«Деколонизация – это не против России, а за – национал-патриотизм». «Москва не планирует втягивать Казахстан в конфликт с Западом, но была бы расстроена введением санкций от своего союзника». «100 дней после трагедии». «Экономика Казахстана: штормит!»

Сетевой Казахстан 13 апреля 2022г.

TURANPRESS . KZ . «Задача антироссийского шабаша задушить Россию, а следом Китай – Булат Султанов» — Военная операция России по денацификации и демилитаризации Украины, начатая 24 февраля, за 1,5 месяца превратилась в мировую экономическую войну. Многие международные эксперты уже признали, что Украина стала полем боя за геополитическое влияние между США и НАТО с Россией. Пять пакетов принятых антироссийских санкций, как, впрочем, и в целом противостояние самых больших экономик мира неизбежно приведет к серьезной трансформации геополитического мира в ближайшее время. В этом уверен доктор исторических наук, политолог Булат СУЛТАНОВ.

Гульмира ИЛЕУОВА – «Культурные потребности казахстанцев» — Социологическое изучение состояния культуры в Казахстане, по моему мнению, недостаточно развито, поэтому показалось интересным задать вопросы о том, видят ли жители страны за последние годы повышение внимания местных властей состоянию объектов культуры, а также уточнить, какие направления культуры требуют наибольшей поддержки со стороны государства? К слову, второй вопрос был мониторинговым, что позволило сравнить результаты марта 2022 года с более ранними ответами казахстанцев.

EXCLUSIVE . KZ . Карлыгаш ЕЖЕНОВА – «Деколонизация – это не против России, а за – национал-патриотизм» — За последние дни в информполе страны были опубликованы шокирующие данные двух независимых исследований. Одно из них говорит о кризисе доверия к власти, а другое – о том, что 39% опрошенных поддерживают Россию в войне. В любой нормальной стране такие выводы вызвали бы скандал. Но у нас по-прежнему предпочитают не замечать неприятные новости. А ведь речь идет о серьезном внутриполитическом кризисе, которым, при случае, легко воспользоваться.

CARAVAN . KZ . «Москва не планирует втягивать Казахстан в конфликт с Западом, но была бы расстроена введением санкций от своего союзника» — Казахстан за последние пару недель развернул огромную дипломатическую активность на западном направлении, стремясь не только смягчить последствия санкций, но и нейтрализовать возможные политические акции против республики, особенно после январских событий, за которыми явно «торчат уши» соответствующих иностранных партнеров, отметил один из отечественных экспертов. Госсекретарь Казахстана Ерлан КАРИН провел встречу с заместителем государственного секретаря США по вопросам гражданской безопасности, демократии и прав человека Узрой ЗЕЕЙ. Карин рассказал о проводимых в стране масштабных реформах, направленных на системную политическую и социально-экономическую модернизацию страны.

QMONITOR . KZ . «100 дней после трагедии. Извлекли ли власть и общество уроки из «кровавого января»?» — Сегодня исполняется ровно 100 дней с момента начала январских событий, которые разделили жизнь нашей страны на до и после. Они стали самым серьёзным испытанием для Казахстана за весь период его суверенного существования. А заодно и своего рода мерилом того, правильно ли мы двигались на протяжении трёх десятилетий и к чему в итоге пришли. Можно ли сейчас, когда пришло время трезво, не поддаваясь эмоциям, осмыслить случившееся, сказать, что и власть, и общество извлекли уроки из «кровавого января?

TIME . KZ . «Экономика Казахстана: штормит!» — Глава Нацбанка Галымжан ПИРМАТОВ предупредил казахстанцев о неблагоприятном инфляционном фоне, с которым придется жить весь этот год. Но как сберечь свои деньги и как пережить рост цен, никто в правительстве не сказал.

«Движение не в том русле» — Речка Султан-Карасу, которую благоустраивали семь лет назад, ныне представляет собой печальное зрелище. Когда-то изгибы естественной реки превратили в узкий канал, а берега заделали габионной сеткой. На месте бывшего русла теперь насыпь из строительных отходов, земли и сухих деревьев. Родники, бьющие из-под этой насыпи, теперь не впадают в реку, а создают мелкие болотца с гниющим в них мусором… Какой программы ждать от нынешней власти Алматы? Ведь прожекты прежних акимов “Город без границ” и “Город без окраин” так и не были доведены до логического конца.

365 INFO . KZ . «При девальвации никакой Нацбанк не поможет» — Экономист Арман БАЙГАНОВ — Если экономика так и будет хромать в целом, девальвация нагрянет – боишься ты ее или нет. Нацбанк не решит. За инфляцию отвечает не он, а блок правительства. Когда высокая инфляция, а курс держится, он не отражает реальную картину. И если экономика хромает, придется прибегнуть к девальвации. И возможно, это даже во благо… Вроде девальвация необходима. Но ее минусы известны – цены будут расти, а население страдать и злиться. Это палка о двух концах.

CONTUR . KZ . «Самому пройти через это» — Вместе с заявлениями о построении «Жана Казахстан» появились надежды на пересмотр многих громких дел, например на возвращение на родину политиков и олигархов, находящихся сейчас за границей. Надуманными ли были обвинения и они стали жертвами клановых интриг, или есть и вина – ответов на эти вопросы до сих пор нет. Но, несомненно, одно: стране эти люди пригодились бы сегодня с их знаниями и опытом работы. Один из них бывший аким Атырауской области Бергей РЫСКАЛИЕВ. Сегодня он отвечает на вопросы казахстанского журналиста.

KAZPRAVDA . KZ . «Многие проекты для детей Казахстана не реализуются на практике – интервью с Аружан Саин» — Уполномоченный по правам ребенка в Республике Казахстан Аружан САИН, к сожалению, отмечает, что ряд важнейших реформ и проектов, направленных на улучшение жизни маленьких казахстанцев, фактически не реализуется на практике и не находит поддержки со стороны местных исполнительных органов, государства.

KURSIV . KZ . «За счет кого зарабатывают вузы Казахстана» — За последний год 125 казахстанских вузов увеличили свой совокупный доход на 16%. Это самый высокий показатель за последние пять лет. Объем образовательных услуг, оказанных высшими учебными заведениями за 2021 год, превысил 434 млрд тенге. Кто из студентов принес вузам больше денег – платники или грантники?

MOIKA 78. RU . «Петербуржцы полетели в шопинг-туры в Казахстан» — Российский рынок одежды перед весной осиротел. Магазины, где можно было бы купить петербуржцам обновки, закрыты. У желающих принарядиться на выбор остались секондхенды, магазины с белорусским трикотажем и шопинг-туры. Последний вариант уже опробовали жители Северной столицы, создав новое явление — поездки за покупками в Казахстан. Шанс закупиться в закрывшихся магазинах у петербуржцев все же есть — в Казахстане. Заморозившие в России работу торговые марки представлены в торговых центрах крупных городов — Нур-Султане или Алма-Ате.

LITER . KZ . «И тебя вылечат, и меня… казахстанские вкладчики финпирамид нуждаются в медпомощи?» — Более 31 тысячи казахстанцев пострадали от деятельности финансовых организаций… Тем не менее не успевают закрыть одни компании, как практически тут же возникает несколько других. Самое печальное, что, вкладывая средства в сомнительные финансовые организации, люди продолжают наивно верить в сиюминутное обогащение. Их не останавливает даже многократный горький опыт. Чем объяснить такое нездоровое рвение казахстанцев? Как раз и навсегда избавиться от финансовых пирамид? Об этом корреспондент поговорила с экспертами в области социологии и психологии.

NOVGAZ . COM . «Комик в горле» — Стендап-артиста Нурлана САБУРОВА затравили за отказ четко сформулировать свою позицию по войне в Украине. Корреспондент «Новой» — Казахстан», видимо, один из немногих, кто не будет бросать в него камень. Один из самых известных казахстанских комиков в жанре стендап Нурлан Сабуров — он уже давно обосновался в Москве и даже попадает в списки российского Forbes, — отправился в тур по США. Ничего хорошего из этого не вышло: на концерте в Лос-Анджелесе публика стала требовать от Сабурова открыто сказать, что он думает о вторжении России в Украину…

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