Курс тенге не будет вечно крепким

В чем состоит высший смысл укрепления рубля? Почему тенге тоже включился в валютные игры?

«По моим очень предварительным расчетам, в случае, если нефтяное эмбарго нам не светит, комфортный для российского бюджета курс будет скорее на 15-18% слабее, чем сегодня, – считает инвестбанкир и профессор Высшей школы экономики Евгений Коган. — Если эмбарго введут, нужно будет кардинально пересматривать расчеты».

Если не знать контекста, то стоимость рубля по отношению к доллару могла бы впечатлить любого – и обывателя, и экономиста. Но контекст известен. Слишком высокий, нереальный курс.

Банк России, похоже, это не очень сильно волнует. Он снял ряд валютных ограничений, снизил базовую ставку. Но основные причины, по которым рубль так сильно укрепился, пока устранять не будут.

«Речь идет и об ограничениях на приобретение валюты нерезидентами и об обязательной продаже экспортерами 80% валютной выручки. И, наконец, о правиле не более $10 тыс. в одни руки», — поясняет эксперт.

Он пытается ответить на сакральный вопрос: выгоден ли государству и экспортерам такой курс – 80 рублей за доллар?

Конечно же, нет. Правительству нужны внушительные доходы бюджета, а с этим пока туго. В частности, нефть приходится продавать с серьезными дисконтами. И есть очень большой риск увеличения расходов – не только на социальную поддержку населения, но и на военные цели.

«Хотелось бы подготовить точную модель оптимального для российской экономики курса рубля, но увы. Сегодня слишком много неизвестных параметров», — экономист едва ли не в растерянности.

По его мнению, комфортный для российского бюджета курс — на 15-18% слабее, чем сегодня. На черном рынке доллар стоит примерно 90-92 рубля, и столько же он должен, по идее стоить, в реальности.

«Есть ли сегодня у ЦБ возможность и, главное, желание, для оптимизации курса рубля провести либерализацию? К примеру, понизить норму обязательной продажи валюты экспортерами, скажем, до 70%? Не уверен. Так же, как и дать возможность нерезидентам приобретать валюту», — аналитик почти не сомневается, что валютные ограничения — это надолго. Просто выхода нет.

В общем, для компенсации выпадающих доходов правительству текущий курс абсолютно не выгоден. Однако торопиться быстро ослаблять курс возможно тоже не станут — из-за присутствующих инфляционных рисков.

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На днях Банк России ввел новое послабление валютного контроля сначала для российских компаний-экспортеров несырьевого неэнергетического сектора, а потом и всех других экспортеров. Суть смягчения в том, что теперь срок продажи полученной валюты увеличен с 3 до 60 рабочих дней.

Скорее всего, предполагает Телеграм-канал TENGENOMIKA, этого все еще будет недостаточно для существенного воздействия на обменный курс пары USDRUB, который продолжает в значительной степени влиять на курс тенге к доллару США.

Автор канала Галымжан Айтказин отмечает, что в Казахстане также действует обязательная продажа валютной выручки квазигосударственных компаний до 75% и высокими остаются проинфляционные риски в экономике.

«Из-за совокупного эффекта данных факторов обменный курс USDKZT в последние недели остаётся аномально крепким, несмотря на внешние экономические процессы», — считает эксперт.

Впрочем, он уверен, что текущее «ручное» укрепление национальной валюты никак не мешает дальнейшему ускорению инфляционных процессов в Казахстане. Годовой уровень продовольственной инфляции, выраженный социально-значимыми продовольственными товарами в апреле уже приблизился к отметке 20%, хотя курс USDKZT откатился почти до уровня конца февраля.

По мнению Галымжана Айтказина, чрезмерное укрепление рубля, а вслед и тенге не выгодно прежде всего бюджетам России и Казахстана.

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Как долго будет продолжаться политика «сильного курса», неизвестно. Экономисты и финансисты не желают давать прогнозы в первую очередь потому, что все зависит от геополитики и санкций в отношении России.

Ситуация с валютным курсом искусственная.

Да, в России есть избыток валюты, который образовался из-за строгих валютных ограничений. Но в Казахстане ситуация другая – пока мы просто плывем в фарватере рубля.

«Мы, конечно, рады за такой крепкий курс, но есть все же ощущение, что такой курс не отражает текущую экономическую реальность», — считает автор Телеграм-канала TENGENOMIKA.

И есть ощущение, что монетарные власти обоих стран ставят некий эксперимент и заодно испытывают терпение правительств – как долго те смогут продержаться при таком крепком курсе.

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