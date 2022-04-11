«Реформы Токаева для «показухи». Центральная Азия перед «невероятно сложным» выбором». «Тень возможного дефолта России ляжет на Казахстан». «Курултай – возврат в прошлое или попытка объединить элиту?». «Новому Казахстану — новые акимы»

Сетевой Казахстан 11 апреля 2022г.

KAPITAL . KZ . «Тень возможного дефолта России ляжет на Казахстан» — Неприятности, возможно, возникнут у казахстанских компаний, которые ведут бизнес с российскими партнерами, которые пострадают из-за дефолта и снижения рейтинга. Исполнение ранее заключенных соглашений и договоренностей, обязательств по действующим контрактам могут оказаться под вопросом. Кроме того, временно может ухудшиться доступ компаний к финансированию внутри Казахстана из-за проблем у российских дочерних банков, которые еще работают в Казахстане. Их бизнес уже столкнулся с серьезным давлением из-за западных санкций против головных банков. Казахстанские клиенты Сбербанка, ВТБ и Альфа-банка уже почувствовали это на себе. В первую очередь держатели карт российских банков-эмитентов.

IA — CENTR . RU . «Курултай – возврат в прошлое или попытка объединить элиту?» — Президент РК Касым-Жомарт ТОКАЕВ в Послании народу #Казахстан’а предложил создать в стране Национальный курултай. Так, в Республике Казахстан собираются «возродить эту демократическую традицию Великой степи, заложившую основы общенационального единства». Правительству поручено представить проект указа о создании Национального курултая уже в апреле 2022 года. Сможет ли новый институт улучшить существующие форматы общественного диалога и как объяснить его функцию в процессе построения Нового Казахстана – поговорили с казахстанском политологом Замиром КАРАЖАНОВЫМ.

TURANPRESS . KZ . Данияр АШИМБАЕВ – «Новому Казахстану — новые акимы» — В январе Президент Токаев анонсировал, а в своем послании в марте провозгласил основные контуры «Нового Казахстана» — политической системы, основанной на полномасштабном общественном диалоге и эффективном государстве. Немалый блок касается и преобразования территориального устройства страны и системы управления ей… Идет обновление кадров, постоянно появляются новые лица. Курс на модернизацию политической системы, который провозгласил Президент Токаев, основан на тесном диалоге государства и населения, власти и общества. В обновленной системы от политических руководителей крайне важно опираться на доверие и поддержку населения, а их можно достичь лишь оперативно и эффективно реагируя на возникающие проблемы и вызовы.

SPIK . KZ . «Хотелось бы радикальной модернизации — Ермухамет Ертысбаев» — Мартовское Послание президента страны стало ответом на многие вопросы граждан и побудило к действию. Ожидается, что к концу года появятся несколько новых политических партий, а действующее политические силы изменят формат деятельности. Об этом говорит и возвращение в большую политику государственного и политического деятеля, дипломата Ермухамета ЕРТЫСБАЕВА — НПК — единственная партия, в программе которой четко обозначен социализм как таковой, а я социалист по духу всегда был, есть и остаюсь. Поэтому в этом предпринятом шаге много прагматизма. Есть парламентская партия, у которой в парламенте фракция из 10 депутатов, определен бюджет, и главное — партия насчитывает 117 000 членов партии. Предложение для меня было лестным, я согласился. Вот, собственно говоря, и ответ на ваш вопрос.

AZATTYQ — RUHY . KZ . «Как живется русским в Казахстане? Откровенное интервью депутата» — Депутат Мажилиса Парламента РК от партии «AMANAT» Юрий ЖУЛИН рассказал о положении русских в Казахстане — Вы — журналист, живете в Казахстане, я – депутат, мы — граждане Казахстана, пусть даже русские обсуждают этот вопрос, немножко даже слово подобрать неудобно, потому что это такие очевидные вещи, о которых в принципе мы между собой и не говорим. Я думаю 100%, очевидно же, что никаких предпосылок нет, намерений ущемлять права граждан русской национальности, русскоязычных в Казахстане — нет.

NOVGAZ . COM . Шарип ИШМУХАМЕДОВ, A+Analytics – «Казахстан не будет для России «черным выходом»» — Статья «Турбулентность в Евразии не замедлит прогресс Казахстана» стала одним из редких примеров выступления президента Казахстана Касым-Жомарта ТОКАЕВА в зарубежных СМИ. Несмотря на то, что статья активно обсуждается в казахстанском информационном пространстве, она в основном предназначалась иностранной общественности. Казахстан в шаге от американских и европейских санкций, которые прямо обсуждаются отдельными политиками и парламентариями западных стран. В интернете легко найти «советы бывалых», как легко обойти санкционные ограничения и различные примеры использования Казахстана в качестве «черного выхода» из-под санкций США, ЕС, наложенных на Россию. В таких условиях, особенно важно отметить дистанцирование официальной Астаны от политики и действий Кремля.

INFORMBURO . KZ . «»Первыми приехали разведчики». Раимбек Баталов о релокации бизнеса из России» — В Алматы уже заметен приток людей из ближнего зарубежья. В интервью глава Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» Раимбек БАТАЛОВ рассказал о релокации бизнеса из стран ближнего зарубежья в Казахстан, о проблемах на границе с Китаем, а также о том, какие товары можно завозить в оказавшуюся под санкциями Россию.

AZATTYQ . ORG . «Реформы Токаева для «показухи». Центральная Азия перед «невероятно сложным» выбором» — Западные СМИ на этой неделе пишут, что обещанные президентом Казахстана Касым-Жомартом ТОКАЕВЫМ реформы могут оказаться «показухой». В прессе отмечают, что у США появилась хорошая возможность снизить влияние России в Центральной Азии. Медиа также задаются вопросом, почему Казахстан и Узбекистан, открыто заявившие об уважении территориальной целостности Украины, проголосовали против исключения России из Совета ООН по правам человека.

LITER . KZ . «Лечить, не калечить? Как халатность врачей сказывается на казахстанской медицине» — В 2017-2020 годах на медиков было заведено 70 уголовных дел. В каждой профессии специалисты допускают огрехи. Но, как говорят, сапер может ошибаться только один раз, врач – ни разу. Однако вопиющие случаи, когда ребенку прооперировали веко не того глаза, или фармацевт перепутала лекарства, из-за чего трехлетний малыш отравился антидепрессантами, становятся наглядными доказательствами того, что люди в белых халатах не просто ошибаются, а ставят под угрозу жизнь и здоровье казахстанцев. О чем говорят такие инциденты? Можно ли свести их на нет? Легко ли в Казахстане доказать врачебный ляпсус? Об этом – в материале…

DIALOG . KZ . «Зубейда ДАВЛЕТЬЯРОВА. Высокопоставленный диверсант: на кого работал Карим Масимов?» — Так что если рассматривать деятельность МАСИМОВА на посту премьер-министра Казахстана как диверсию против экономики и политической стабильности страны, то все сходится. Громкие проекты, выделяемые на них миллиарды, на выходе пшик — и вот мы уже лезем за деньгами в Национальный фонд, наблюдаем рост курса доллара и все туже затягиваем пояса. Что же до того, в чьих интересах действовал этот диверсант, то, думается, скоро мы поймем это из новостей на дипломатическом фронте. Или проглотим и попытку покушения на президента?

TIME . KZ . «Платформа без содержания» — Громкий скандал случился там, где его никто не ждал — в сфере бесплатных спортивных и творческих кружков. Этот проект был запущен в прошлом году с подачи детского омбудсмена Аружан САИН. Поначалу система худо-бедно заработала. Каждый родитель получил возможность записать своего ребенка в одну из секций, посещение которой оплачивало государство. Это привело к появлению массы новых учреждений, оказывающих подобные услуги. Но в начале этого года проект забуксовал.

«Знакомые всё лица» — Почему общественные советы городов и регионов, а также система их формирования нуждаются в перетряхивании. Новый скандал вокруг общественных советов, на этот раз — в Семее. Здесь ротировали состав городского ОС, в котором не нашлось места ни одному бойкому активисту, способному критически оценивать деятельность местного акимата.

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