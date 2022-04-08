Astana Hub, говорите?

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Зачем «цифровой гений» Мусин обеспечил прикрытие обычному технопарку?

В скандал с майнерами вляпались не только их непосредственные боссы – родственники и приближенные известных политиков, чья звезда, кажется, закатилась, но и некоторые чиновники, остающиеся на своих постах. Речь, конечно, о разных субъектах, но все же…

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Багдат МУСИНКак только стало понятно, что огласки не миновать, министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин, снискавший славу едва ли не цифрового гения, уже наверняка знающий, что вот-вот последует разоблачение тех дел, которые происходили в технопарке Astana Hub, решил перевести все на ставшую популярной тему релокации.

На своей личной странице в Facebook он написал пост, посвященный успехам технопарка. Такой классический PR на коленке. Дескать, уже не первый год к нам переезжают IT-специалисты из соседних стран. Мол, в хабе уже зарегистрирована 641 IT-компания, из них 70 – с иностранными учредителями. Более того, сегодня то ли министерство, то ли хаб (кто там скрывается за местоимением «мы»?) консультирует еще 468 (!) компаний из ближнего зарубежья на предмет релокации в Казахстан.

«Нам выгодно принимать специалистов и компании с уже мировым уровнем, — с упоением вещает Багдат Мусин. — Предоставляя им возможности, мы получаем два больших преимущества для наших отечественных специалистов: обмен опытом и знаниями с иностранными специалистами и увеличение рабочих мест для казахстанцев».

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В какой форме происходит обмен опытом и знаниями? IT-компании читают лекции, проводят семинары, дают мастер-классы? А, может быть, они приглашают студентов на стажировки и натаскивают их до кондиции настоящего специалиста? А сколько рабочих мест создали эти компании именно для казахстанцев? Какие это рабочие места – интеллектуальные или технические? Кем, кроме техничек, работают в этом чудном технопарке казахстанские специально обученные люди?

Ответов на эти вопросы нет, как, впрочем, и нет ясности относительно того, какую материальную выгоду получает государство от создания вот такого IT-парка.

Для всех зарубежных компаний Astana Hub – это реальный налоговый рай. Министр написал: «Компании, зарегистрированные в хабе, не платят налоги. Корпоративный налог – 0%! Этой привилегией IT-компании пользуются уже 4 года». А там ведь не только корпоративный налог нулевой, а еще ряд налогов, можете пояснить этот вопрос, господин министр?

А между тем, насколько мы понимаем, эту современную инфраструктуру государство создавало за свой счет, содержит не только здания и территорию, но и топ-менеджмент, и, выходит, это априори проигрышное в финансовом плане мероприятие.

Остается только говорить о нематериальных, имиджевых вещах. Они, конечно, важны. Но не настолько, чтобы закрывать глаза на то, что там происходит.

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Через день разразилась та самая гроза, к которой заблаговременно готовился министр Мусин. Счетный комитет сообщил о том, что в технопарке Astana Hub выявлены майнинговые фермы — не одна, случайно пробравшаяся в ряды стартапов, поддерживаемых государством, а целых пять! Да это уже целая плеяда.

Гром и молнии критики обрушились на голову министра, так как именно его ведомство не обеспечило мониторинг и контроль программы «Цифровой Казахстан».

Член Счетного комитета Акылбай Ибраев сообщил, что в ходе аудита были установлены «инвестпроекты, которые больше заняты майнингом криптовалют, что не относится к основной цели и задачам парка. При этом анализ и контроль программы осуществлялся формально».

Эта великолепная пятерка только за III квартал 2021 года получила 8,5 млрд. тенге налоговых преференций, которые не должна была получать!

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Обнаружив этот факт, Счетный комитет неожиданно признал, что эти майнинговые фермы зарегистрированы в технопарке… вполне законно! Никаких ограничений для их работы на таких площадках, которые поддерживают стартапы, нет.

Багдату Мусину пришлось-таки объясняться: «Из 574 участников хаба, мы поняли, что пять занимаются майнингом. Из них всего одна компания призналась в этом. Четыре говорят, что они предоставляют услуги центра обработки данных. На самом деле, если судиться с ними, можно зубы поломать, потому что де-юре они занимались обработкой информации».

То есть, руководство Astana Hub точно не знает, чем занимаются его подопечные, а министр может только догадываться…

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В то же время в Astana Hub отделались легким испугом. Теперь в срочном порядке латают свои циркуляры, делают то, что должны были предусмотреть изначально: исключить из перечня приоритетных видов деятельности не только майнеров, но и компании, предоставляющие инфраструктуру для майнеров.

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И только после этого технопарк вычеркнет эту пятерку из числа участников, получающих налоговые льготы.

А, может, и оставит, все, как есть. Есть такая вероятность.

Вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Аскар Жамбакин дал пространный комментарий о том, что-де эти майнинговые фермы также, как субъекты экономики и IТ-компании, имеют право регистрироваться. И что ведомство вносит изменения в правила по регистрации, чтобы урегулировать этот вопрос.

А в заключение он сказал: «Любой резидент Astana Hub может получить преференции по налогам, по офису и другие меры поддержки».

Как это понимать? Майнеров узаконят, и они останутся в Astana Hub?

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Удивительным образом в этой круговерти неприятных событий как бы ни при чем оказалось руководство Astana Hub. Оно даже оправдание на заявление Счетного комитета дало анонимное (чуть выше). А еще в пресс-релизе сообщили, что IT-компании и стартапы в совокупности за 3 года заработали более 235 млрд. тенге. Мы рады за них. А, скажите, сколько и каких выгод получило государство?

Тем не менее, нам кажется, генеральный директор Astana Hub Магжан Мадиев, абсолютно и безраздельно «продукт Мусина», должен дать не только комментарии по этому неприятному поводу – «Майнеры в Astana Hub!», но и рассказать казахстанцам, в чем заключаются их выгоды от существования такого технопарка. PR не нужен, комплементарных вопросов не будет. Готовы?

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© ZONAkz, 2022г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.

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