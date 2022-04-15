«Момент истины. Строители «Нового Казахстана»: кто они и что строят?». «Назначение акимов в Казахстане – это лотерея». «Почему казахстанскому образованию опять нужны реформы». «Денежный вопрос: дорос ли Казахстан до «налога на богатых»?»

Сетевой Казахстан 15 апреля 2022г.

QMONITOR . KZ . «Момент истины. Строители «Нового Казахстана»: кто они и что строят?» — Чем чаще в нашем обществе звучит словосочетание «Новый Казахстан», тем менее понятным становится, что под ним подразумевается, поскольку каждый трактует его так, как ему заблагорассудится. Сам по себе лозунг, конечно, красивый и правильный, но стоит ли за ним что-то еще? Почему государственные идеологи не наполняют содержимым этот пустующий уже который месяц сосуд? Кто должен сформировать понимание нового Казахстана и когда это произойдет? Об этом наш разговор с политологом Буриханом НУРМУХАМЕДОВЫМ.

TURANPRESS . KZ . «А караван идет… Вопреки мнению скептиков, деятельность ЕАЭС показывает хорошую динамику» — Судя по всему, работа Евразийской экономической комиссии резко активизировались, так как следующее заседание совета состоится уже 15 апреля. В принципе, всплеск работоспособности структур ЕАЭС был вполне предсказуем. В этой связи можно вспомнить прошедшую 25 февраля этого года встречу Президента Казахстана Касым-Жомарта ТОКАЕВА со всеми главами правительств государств, являющихся членами ЕАЭС, в которой также приняли участие премьер-министр Узбекистана Абдулла АРИПОВ и председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил МЯСНИКОВИЧ.

«Умирзак Шукеев и проблемы Туркестанской области» — Официальные показатели демонстрируют рост, однако многие сферы жизни Туркестанского региона подвергаются критике. Аким Туркестанской области – фигура выдающаяся. Умирзак ШУКЕЕВ занимал множество высоких должностей, имеет собственную команду и репутацию политического тяжеловеса. Шукеев занял пост акима области в феврале 2019 года, и нужно сказать, что время его руководства выдалось достаточно бурным.

IA — CENTR . RU . «Данияр Ашимбаев: Назначение акимов в Казахстане – это лотерея» — «Вопрос назначения или выборов глав регионов остается спорным многие десятилетия. Соглашаясь на выборы сельских, районных и городских акимов, Нур-Султан настаивает на том, что акимы областей и крупных мегаполисов должны предлагаться центром. Это обеспечивает не столько лояльность, сколько выявление возможных рисков». Известный политолог, главный редактор биографической энциклопедии «Кто есть кто в Казахстане» Данияр АШИМБАЕВ в интервью Ia-centr.ru рассказал о том, как соблюсти баланс между лояльностью и эффективностью работы глав казахстанских регионов.

EXCLUSIVE . KZ . Виктор КОВТУНОВСКИЙ — «Қаңтар-2022: как Токаеву не оказаться в положении Назарбаева» — Роль Нурлана НИГМАТУЛИНА в январской попытке государственного переворота пока остается не проясненной. Сам по себе факт, что именно он был одним из двух легитимных претендентов на место Касым-Жомарта ТОКАЕВА предполагает особое внимание к его персоне со стороны Генеральной прокуратуры. Пока следствие своего интереса к бывшему председателю Мажилиса не проявляет. По крайней мере, публично.

FORBES . KZ . «Почему казахстанскому образованию опять нужны реформы» — Образование в Казахстане по-прежнему пытается оправиться от последствий пандемии. Громче всего об этом говорят результаты Единого национального тестирования (ЕНТ) прошлого года… Средний итоговый балл составил всего лишь 69,08 из 140. Иными словами, около 40% учеников не смогли достичь порогового балла. Казахстанским школьникам не помогла даже возможность сдать тестирование с двух попыток, впервые появившаяся как раз в 2021 году. Вывод простой: выпускники не сумели в должной степени усвоить школьную программу, а система среднего образования за 30 лет независимости так и не смогла обеспечить такой уровень передачи знаний, при котором отстающих было бы значительно меньше, чем успевающих.

SPIK . KZ . «Денежный вопрос: дорос ли Казахстан до «налога на богатых»?» — Суть прогрессивного подоходного налога, который еще иногда называют «налогом для богатых» (не путать с «налогом на роскошь»), заключается в том, что граждане с большими доходами платят более высокий в процентном соотношении налог, чем их низкооплачиваемые сограждане. И разница эта может быть довольно существенной. Когда-то в Казахстане такой налог уже действовал, затем от него отказались, однако сейчас предлагают вновь вернуться к этому вопросу. О том, какие последствия может иметь подобное решение, нам расскажет аналитик компании Esperio Нурбек ИСКАКОВ.

«Талгар: от колыбели до могилы» — Как живут малые города Алматинской агломерации. Основной движущей силой январских беспорядков в Алматы стали жители прилегающих к мегаполису населенных пунктов. Это обстоятельство диктует алматинцам необходимость понимать, как живут наши соотечественники под боком у самого богатого города республики. Которые, к тому же, имеют возможность ежедневно сравнивать качество своего бытия и внешне шикарной жизни «зажравшихся алматинцев».

MATRITCA . KZ . Ерлан ОСПАНОВ, генеральный директор «Верный Капитал» – «Шалаказахов не существует!» — Кто назвал нас, не говорящих совершенно, шала казахами? Кто посеял эту расистскую химеру? Кто пытается разделить единую нацию на сверх- и недочеловеков? Это дискриминация по способностям. Ну нельзя унижать лишь только за то, что не может он выговорить идеально Ә. Зачем бить по рукам и гасить души прекрасные порывы?.. Нужно ли стыдиться акцента? Стыдиться нужно невежества и лени, а не акцента.

LITER . KZ . «Положить деньги под процент или под матрас? Что говорят экономисты» — Дочерние филиалы трех российских банков в Казахстане (ВТБ Банк, Сбербанк и Альфа-Банк) попали под санкции США. Конечно, речи о полной их ликвидации не идет, но учитывая, что в стране практически регулярно закрываются финансовые институты, возникает логичный вопрос – можно ли доверять БВУ? На эту тему корреспондент Liter.kz побеседовала с отечественными экономистами. Внимание, спойлер: эксперты не советуют казахстанцам хранить деньги на депозитах. Привычка хранить деньги под матрасом, некогда канувшая в Лету, кажется, возвращается обратно.

EXK . KZ . ««Казахов вы не знали»: блогер обратилась к тем, кто нападает на Сабурова» — Казахстанский блогер Арина МЯСОЕД не выдержала буллинга соотечественника Нурлана САБУРОВА, которому в последние дни то и дело срывают концерты в США. В своем Instagram Арина обратилась к тем, кто в настоящее время хейтит САБУРОВА.

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