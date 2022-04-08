Astana Hub, говорите?

Зачем «цифровой гений» Мусин обеспечил прикрытие обычному технопарку?

В скандал с майнерами вляпались не только их непосредственные боссы – родственники и приближенные известных политиков, чья звезда, кажется, закатилась, но и некоторые чиновники, остающиеся на своих постах. Речь, конечно, о разных субъектах, но все же…

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Как только стало понятно, что огласки не миновать, министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин, снискавший славу едва ли не цифрового гения, уже наверняка знающий, что вот-вот последует разоблачение тех дел, которые происходили в технопарке Astana Hub, решил перевести все на ставшую популярной тему релокации.

На своей личной странице в Facebook он написал пост, посвященный успехам технопарка. Такой классический PR на коленке. Дескать, уже не первый год к нам переезжают IT-специалисты из соседних стран. Мол, в хабе уже зарегистрирована 641 IT-компания, из них 70 – с иностранными учредителями. Более того, сегодня то ли министерство, то ли хаб (кто там скрывается за местоимением «мы»?) консультирует еще 468 (!) компаний из ближнего зарубежья на предмет релокации в Казахстан.

«Нам выгодно принимать специалистов и компании с уже мировым уровнем, — с упоением вещает Багдат Мусин. — Предоставляя им возможности, мы получаем два больших преимущества для наших отечественных специалистов: обмен опытом и знаниями с иностранными специалистами и увеличение рабочих мест для казахстанцев».

В какой форме происходит обмен опытом и знаниями? IT-компании читают лекции, проводят семинары, дают мастер-классы? А, может быть, они приглашают студентов на стажировки и натаскивают их до кондиции настоящего специалиста? А сколько рабочих мест создали эти компании именно для казахстанцев? Какие это рабочие места – интеллектуальные или технические? Кем, кроме техничек, работают в этом чудном технопарке казахстанские специально обученные люди?

Ответов на эти вопросы нет, как, впрочем, и нет ясности относительно того, какую материальную выгоду получает государство от создания вот такого IT-парка.

Для всех зарубежных компаний Astana Hub – это реальный налоговый рай. Министр написал: «Компании, зарегистрированные в хабе, не платят налоги. Корпоративный налог – 0%! Этой привилегией IT-компании пользуются уже 4 года». А там ведь не только корпоративный налог нулевой, а еще ряд налогов, можете пояснить этот вопрос, господин министр?

А между тем, насколько мы понимаем, эту современную инфраструктуру государство создавало за свой счет, содержит не только здания и территорию, но и топ-менеджмент, и, выходит, это априори проигрышное в финансовом плане мероприятие.

Остается только говорить о нематериальных, имиджевых вещах. Они, конечно, важны. Но не настолько, чтобы закрывать глаза на то, что там происходит.

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Через день разразилась та самая гроза, к которой заблаговременно готовился министр Мусин. Счетный комитет сообщил о том, что в технопарке Astana Hub выявлены майнинговые фермы — не одна, случайно пробравшаяся в ряды стартапов, поддерживаемых государством, а целых пять! Да это уже целая плеяда.

Гром и молнии критики обрушились на голову министра, так как именно его ведомство не обеспечило мониторинг и контроль программы «Цифровой Казахстан».

Член Счетного комитета Акылбай Ибраев сообщил, что в ходе аудита были установлены «инвестпроекты, которые больше заняты майнингом криптовалют, что не относится к основной цели и задачам парка. При этом анализ и контроль программы осуществлялся формально».

Эта великолепная пятерка только за III квартал 2021 года получила 8,5 млрд. тенге налоговых преференций, которые не должна была получать!

Обнаружив этот факт, Счетный комитет неожиданно признал, что эти майнинговые фермы зарегистрированы в технопарке… вполне законно! Никаких ограничений для их работы на таких площадках, которые поддерживают стартапы, нет.

Багдату Мусину пришлось-таки объясняться: «Из 574 участников хаба, мы поняли, что пять занимаются майнингом. Из них всего одна компания призналась в этом. Четыре говорят, что они предоставляют услуги центра обработки данных. На самом деле, если судиться с ними, можно зубы поломать, потому что де-юре они занимались обработкой информации».

То есть, руководство Astana Hub точно не знает, чем занимаются его подопечные, а министр может только догадываться…

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В то же время в Astana Hub отделались легким испугом. Теперь в срочном порядке латают свои циркуляры, делают то, что должны были предусмотреть изначально: исключить из перечня приоритетных видов деятельности не только майнеров, но и компании, предоставляющие инфраструктуру для майнеров.

И только после этого технопарк вычеркнет эту пятерку из числа участников, получающих налоговые льготы.

А, может, и оставит, все, как есть. Есть такая вероятность.

Вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Аскар Жамбакин дал пространный комментарий о том, что-де эти майнинговые фермы также, как субъекты экономики и IТ-компании, имеют право регистрироваться. И что ведомство вносит изменения в правила по регистрации, чтобы урегулировать этот вопрос.

А в заключение он сказал: «Любой резидент Astana Hub может получить преференции по налогам, по офису и другие меры поддержки».

Как это понимать? Майнеров узаконят, и они останутся в Astana Hub?

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Удивительным образом в этой круговерти неприятных событий как бы ни при чем оказалось руководство Astana Hub. Оно даже оправдание на заявление Счетного комитета дало анонимное (чуть выше). А еще в пресс-релизе сообщили, что IT-компании и стартапы в совокупности за 3 года заработали более 235 млрд. тенге. Мы рады за них. А, скажите, сколько и каких выгод получило государство?

Тем не менее, нам кажется, генеральный директор Astana Hub Магжан Мадиев, абсолютно и безраздельно «продукт Мусина», должен дать не только комментарии по этому неприятному поводу – «Майнеры в Astana Hub!», но и рассказать казахстанцам, в чем заключаются их выгоды от существования такого технопарка. PR не нужен, комплементарных вопросов не будет. Готовы?

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