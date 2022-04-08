«Огромные богатства, накопленные олигархами и их монополиями, будут перенаправлены на пользу рабочего и среднего классов нашей страны». «Третьим президентом Казахстана должен был стать Нигматулин?». «Митинги – массовый психоз или средство манипуляции?»

Сетевой Казахстан 8 апреля 2022г.

CARAVAN . KZ . «Касым-Жомарт Токаев: Огромные богатства, накопленные олигархами и их монополиями, будут перенаправлены на пользу рабочего и среднего классов нашей страны» — О демонополизации отечественной экономики и других социально-экономических преобразованиях в Казахстане, о новых вызовах, стоящих перед страной, и о ее отношении к конфликту между Россией и Украиной Президент Казахстана Касым-Жомарт ТОКАЕВ рассказал на страницах авторитетного американского журнала о международной политике “The National Interest”. В своей статье “Турбулентность в Евразии не замедлит прогресс Казахстана” глава государства объяснил и логику масштабных политических реформ, заявленных в мартовском Послании “Новый Казахстан: путь обновления и модернизации”.

«За кого сидит Биртанов? Казахстану грозит международный скандал» — Адвокат Дмитрий КУРЯЧЕНКО считает, что экс-министра здравоохранения пытаются судить не за платформу, а за что-то другое. Не успело начаться главное судебное разбирательство по делу Елжана Биртанова, как уже на предварительном слушании судья неожиданно вернул дело прокурорам для устранения существенных нарушений уголовно-процессуального законодательства во время проведения расследования со стороны сотрудников Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) и Генпрокуратуры.

EXCLUSIVE . KZ . Виктор КОВТУНОВСКИЙ — «Третьим президентом Казахстана должен был стать Нигматулин?» — Заговор с целью совершения государственного переворота. Такова, на сегодняшний день, официальная оценка трагических событий в январе. Заговор, разумеется, предполагал и низложение президента Касым-Жомарта ТОКАЕВА… Эта история низводит Казахстан в разряд третьесортных нефтебанановых республик, в которых подобные маргинальные политические кульбиты все еще возможны. Раз Акорда сама заговорила о столь тяжком государственном преступлении, значит умолчать о нем не представлялось возможным… Другой, пожалуй, более важный вопрос: кто должен был стать первым фронтменом переворота? Кто из заговорщиков предполагался на место Токаева?

365INFO.KZ . «Рейтинг акимов: Бозумбаев, Касымбек и Ногаев выбились в лидеры» — ОФ «ЦСПИ «Стратегия» на основе экспертных оценок составил рейтинг акимов регионов Казахстана по эффективности деятельности. Работа акимов областей и городов республиканского значения оценивается по пяти критериям: удовлетворенность населения работой акима, управление экономической и внутриполитической ситуации ей в регионе (в т.ч., балансирование региональных кланов), информационная открытость (в т.ч., в социальных сетях) и перспективность акима как политика. Оценка производится по семи балльной шкале, где 1 – отсутствие характеристики, а 7 – наивысший показатель характеристики.

TURANPRESS . KZ . ««Самрук-Казына» распродается по частям» — Фонд «Самрук-Казына» намерен приватизировать крупнейшие национальные компании. Поможет ли эта мера в кризисные времена или разорит обычных потребителей? Новая волна приватизации активов фонда порождает в экспертной среде бурные обсуждения. Некоторые опасаются резкого роста тарифов, некоторые, напротив, уверены, что только в частных руках наши гиганты заработают в полной мере.

IA — CENTR . RU . «Как помочь казахстанской энергетике» — Нарисовать картину износа ТЭЦ по Казахстану детально на данный момент никто не решается. Глава Казахстан’ской энергетической ассоциации (КЭА), Талгат ТЕМИРХАНОВ утверждает, что, если рассматривать состояние более 60 действующих в Казахстане электростанций, то выяснится, что 90% изношены. «И в ближайшие 5–10 лет, если не заниматься вопросами износа сетей, теплосетей, аварии будут только увеличиваться и, возможно, будут даже достаточно серьезные вызовы для городов, для моногородов», – отмечает Темирханов. В продолжение материала о казахстанской энергетике на Ia-centr.ru – о причинах кризиса системы.

FORBES . KZ . «Смогут ли казахстанские вузы принять студентов из России?» — По данным посольства РФ в Казахстане, ежегодно более 70 тысяч граждан РК учатся в России. Их число совсем недавно планировалось увеличить… Но после 24 февраля ситуация резко изменилась. Военное вторжение в Украину и последовавшие за ним санкции способны ухудшить условия для обучения в российских вузах, начиная от недостатка материалов (реагентов для химиков, например) и заканчивая сложностями с оплатой учебы. В результате нынешней осенью казахстанские выпускники, планировавшие поступать в вузы РФ, возможно, изменят свое намерение, плюс могут вернуться уже учащиеся там студенты. Кроме того, на релокацию могут решиться преподаватели университетов. Готовы ли вузы РК принять их? На этот вопрос Forbes.kz ответили представители нескольких университетов.

AZATTYQ — RUHY . KZ . «Российские банки в Казахстане под угрозой закрытия? Эксперты предупредили о рисках» — С началом войны в Украине казахстанцы начали массово выводить деньги из российских банков. Причем это делают не только физлица, но и бизнесмены. По последним данным, люди забрали из трех БВУ 547 миллиардов тенге. Не успевшие забрать свои кровные, жалуются, что не могут снять деньги наличными. Выстоят ли российские банки в Казахстане или их закрытие – дело времени? Об их будущем на нашей территории высказались экономисты в материале…

INBUSINESS . KZ . «Митинги – массовый психоз или средство манипуляции?» — Митинги в городах Казахстана становятся уже средством психологической манипуляции. Волна протестов накрывает крупные мегаполисы с завидной регулярностью. Чаще всего импровизированные демонстрации проходят против строительства ЖК или коммерческого объекта. И нередко сопровождаются кричащими лозунгами, заранее подготовленными плакатами, на фоне которых свои требования выдвигает голосистый активист. Все это в обязательном порядке выливается в соцсети с привлечением максимального охвата.

KAPITAL . KZ . «Чем Казахстан может быть интересен зарубежным IT-стартапам?» — По данным Astana Hub, с начала 2022 года 10 компаний из Украины, Беларуси, России, Китая и Кипра стали участниками международного технопарка IT-стартапов. Среди них сервис медицинских онлайн-консультаций, разработка конкурентоспособного заказного программного обеспечения на экспорт и специализированных информационных систем под заказ, платформа по созданию креативных публикаций для соцсетей с использованием нейросети и другие. Между тем за последние три года на площадку Astana Hub зашли 73 иностранные компании, в том числе из Сингапура, Грузии, США, Южной Кореи, Турции, Японии, Кыргызстана и Чехии, помимо выше перечисленных стран.

QMONITOR . KZ . «Деньги за медали: насколько адекватна система премирования спортсменов в Казахстане?» — Недавно правительство РК выделило из своего резерва 60 миллионов тенге на выплаты спортсменам, «добившимся высоких результатов на зимних Олимпийских играх 2022 года». Сумма для государственного бюджета незначительная, да она и не могла быть иной, поскольку в Пекине казахстанцы остались без медалей, а в топ-6 никто, кроме шорт-трекеров, не пробился. Но сам этот факт навёл на размышления о сложившейся в нашей стране системе премирования за спортивные достижения.

MK — KZ . KZ . «Майнинг в Казахстане: вне закона и в законе» — Майнинг в Казахстане совершил революционный скачок от супергероя до изгнанника буквально за полгода. Сегодня майнер больше не имеет разделения на «белого» и «серого» — слово, понятие ассоциируется в первую очередь с нарушением закона, энергодефицитом, коррупцией. А еще с халявой, которая растлевает общество изнутри. Говорят, что майнинг опередил время. То есть появился в Казахстане тогда, когда у нас еще не было достаточных мощностей для его обеспечения, законов для регулирования отношений и в целом понятия, как это работает и в каких местах он может быть опасен для экономики и общества.

KAZPRAVDA . KZ . «Интересные факты из жизни казахской степи в арабографической рукописи анонимного автора» — Национальный архив РК переложил на современный казахский язык ранее неизвестное специалистам произведение о традициях и обычаях казахов, возраст которого более ста лет. В Национальном архиве в фонде 83 «Коллекция копий документов и материалов, полученных из архивов, библиотек и научных учреждений зарубежных государств» в деле 160 хранится копия тюркской арабографической рукописи анонимного автора, путешествовавшего по казахским степям. Теперь, после перевода на современный казахский язык, она будет более доступна профессиональным исследователям и всем желающим больше узнать о старинных обычаях и традициях казахов.

TIME . KZ . «Это просто праздник какой-то!» — Десятки миллионов тенге, выделенных на обучение и развитие детей Актюбинской области, чиновники потратили на… Турсунбека КАБАТОВА и группу Ninety One!

LITER . KZ . «В холоде, тесноте и полуголодные: как живут дети в казахстанских интернатах» — Общественный деятель Азиза ШУЖЕЕВА опубликовала в Facеbook пост, в котором рассказала об антисанитарных условиях в инклюзивном детском саду “Сати” в Нур-Султане. Не лучшее содержание и у воспитанников казахстанских интернатов, в частности Туркестанской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Мангистауской областей и ЗКО. Недавняя проверка показала, что мальчики и девочки вынуждены находиться в аварийных зданиях, стесненных условиях, а во многих учреждениях нет нормальной материально-технической базы…

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