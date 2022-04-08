Поправки в закон через боль и страдания 08.04.2022 09:00 Ботагоз АЛДОНГАРОВА Право 120 0 Адвокат Николай Харченко и потерявшая дом Маяна Надирова о том, что заемщики, доведенные до крайностей, теперь имеют шанс на восстановление справедливости Похожие материалы: Закон против буллинга – в жизнь! Смаилов поручил министерству информации предметно обсудить закон о СМИ с журналистами Сенат принял закон «О ратификации Конвенции о работе в условиях неполного рабочего времени» Поправки для увольнения политических госслужащих из-за «утраты доверия» разработали в РК На петропавловской ТЭЦ-2 менее чем через неделю после трагедии произошла новая авария