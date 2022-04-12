«На смену Национальному совету общественного доверия (НСОД) придёт Национальный курултай». «Казмунайгаз готовят в новой эпохе». «В Казахстане на место «агашек» приходят их «братишки». «Затянет ли российская экономика Казахстан в «черную дыру»?»

Сетевой Казахстан 12 апреля 2022г.

QMONITOR . KZ . «Станут ли курултаи надёжным каналом коммуникации между властью и обществом?» — Совсем скоро на смену Национальному совету общественного доверия (НСОД) придёт Национальный курултай, который, как отметил Касым-Жомарт ТОКАЕВ, должен сыграть важную роль в реализации следующего этапа реформ. Ожидается, что новый общественный институт станет тем самым сильным звеном, которое наконец-то позволит создать реальную и крепкую сцепку между властью и обществом. Но получится ли у исполнителей, взявшихся за реализацию этой идеи, не запороть её, как в предыдущих случаях? Какие шаги необходимо предпринять, чтобы президентская инициатива на самом деле «выстрелила»? Попытаемся разобраться.

«Точка невозврата. Как уход России с Байконура скажется на будущем космодрома?» — Впрочем, еще более сложные времена могут ждать отечественную космонавтику, если Россия решит завершить свое присутствие на Байконуре, что в свете последних событий, похоже, неизбежно. Ведь в этом случае придется свернуть ряд совместных проектов, которые пусть и не были особенно успешными, но все же давали надежду на то, что Казахстан рано или поздно найдет свое место на мировом рынке космических услуг. О том, с какими конкретно рисками мы можем столкнуться и как сгладить негативные последствия надвигающегося кризиса в отрасли, мы беседуем с главным редактором журнала «Космические исследования и технологии» Нурланом АСЕЛКАНОМ.

CARAVAN . KZ . «Освоение мирового космоса началось с выселения казахов» — История космонавтики начиналась отнюдь не с Байконура, как принято это считать сейчас. Дорогу Гагарину прокладывали обычные дворняги Дезик и Цыган на секретном полигоне-космодроме Капустин Яр. Для жителей Западно-Казахстанской области это обернулось настоящей трагедией. В 1946 году, сразу же после окончания самой кровопролитной в истории человечества войны, около полутора миллионов гектаров территории тогдашней Уральской области без какого-либо объяснения были изъяты и переданы под суперсекретные нужды государства. А жителей Урдинского района, которые испокон веков проживали здесь, без объяснений грузили в товарные вагоны и увозили за тысячи километров от родного дома.

IA — CENTR . RU . «Казмунайгаз готовят в новой эпохе» — Апрель в #Казахстан’е уже богат на политические перестановки: перемены пришли в акимский корпус, в кресло министра труда и социальной защиты населения вернулась Тамара УЙСЕНОВА, остается вакантной должность пресс-секретаря президента. Настигли обновления и руководящий состав «КазМунайГаза», национальной компании, которая обеспечивает по стране 25% добычи нефти, газоконденсата и еще 15% добычи природного и попутного газа. Последние два года стали для казахстанской нацкомпании настоящей проверкой на прочность. Почему так сложилось и какие перспективы сегодня у «КазМунайГаза» и руководства компании – в материале Сергея КИМА.

FORBES . KZ . «Жаксыбек Кулекеев: Настоящей альтернативы КТК нет» — Около 80% экспорта казахстанской нефти поставляется по Каспийскому трубопроводному консорциуму (КТК), который заканчивается на черноморском побережье России. В конце марта после шторма в порту Новороссийск стало известно о повреждении двух причальных устройств из трех, что в свою очередь привело к остановке погрузок нефти. Сегодня на терминале работает резервное устройство. Как заявлял ранее оператор линии, ремонтные работы на КТК могут продолжиться до конца апреля. Известный экономист, научный руководитель AERC Жаксыбек КУЛЕКЕЕВ называет КТК «кровеносным сосудом казахстанского экспорта», однако «искать политическую подоплеку в связи с поломкой на терминале нет смысла», считает он…

TURANPRESS . KZ . «Чем запомнились бывшие акимы?» — Первым пост оставил «пятикратный аким» Бердыбек САПАРБАЕВ, его сменил бывший заместитель Нуржан НУРЖИГИТОВ. Следом отставку получила единственная женщина-руководитель региона Гульшара АБДЫКАЛИКОВА. Вместо нее Кызылординскую область возглавил Нурлыбек НАЛИБАЕВ. Последним был снят глава Атырауской области Махамбет ДОСМУХАМБЕТОВ, новым руководителем назначен бывший министр труда и соцзащиты населения Серик ШАПКЕНОВ. Напомним также, что во время январских событий в Жамбылской, Кызылординской и Атырауской областях были предприняты попытки захвата акиматов, силовых структур, партийных органов. Погибли люди, серьезно пострадали объекты бизнеса.

EXCLUSIVE . KZ . «В Казахстане на место «агашек» приходят их «братишки»» — На прошлой неделе в политической жизни Казахстана произошли знаковые события. Первое – это снятие с должности акима Жамбылской области, казахстанского политического старожила Бердыбека САПАРБАЕВА. Второе – это назначение на аналогичную должность в Кызылординской области его младшего брата. Опираясь на казахстанский политический дискурс, эти два события мы можем определить, как смену «агашки» на «братишку».

«Затянет ли российская экономика Казахстан в «черную дыру»?» — «Являясь участником Евразийского экономического союза, нам надо научиться получать от этого сотрудничества больше выгоды и пользы, чем имеем сейчас. Других вариантов у нас нет», – считает финансовый аналитик Арман БЕЙСЕМБАЕВ.

TIME . KZ . «Эхо января: террористы, снайперы, провокаторы» — В трагических событиях начала года участвовали 12 организованных преступных групп. “Засветились” люди Дикого Армана, члены ОПГ “Казахстанские” и “Айшуак-Жантугел”. Арестованы 23 человека, включая четырех преступных авторитетов. О ходе расследования уголовных дел, связанных с январскими событиями, рассказали представители Генеральной прокуратуры и Министерства внутренних дел в понедельник на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

«Чемодан без ручки» — Дважды за два года акимат Шымкента пытался с подачи правительства продать местный аэропорт. И оба раза безуспешно. Точку во второй попытке торгов поставил городской специализированный межрайонный административный суд, признав действия акимата незаконными. Власти вменяется нарушение принципов честной конкуренции. С жалобой на действия акимата при проведении тендера в департамент по защите и развитию конкуренции (ДЗРК) Шымкента обратились сразу три компании, заявив об ущемлении их интересов. Одна из них затем обратилась в суд.

KURSIV . KZ . «На что живут казахстанские города» — Задача казахстанских городов, где проживает больше половины населения страны – создать безопасную и комфортную среду с качественной и доступной для жителей социальной инфраструктурой. Kursiv.media изучил бюджеты 14 областных центров и трех мегаполисов на 2022 год и узнал, откуда берутся и куда уходят основные бюджетные средства.

LITER . KZ . «В поисках Эльдорадо: как казахстанские мигранты-нелегалы зарабатывают за рубежом» — Разные жизненные обстоятельства толкают казахстанцев искать работу за границей. Кого-то привлекает возможность увидеть другие страны, а заодно заработать на жизнь, других – выгодная почасовая оплата в иностранной валюте. Отследить точное число трудовых эмигрантов в Казахстане невозможно, поскольку не все хотят работать за кордоном легально. В Международной организации по миграции рассказали, куда чаще всего выезжают наши граждане на заработки.

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