Ветераны боевых действий готовы вернуться в армию 11.04.2022 12:00 Ботагоз АЛДОНГАРОВА Право 151 0 Полковник Роман Курманбаев о необходимости возвращения в силовые структуры офицеров, осужденных по сфабрикованным делам из-за нежелания участвовать в коррупционных схемах Посмотреть на RuTube Похожие материалы: Дело бизнесмена Алмаса Абдыгаппарова 8 месяцев не сдвигается с мертвой точки Кризис как обнуление для нового старта Очертания Нового Казахстана весьма пунктирны Казахстану срочно нужны специалисты-водники Коррупция – цветочек в букете болезней системы здравоохранения