Пионерия продолжает жить неофициально 19.04.2022 13:00 Ботагоз АЛДОНГАРОВА Общество 126 0 Руководитель межведомственного координационного центра «Каникулы-Каникулы Бахыт Жанабаев о том, что детские летние лагеря должны интегрироваться в государственную образовательную систему Посмотреть на RuTube Похожие материалы: Гражданская активность повышает социальный капитал Стерилизация – единственный способ регулирования численности безнадзорных животных Январские события в Алматы нельзя объяснить одной экономикой В королевстве кривой статистики совсем не до смеха Протестная энергия выходит из-под контроля