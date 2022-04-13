В королевстве кривой статистики совсем не до смеха 13.04.2022 09:00 Лилия ИГЛИКОВА Общество 168 0 Естай Матаев о том, что у казахстанцев появилась реальная возможность быть услышанными Посмотреть на RuTube Похожие материалы: Кризис как обнуление для нового старта Гражданская активность повышает социальный капитал Стерилизация – единственный способ регулирования численности безнадзорных животных Январские события в Алматы нельзя объяснить одной экономикой Кто ответит за дефицит кадров в здравоохранении