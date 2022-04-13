2022 год: то ли точка отсчета новой реальности, то ли апокалипсис

Экономисты выступили почти в роли астрологов

Есть много экономических школ и у каждой есть свое объяснение, как работает экономика. Но, как сказал один известный экономист, все теории хороши, а с прогнозами все справляются одинаково плохо.

Тем не менее, это всегда увлекательное чтиво, своеобразный футуризм XXI века. Ведь интересно оказаться в будущем, не правда ли?

Что нам сказали по-английски

Всемирный банк, подготовивший макроэкономический прогноз под хлестким названием «Война в регионе. Весна 2022» (правда, только на английском языке, без релевантного перевода на русский) нисколько не сомневается, что не только Россия и Украина, но и страны, которые связаны с ними экономическими связями, пострадают в результате этой войны. И это не только соседи по региону, но и Европа.

А связи были крепкие. Так, Россия и Украина вместе обеспечивают более 25% мирового экспорта пшеницы. Армения, Грузия и Турция импортируют более 75% пшеницы из России и Украины, а многие страны Ближнего Востока и Африки зависят от импорта пшеницы и других товаров из России и Украины, что может привести к подрыву продовольственной безопасности.

Европа особенно зависит от российских энергоносителей, на долю которых приходится 47% природного газа и 25% нефти.

Россия является важнейшим экспортным направлением для многих стран Восточной Европы, Южного Кавказа, Центральной Азии и стран Балтии, на долю которых приходится более 10% их экспорта.

Дефицит предложения и более высокие цены на энергоносители и продовольствие будут подпитывать инфляцию, оказывая влияние на страны региона, а также на остальной мир. Несмотря на то, что на Россию и Украину приходится менее 3% мирового экспорта, война и санкции ослабили связь, нарушив производственно-сбытовые цепочки, оказывая влияние на широкий спектр отраслей, включая пищевую, автомобильную, строительную, нефтехимическую и транспортную.

Денежные переводы из России составляют около 30% валового внутреннего продукта в некоторых странах Центральной Азии, таких как Кыргызстан и Таджикистан. На долю российских и украинских туристов приходится более 10% прибывающих примерно в половину экономик стран Европы и Центральной Азии, включая те, которые зависят от туризма, такие как Грузия, Черногория и Турция.

Впрочем, во Всемирном банке уверены, что воздействие войны на экономический рост стран региона может быть смягчено за счет повышения энергоэффективности, сокращения потерь при потреблении энергии и использования технологических инноваций. Хотя, конечно, энергоэффективность трудно, а, вернее, даже невозможно повысить по волшебству. Это долгая и финансово затратная история.

Инфляция, падение курса, беднота

С какими экономическими последствиями столкнется Казахстан?

Эксперты Всемирного банка считают, что побочные эффекты от экономического коллапса в России нарушат цепочки поставок Казахстана и ухудшат перспективы его роста. Ожидается, что рост реального ВВП Казахстана замедлится до 1,5-2% в 2022 году.

Кроме того, Казахстан зависит от России на 40% своего импорта, и перебои в торговле, снижение уверенности бизнеса и повышенная волатильность валют также приведут к снижению темпов роста.

Негативное влияние на экономический рост окажет авария на КТК, Казахстан зависит от России в 40% своего импорта, из-за повреждения штормом. Эксперты ожидают, что объемы экспорта нефти могут снизиться в 2022 году примерно на 5-6%.

Кроме замедления экономического роста (хорошо, что он будет положительным – в отличие от России, Украины и Беларуси, где он явно окажется отрицательным), Казахстан столкнется с повышением инфляции. Этому способствуют как рост цен на продукты питания и энергоносители, так и перебои в поставках.

По прогнозу Всемирного банка, 2022 год в плане инфляции будет самым неблагоприятным – этот показатель станет двузначным и достигнет 10,5%. И потом медленно пойдет на спад.

Ожидается, что уровень бедности снизится в 2022 году, но останется выше уровня, существовавшего до пандемии. В 2021 году 0,2% населения, по данным финансового института, жили на $1,9, а уровень бедности с доходом $5,5 составлял 4,6%.

Вероятно, денежно-кредитная политика останется жесткой – кредиты будут дорожать. Это необходимо для борьбы с растущей инфляцией.

Фискальная политика, наоборот, будет мягкой – правительству нужно работать над тем, чтобы повышать благосостояние населения и поддерживать условия для ведения бизнеса. Меры включают увеличение социальной помощи, субсидии на аренду жилья и компенсацию предприятиям, пострадавшим от январских протестов.

Нестабильный обменный курс и его обесценивание – вот что ожидает казахстанцев. Это еще одно потрясение, которое мы всегда переживаем очень болезненно. Правда, конкретных целевых ориентиров, нет, и каким окажется курс тенге по отношению к доллару, специалисты Всемирного банка не говорят.

Апокалипсис какой-то

Прогнозы, которые опубликовал Всемирный банк, трудно назвать оптимистичными. Оптимистично лишь восприятие настоящего. А дальше может быть хуже.

Рисков, которые могут способствовать этому, хоть отбавляй. Побочные эффекты от санкций. Ослабление торговых потоков. Снижение градуса доверия инвесторов. Ухудшение ситуации на мировых финансовых рынках. Резкое повышение инфляции. Потенциальное бегство капитала…

Апокалипсис какой-то.

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