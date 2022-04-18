Бытовое насилие – термин, требующий правильной формулировки 18.04.2022 09:00 Ботагоз АЛДОНГАРОВА Общество 144 0 Представитель Казахстанского Союза родителей Дина Садердинова о том, что концепция семейно-гендерной политики направлена не на укрепление, а на разрушение института семьи Посмотреть на RuTube Похожие материалы: Гражданская активность повышает социальный капитал Стерилизация – единственный способ регулирования численности безнадзорных животных Январские события в Алматы нельзя объяснить одной экономикой В королевстве кривой статистики совсем не до смеха Протестная энергия выходит из-под контроля