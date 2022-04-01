Почти половина пенсионных активов – это инвестиционный доход. Чем господа вкладчики недовольны?

Вкладчики ЕНПФ даже не подозревают о том, что их вложения в собственную старость не такое уж и убыточное мероприятие

Сразу скажу: это не PR ЕНПФ. Ни разу. Можете быть спокойны. Опираемся на цифровые выкладки и анализ аналитического ресурса ranking.kz.

«К февралю текущего года пенсионные накопления граждан РК составили 13,1 трлн тенге. Накопления формируются за счёт пенсионных взносов, поступающих на счета вкладчиков периодически, а также за счёт инвестиционного дохода», — поясняют аналитики.

И вот самое главное, о чем, собственно речь: «Доля инвестиционного дохода существенна: с момента объединения всех пенсионных активов в ЕНПФ (2014 год) до 1 февраля 2022 года сумма составила 6,5 трлн. тенге, или порядка 50% от всех пенсионных накоплений казахстанцев».

Дальнейшие выводы (дескать, «высокая доля инвестиционного дохода в накоплениях граждан обусловлена качественной работой по управлению пенсионными активами») в таком случае бессмысленны.

Впрочем, соответствует ли сказанное реальности – может проверить каждый. Проверьте свои пенсионные счета. Примерно 30-50% от суммы, накопленной на персональном счете, должен составлять инвестиционный доход.

Если это не так, то ranking.kz можно закидать яйцами. Это их информация и утверждение.

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Аналитики, между прочим, провели большую работу, проанализировав целый пласт информации за последние пять лет. Поверим им на слово.

«Для обеспечения устойчивой доходности и сохранности пенсионных сбережений инвестиционный портфель ЕНПФ постоянно диверсифицируется с учётом мировых тенденций, существующих рисков и возможностей. К примеру, если пять лет назад, к 1 февраля 2017 года, на долю облигаций и государственных ценных бумаг (ГЦБ) приходился 81% всего портфеля, то в текущем году — всего 59%», — пишут аналитики ranking.kz.

Мы отметим, что всегда лимит ГЦБ составлял порядка 40%. А тут, конечно, инвестиции в практически убыточные бумаги зашкаливают. Надо, наверное, все-таки провести анализ доходности – ну почему вкладчики ЕНПФ должны два-три десятка лет инвестировать в бумаги, которые, конечно, относительно надежные, но совершенно бездоходные? Неужели наши пенсионеры должны поддерживать правительство не только в период своей трудовой деятельности, выплачивая налоги, но и тогда, когда они выходят на пенсию и уже не имеют никаких других доходов?

Но зато в последние годы Национальный банк РК, как управляющий, нарастил, наконец-таки валютные инструменты в своем портфеле. Сколько раз мы писали о том, что неразумно иметь только тенговые инструменты, поддерживая таким образом правительство и отечественных эмитентов, в основном – банки.

И вот, наконец: «Сегодня заметную долю составляют ГЦБ иностранных государств: 17%, в то время как пять лет назад показатель не достигал и 5%.

Ещё одно существенное изменение — передача части пенсионных активов во внешнее управление крупнейшим мировым инвестиционным компаниям: здесь доля достигла уже 11%».

Итак, если в начале 2017 года на долю инвестиций в национальной валюте приходилось 77,5%, то сейчас доля составляет 68,2%. А вес инвестиций в долларах США, в свою очередь, вырос с 21,9% до 31,8%.

Управляющий пенсионными активами, которые инвестируются 40-50 лет, безусловно, должен в первую очередь думать об интересах владельцев счетов, а не о том, как сведут концы с концами здесь и сейчас правительство или банки, принадлежащие главным богатеям страны.

Увы, мы только-только начинаем понимать значение пенсионных накоплений и их ценность для большинства населения. Если, конечно, диверсификация странового пенсионного портфеля – действительно диверсификация, а не эксперимент и не случайный опыт управляющего ПА.

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«В целом инвестиционная доходность со дня основания накопительной пенсионной системы (1998 год) по 1 февраля 2022 года с нарастающим итогом составила 681,75%, при инфляции за соответствующий период в 551,29%. Таким образом, реальная доходность пенсионных активов за период с начала действия накопительной пенсионной системы до 1 февраля 2022 года составила 130,46%», — это, действительно, результат, который может впечатлить любого. Захватывает дух. Если это действительно так.

Для сомневающихся аналитики приводят в качестве примера совсем недавний опыт, полученный в период пандемии коронавируса.

«Качество управления пенсионными активами подтверждается и позитивными результатами в период «коронакризиса». В то время как во всём мире с 2020 года наблюдаются высокая волатильность и неопределённость на финансовых рынках, инвестиционный доход, полученный по пенсионным активам ЕНПФ, находящимся в доверительном управлении НБ РК, заметно вырос и побил рекорды прошлых лет. Так, в 2020 году показатель вырос на 80,4%, до 1,3 трлн. тенге, в 2021-м — на 10,8%, до 1,4 трлн. тенге», — утверждают в ranking.kz.

Более того, несмотря на геополитическую нестабильность в январе как в Казахстане, так и за рубежом, чистый инвестиционный доход за первый месяц 2022 года показал положительную динамику и достиг 10,6 млрд. тенге!

В общем, за будущих пенсионеров можно не волноваться.

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Аналитики ranking.kz также напоминают, что пенсионные накопления защищены государственной гарантией. Как известно, государство гарантирует сохранность пенсионных накоплений с учётом инфляции на момент получения права на пенсионные выплаты.

«Эта норма, аналогов которой нет нигде в мире, способствует сохранности накоплений вкладчиков от инфляции», — отмечают эксперты, и это правда – они не кривят душой.

А с некоторых пор при переводе пенсионных накоплений в управление управляющего инвестиционным портфелем гарантия государства заменяется гарантией управляющей компании по обеспечению минимального уровня доходности пенсионных активов.

Тем не менее, существующая пенсионная система не лишена изъянов и перманентная реформа содержала уже столько непростительных ошибок, что пора подвести некоторые итоги и вспомнить об этом. В общем, ждите продолжения темы!

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