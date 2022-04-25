Успех казахстанского стрелка из лука, 21 медаль из 30 возможных на чемпионате Азии по борьбе, кадровый казус в хоккейной сборной РК и высокая плотность в турнирной таблице футбольного первенства

Обзор спортивных событий за минувшую неделю

Стрельба из лука: путь к полуфиналу преградил олимпийский чемпион

На первом в нынешнем году этапе Кубка мира, который принимала турецкая Анталья, отличного результата добился казахстанец Санжар Мусаев – он дошёл до четвертьфинальной стадии личного турнира. То есть, ему совсем немного не хватило для того, чтобы подняться на пьедестал почёта.

На снимке: Санжар Мусаев (фото с сайта Национального олимпийского комитета РК)

В квалификации Санжар показал 32-й результат среди 110 участников. Но в поединках на выбывание он стрелял уже гораздо точнее. В стартовом раунде «плэй-офф» наш соотечественник выиграл у латыша Яниса Брузиса (счёт 6:2), финна Антти Текониеми (6:5), серебряного призёра Олимпиады в командном турнире тайваньца Чжицзюнь Тана (6:5), не оставил шансов узбеку Амирхану Садыкову (6:0). Так он добрался до 1/4 финала, где ему противостоял не кто-нибудь, а действующий олимпийский чемпион в личном первенстве турок Мете Газоз. После первой серии выстрелов счёт был ничейный, но следующие две остались за турком. Четвёртая серия снова завершилась вничью. Итоговый результат – 2:6. Кстати, Газоз затем сам проиграл в полуфинале, а в поединке за «бронзу» уступил знаменитому американцу Брэйди Эллисону, неоднократному призёру Олимпиад и мировых первенств. «Золото» же досталось испанцу Мигелю Гарсия, который, выиграв у Газоза, после этого, в финале, победил известного австралийского лучника Райана Тайака.

В командном первенстве Мусаев вместе с Ильфатом Абдуллиным и совсем ещё юным (17 лет) Даулеткельды Жанбырбаем начали с победы в стартовом круге над поляками – 6:3. Но в 1/8 финала проиграли итальянцам, ведомым опытнейшим Мауро Несполи, серебряным призёром Олимпиады-2020 в личном турнире, – 1:5.

Борьба: медалей много, но обольщаться не стоит

Вчера в Улан-Баторе, столице Монголии, завершился чемпионат Азии. Его участники оспаривали по десять комплектов наград в каждом из трёх олимпийских видов борьбы (в общей сложности 30). Казахстанцы завоевали 21 медаль, в том числе пять золотых. Правда, нужно отметить, что на континентальное первенство приехали далеко не все сборные, причём целый ряд стран прислал не самые сильные составы.

Греко-римская борьба. Медали оспаривали спортсмены из одиннадцати стран, в каждой из десяти весовых категорий выступали по 8-10 атлетов, что, конечно, немного. Два казахстанца – Меиржан Шермахамбет (до 67 кг) и супертяж Алимхан Сыздыков (до 130 кг) – завоевали награды высшей пробы. Ещё пятеро наших соотечественников были удостоены «серебра», а двое – «бронзы». То есть, до пьедестала почёта не смог добраться только один наш участник. В неофициальном командном зачёте сборная Казахстана заняла первое место, набрав в сумме 190 очков. Следом расположились дружины из Ирана – 176, Кыргызстана – 148, Японии – 134, Узбекистана – 131, Индии – 113.

Вольная борьба. Здесь стран-участниц было чуть побольше, а в каждой весовой категории боролись от 8 до 11 атлетов. Один из десяти казахстанцев, Азамат Даулетбеков (до 86 кг), стал чемпионом Азии. Трое проиграли в финальных схватках и получили серебряные медали, а четверо – бронзовые. В командном зачёте ведущие сборные расположились в таком порядке: Иран – 201 очко, Индия – 152, Казахстан – 151, Япония – 140, Монголия – 115, Кыргызстан – 104 (борцы из этой страны выступали в восьми весовых категориях из десяти), Узбекистан – 108.

Женская борьба. На континентальное первенство приехали спортсменки из девяти стран, и только пять сборных были представлены полными составами. Две наши девушки завоевали золотые медали – это сёстры-близняшки Мадина и Жамиля Бакбергеновы, которые выступали в весовых категориях соответственно до 68 и до 72 кг. У Жамили были лишь четыре соперницы, поэтому они боролись по принципу «каждая с каждой». У Мадины конкуренток было побольше – шесть, а в финальной схватке она победила бронзовую медалистку Олимпиады-2020 Мээрим Жуманазарову из Кыргызстана. акже в активе нащей сборной две «бронзы». Итоговое положение в командном зачёте: Япония – 227 очков, Монголия – 167, Казахстан – 142, Индия – 137, Узбекистан – 107, Кыргызстан – 65. Кстати, на чемпионат приехали лишь три кыргызские девушки: одна их них стала золотой медалисткой, две – серебряными.

На снимке: Мадина Бакбергенова (фото с сайта Национального олимпийского комитета РК)

Хоккей: шведский игрок даже не знал, что он включён в сборную Казахстана

В начале прошлой недели был объявлен предварительный (расширенный) состав сборной Казахстана для участия в чемпионате мира, который пройдет с 13 по 29 мая в Финляндии. В списке фигурируют фамилии 38 игроков, из которых в окончательную заявку должны попасть 25, включая трёх вратарей. В том числе пять хоккеистов из дальнего зарубежья – три канадца и два шведа. Четверо из них были в составе нашей команды на прошлогоднем мировом первенстве. А пятым стал шведский нападающий Якоб Лилья.

На снимке: Якоб Лилья. (Фото с сайта хоккейного клуба «Барыс»)

Однако, как вскоре выяснилось, это был тот самый случай, к которому применима поговорка «без меня меня женили». Лилья даже не знал, что его собираются призвать в сборную Казахстана, и вовсе не горит желанием играть за неё, о чём и сообщил журналистам на своей родине. Как мог случиться такой казус, неизвестно. Возможно, когда-то швед дал устное согласие, но потом забыл, а наши хоккейные функционеры не удосужились получить письменное подтверждение. И потом, раз они включили Лилью в состав, то, наверное, должны были подготовить соответствующие документы. Словом, какая-то странная ситуация.

Кстати, Лилья также заявил, что не собирается играть и за «Барыс». И вообще, перспективы как казахстанского клуба, так и всей Континентальной хоккейной лиги с точки зрения привлечения игроков из Европы и Северной Америки выглядят туманными. Там рассматривают КХЛ как российскую лигу и в свете событий, начавшихся 24 февраля, оказывают давление на своих спортсменов с тем, чтобы они отказались от участия в этом турнире.

Футбол: лидеры дружно проиграли, «середнячки» дружно выиграли

Результаты 7-го тура чемпионата Казахстана до максимума уплотнили турнирную таблицу: лидер первенства имеет лишь трёхочковое преимущество над командой, занимающей 10-е место. Такая ситуация возникла вследствие того, что все четыре клуба, располагавшиеся на самом верху, дружно проиграли, а «середнячки» столь же дружно одержали победы.

Главной сенсацией стала неудача алматинского «Кайрата» в домашнем матче с туркестанским «Тураном», который до этого не только занимал последнее место, но и не забил ни одного мяча в пяти играх. Единственный (и свой первый в нынешнем чемпионате) гол гости провели с пенальти на исходе первого получаса игры, а попытки хозяев поля хотя бы сравнять счёт оказались тщетными.

Потерпел поражение в родных стенах и карагандинский «Шахтёр», который ранее вместе с «Кайратом» имел наименьшее количество потерянных очков. Его обидчиком стал «Акжайык». Кстати, уральцы в предыдущем туре победили одного из главных фаворитов первенства – «Астану». Действующий чемпион страны костанайский «Тобол» проиграл в гостях «Атырау».

Осечками конкурентов воспользовался столичный клуб. Он принимал на своём поле актауский «Каспий», который неожиданно для всех очень резво начал нынешний сезон. Ещё до перерыва «Астана» три раза огорчила «выскочку», а ближе к середине второго тайма довершила разгром – 4:0 (тем не менее, «Каспий» сохранил за собой самую верхнюю строчку турнирной таблицы). В следующем туре команда из Нур-Султана поедет в Костанай, где проведёт с «Тоболом» один из ключевых матчей первого круга чемпионата.

«Кайрат» – «Туран» 0:1

«Атырау» – «Тобол» 2:1

«Шахтёр» – «Акжайык» 0:1

«Астана» – «Каспий» 4:0

«Актобе» – «Мактаарал» 1:0

«Ордабасы» – «Кызылжар» 3:1

«Аксу» – «Тараз» 1:2

Турнирное положение после 7 туров: «Каспий» – 13 очков, «Кайрат» и «Астана» – по 12, «Тобол», «Ордабасы», «Тараз» и «Актобе» – по 11, «Шахтёр» и «Акжайык» – по 10 (по одному матчу в запасе), «Атырау» – 10, «Туран» – 6 (один матч в запасе). «Кызылжар» – 5, «Аксу» – 4 (один матч в запасе), «Мактаарал» – 4.

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