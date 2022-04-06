Война Миров. У Кремля нет защиты от своих дураков

Мединский вредит, Кадыров помогает, Песков тупит

Владимир Мединский в очередной раз подтвердил народную мудрость о том, что глупый друг хуже умного врага. Своими нелепыми заявлениями после переговоров с украинской стороной в Стамбуле он вызвал такую бурную реакцию в российском обществе, что даже непосредственные участники боевых действий поверили в возможность «Хасавюрта 2.0».

Кремль продолжает воздерживаться от политических заявлений по поводу будущего Украины. Ну а в свете переговорного процесса Москвы с Киевом, удаления из информационной повестки официальных каналов темы денацификации и невнятной словесной пурги от Владимира Мединского западные аналитики пришли к мнению, что у украинского государства со столицей в Киеве есть политическое будущее.

Одно из практических последствий того, что на Западе поверили в устойчивость режима Владимира Зеленского, будет проявляться в переброске Украине тяжелых вооружений от членов НАТО. Железнодорожную инфраструктуру Незалежной российские ВКС разрушают вяло, особенно на правобережье Днепра, поэтому технические возможности для приема таких поставок однозначно имеются.

Когда война переваливает за 40-ой день, то происходит важный психологический перелом. На фронте и в тылу привыкают к боевым действиям и всему тому, что они с собой несут, происходит переформатирование структур повседневности, притупляется интерес к военным сводкам.

Продолжением процессов «сорокового дня войны» является попытка населения осмыслить происходящее более-менее глобально и нарисовать для себя картину обозримого будущего. Вот здесь-то весьма неудачно и «прогремела» (в плохом смысле слова) фигура г-на Мединского.

Если называть вещи своими именами никого не обижая, то Владимир Мединский человек явно неадекватный. Данный тезис легко подтвердить просмотром художественных фильмов, к которым экс-министр культуры имел отношения в плане идей, сценариев, государственной поддержки и финансирования. «Танки», «Т-34», «Зоя» – это не только эпичные провалы в художественном смысле, но и свидетельство отсутствия у г-на Мединского понимания такого качества, как аутентичность.

Поэтому бред Владимира Мединского при общении с прессой в Стамбуле лег на очень подготовленную к нервному реагированию почву. Зачем он вообще озвучил позицию украинской делегации, да еще в ситуации, когда российские войска оставляли Киевскую, Черниговскую и Сумскую области для переброски на восток Украины?

Для контраста можно привести пост Вероники Степановой, это психолог, блогер-миллионник, несколько лет живет в Мексике: «Я так вас любила, а вы!» Сегодня это самые частые письма со стороны украинцев. Дорогие украинцы: Я люблю свою страну, не вашу. Я люблю своих людей, не ваших. Я люблю своих родных, не ваших. Мне важно, что будет с моей страной, не с вашей. Я переживаю за свою армию, не за вашу. Я поддерживаю своего президента, не вашего. Мне важнее моё, не ваше. Поэтому не нужно от меня ждать невозможного».

Потом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков стал объяснять публике, что Иван Ургант является патриотом России. Ну а по отсутствию его на воюющей Родине не стоит делать далеко идущих выводов.

Все это происходит в условиях, когда неонацистов из полка «Азов» в Мариуполе берут в плен, да еще оказывают им медицинскую помощь в тех самых больницах, где лечатся их жертвы. А ведь обещали расстреливать на месте. Мы сейчас не о взятых в плен 267 морских пехотинцах Украины, а о самых настоящих нацистах с характерными татуировками и огромным списком злодеяний.

Фактически единственным вменяемым спикером в России сегодня выступает глава Чечни Рамзан Кадыров. Он единственный, кто озвучивает те вещи, которые по идее должен артикулировать обширный слой российских государственных функционеров топового уровня. В итоге получается, что из трех самых медийных спикеров последних дней один представляет полюс глупости (Мединский), другой «мутности» (Песков) и только один стоит на позициях адекватности (Кадыров).

Фигуры людей вроде Владимира Мединского опасны тем, что находятся в облаке имиджа Владимира Путина, который славится своими «многоходовочками» и половинчатыми решениями, когда публично заявленная генеральная линия на практике не доводится до конца и изобилует зигзагами. В итоге даже непосредственно в боевых порядках российских войск начались переживания, а не предадут ли их в тылу?

Как написал в своем телеграм-канале белорусский политолог Алексей Дзермант, «даже если не нравится Ленин и Сталин, у них можно многому поучиться, чтобы не стать Николаем II».

У России сейчас крайне сложная ситуация на информационном фронте. Это хорошо показала украинская постановка с трупами в Буче, которая несмотря на свою очевидную топорность и кондовость была стремительно растиражирована западными СМИ. По информации от российского политолога Сергея Михеева, в медийной сфере на режим Владимира Зеленского сейчас работают порядка 150 европейских и американских PR-агентств. Есть ли хоть какие-либо специально привлеченные креативные ресурсы с российской стороны – не понятно.

О провале кремлевских средств информационной борьбы можно судить по стремительному росту подписчиков у таких независимых аналитиков, как Юрий Подоляка. Мы подписались на него еще тогда, когда у него было 24,1 тыс. подписчиков на Ютубе. В войну 24 февраля он стартовал с 317 тыс. подписчиков. Сейчас у него их более 3 млн. Если бы телеканал «Звезда» и РИА «Новости» работали в соответствии с требованиями 2022 года, то у блогера никак не мог бы случиться столь астрономический рост подписчиков. Стоит помнить, что Юрий Подоляка работает на западной технологической площадке, а потому враги его всегда могут просто отключить.

После того, как первоначальный план Кремля по войне на Украине провалился, стратегию пришлось пересобирать. Главных провалов три. Первый – это надежда на то, что украинские элиты, находившиеся в контакте с Москвой, выполнят свою часть работы. Украинские элитарии оказались верны Киеву и в тылу наступающих российских войск возникла враждебная территории. Сейчас из этого состояния выходят через формирование военно-гражданских администраций (ВГА), которые берут на себя вопросы тыловых территорий.

Второй провал проявился в недооценке боевого духа противника и его способности оказывать сопротивление. Теперь это преодолевается через огневой вал по позициям ВСУ с помощью авиации, ракет и ударов артиллерии. Продолжением данного стратегического просчета стал дефицит войск на передовой. В настоящее время проблема решается с помощью активной вербовки добровольцев, которые тысячами пополняют боевые подразделения.

Третьим провалом стали неправильные расчеты запасов ГСМ на Украине и способность Киева оперативно получать новые поставки через западную границу Незалежной. Отсюда резкое усиление ракетных ударов по складам ГСМ, нефтебазам, НПЗ и прочей инфраструктуре, так или иначе связанной с обеспечением украинских войск бензином и соляркой.

В новых военных планах Кремля ключевая роль отводится уничтожению главной группировки ВСУ в Донбассе. Поэтому Москва занимается интенсивным наращиванием сил и средств в данном районе, чтобы обеспечить гарантированный разгром главных военных сил Киева при минимизации собственных потерь.

***

© ZONAkz, 2022г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.