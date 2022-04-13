Протестная энергия выходит из-под контроля 13.04.2022 13:35 Ботагоз АЛДОНГАРОВА Общество 152 0 Политический аналитик Тимур Иксанов о том, что у граждан, если нарушаются права, должна быть уверенность в справедливости и защищенности законом и государством Посмотреть на RuTube Похожие материалы: Январские события в Алматы нельзя объяснить одной экономикой Кризис как обнуление для нового старта Гражданская активность повышает социальный капитал Стерилизация – единственный способ регулирования численности безнадзорных животных Ветераны боевых действий готовы вернуться в армию