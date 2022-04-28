«Токаевская оттепель». «В Казахстане планируется в шестой раз за всю историю независимости внести поправки в Основной закон страны». «Что ни говори, горазда наша власть создавать ажиотаж и поводы для очередного всплеска народного негодования»

Сетевой Казахстан 28 апреля 2022г.

TIME . KZ . «Пришло время новых людей» — В Казахстане планируется в шестой раз за всю историю независимости внести поправки в Основной закон страны. Насколько это поможет в реализации курса на Новый Казахстан? Почему так важно было президенту дистанцироваться от партийного поля? Что теперь будет с Amanat? Об этом и многом другом наш корреспондент побеседовал с известным в стране политологом Данияром АШИМБАЕВЫМ — Новый Казахстан — это все-таки больше девиз. А понятие “Вторая республика”, на мой взгляд, по задумке самого президента, разделяет в политико-правовом смысле тот Казахстан, который был на начальном этапе, и тот, который создается сейчас. То есть с упором прежде всего на справедливость. Именно это было выбрано основой для Нового Казахстана и Второй республики.

«Кто раньше встал, того и тапки» — Под покровом ночи в Шымкенте объявляют конкурсы на разработку проектно-сметной документации госучреждений, и такой же глубокой ночью, пока праведным сном спят конкуренты, подает заявку первый участник, обеспечивая себе тем самым конкурентное преимущество. Вот такая у нас изощренная система госзакупа!

NOVGAZ . COM . Амиржан КОСАНОВ – «Человек в законе? Основном» — Что ни говори, горазда наша власть создавать ажиотаж и поводы для очередного всплеска народного негодования. На днях практически все СМИ опубликовали выдержки из выступления одного из членов рабочей группы по конституционной реформе: «Что касается вопросов статуса президента, первого президента – в Конституции у нас записано о том, что регулируется Конституцией и Конституционными законами, и рабочая группа пришла к выводу, что этот статус необходимо определить уже в самой Конституции, не обращаться к закону, который конкретизирует эту норму, а в самой Конституции». Он пояснил, что «первый президент Республики Казахстан – это основатель независимого Казахстана».

KP.KZ . Виктор ВЕРК – «Токаевская оттепель» — О строительстве Нового Казахстана сегодня принято говорить, как о чем-то концептуально решенном, разработанном, просчитанном и чуть ли не начавшемся: дескать, сплотимся, навалимся и сдюжим. И вроде бы стройка века действительно уже стартовала, осталось только убрать строительный мусор после прежних объектов — возведенных с нуля, реновированных или даже заброшенных на уровне котлована, а потом засучить рукава и сдать в эксплуатацию новехонький, сверкающий, благоухающий свежей краской new Kazakhstan. Красиво, правда? Слишком красиво, чтобы быть правдой…

EXCLUSIVE . KZ . Жарас АХМЕТОВ – «Бюджетные замки: что общего между Маниловым и правительством» — На прошлой неделе мажилис принял законы о внесении изменений в республиканский бюджет и о гарантированном трансферте из Национального фонда. Это стало нашей национальной традицией и верным признаком того, что никакого видения социально-экономических реформ у нас нет.

QMONITOR . KZ . «Какую позицию должно занять казахстанское общество в «украинском вопросе»?» — Вооружённый конфликт между Россией и Украиной обернулся для Казахстана не только негативными экономическими последствиями, но и углублением идеологического раскола в обществе. В стране образовались два противоборствующих лагеря: тех, кто осуждает военную спецоперацию, и тех, кто её оправдывает. Особенно выпукло это противостояние проявляется в соцсетях, где балом правят разного рода провокаторы, националисты и ура-патриоты. Стремясь перекричать друг друга, они фактически задавили мнение трезвомыслящих граждан, действительно переживающих за будущее страны и желающих жить в мире со всеми. Мы решили выяснить у некоторых наших соотечественников, как они воспринимают происходящее, чего опасаются и какая позиция им представляется наиболее правильной в сложившейся ситуации.

AZATTYQ — RUHY . KZ . ««Без оглядки на шовинистов и великие державы»: настало время казахизации городов» — Очередные петиции появляются на просторах Казнета с просьбой дать нашим городам и поселкам казахские названия. В нынешних реалиях это стало еще более актуально. Однако нынче все, что направлено против России, принято считать русофобией. Так не нарвемся ли мы на очередную порцию подобной критики в вопросах переименования? Действительно ли это можно назвать дерусификацией? Попытаемся разобраться в материале…

NG . RU . «Китайский генерал зондирует Центральную Азию» — Министр обороны Китая Вэй ФЭНХЭ в рамках турне по странам Центральной Азии и Среднему Востоку, которое продлится до 3 мая, побывал в Казахстане и Туркменистане. Там он выступил против иностранного вмешательства во внутренние дела стран региона и пообещал поддержку со стороны Народно-освободительной армии Китая (НОАК) казахстанской и туркменской армиям в случае необходимости. 27 апреля китайский генерал уже в Тегеране обсуждал вопросы международной политики с иранским коллегой Мохаммадом Резой Гараи Аштиани. Визит министра обороны Китая в Казахстан и Туркменистан в первую очередь стоит рассматривать в контексте событий вокруг Украины, а точнее – санкционной политики стран Запада против России.

365 INFO . KZ . «Летняя засуха обострит отношения с Кыргызстаном» — Дополнительные проверки фур на казахстанско-кыргызской границе, которые инициировал Казахстан в целях борьбы с контрабандой, разозлили кыргызских чиновников. Один из них, депутат Айбек АЛТЫНБЕКОВ, предложил перекрыть Казахстану воду из трансграничных рек. Он заявил, что раз Казахстан устраивает экономическую блокаду, приводя к скоплению на границе фур, то и ему нужно устроить блокаду… водную. Это очень возмутило ученого и эксперта по водным ресурсам Малика БУРЛИБАЕВА, который считает, что не нужно смешивать разные вопросы в одну кучу.

MK — KZ . KZ . «Город-сад или каменные джунгли? Алматы будет застраиваться по новым правилам» — В прошлом году в целях сохранения архитектурного облика города приняли новые правила застройки Алматы. Кроме того, планировали ограничить высотность жилых зданий на участках выше Абая от ВОАД до Саина. Однако у общественности нет уверенности, что новые правила и ограничения на практике будут соблюдать.

INFORMBURO . KZ . «Алматинцы требуют снести 17-этажную новостройку и вернуть им дорогу» — Жители жилого комплекса «Куат» на пересечении улиц Ескараева и Хусаинова выступили против стройки, которую год назад развернули рядом с их домами. Алматинцы недовольны шумом, который не прекращается даже по ночам, и отсутствием подъездных дорог. Люди собрались во дворе своего дома и потребовали снести 17-этажное здание. В акимате заявили, что у застройщика есть все необходимые документы и о сносе здания речи быть не может.

DIALOG . KZ . «Опять «двадцать пять», или глухой акимат» — Одной из проблемных частей Алматы является южная часть Бостандыкского района, между бассейнами рек Есентай и Большая Алматинка. Это своеобразный район в районе. В принципе раньше, менее чем четверть века тому назад, это было благодатное место, в сплошных садах прятались дачные и ведомственные поселки и дома отдыха. И называлось все это яблоневое великолепие Ремизовка (от названия ущелья), а теперь — микрорайон Ерменсай, по названию самого большого центрального поселка. Вся эта местность находится, говоря «по-алматински», выше проспекта Аль-Фараби… Но с другой стороны этот престижный многогектарный массив можно назвать отчасти и проклятым местом. С каждым годом там обостряется застарелая проблема — нехватка чистой питьевой воды.

LITER . KZ . «Войны нет, а солдаты умирают: почему казахстанских призывников возвращают домой «грузом 200»» — Солдата-срочника из Мангистауской области Алибека КАЛБАЯ, которого отправили служить в Жамбылскую область, проводили в последний путь. Новобранец не успел принять присягу, как родителям сообщили страшную весть о гибели парня. Президент Казахстана Касым-Жомарт ТОКАЕВ поручил детально разобраться в смерти юноши, поскольку не должны молодые ребята погибать в мирное время. К сожалению, трагедии не обходятся одним-двумя случаями. Почему проводы в армию могут оказаться последним общением родных с призывниками и стоит ли отправлять детей отдавать долг родине на фоне последних событий, об этом и не только в материале…

TENGRINEWS . KZ . ««Миллион в месяц спускал на водку»: истории анонимных алкоголиков в Казахстане» — Казахстан находится в числе самых пьющих стран. По данным Минздрава РК, республика заняла 10-е место в мире по количеству употребляемого алкоголя. Мы решили узнать, как у нас борются с этим заболеванием. Корреспондент Tengrinews.kz поговорила с людьми, которые анонимно согласились рассказать свои истории, а также посетила содружество Анонимных Алкоголиков. В предыдущих материалах про другие зависимости (наркоманию и игроманию) герои делились опытом лечения в реабилитационных центрах и наркологии. Сегодня наши собеседники расскажут о том, как все устроено в сообществе.

FORBES . KZ . «Казахстанский алгоритм распознавания лиц признан одним из лучших в мире» — По результатам тестирования технологий распознавания лиц, проведенного Национальным институтом стандартов и технологий (National Institute of Standards and Technologies, NIST) при Министерстве торговли США, казахстанский проект Verigram вошел в топ-20 среди проектов со всего мира (топ-10 в секции WILD). Впервые в истории в этом рейтинге оказался продукт из Центральной Азии. Отечественная технология смогла обойти таких именитых производителей, как Dahua (Китай), Intel Research (США), Idemia (Франция). Основатели Verigram признаются, что попали в рейтинг с первого раза и теперь по факту участия в тестировании NIST они вошли в списки американского института. Что собой представляют технологии Verigram и почему они показывают такие высокие показатели точности алгоритмов?

***

© ZONAkz, 2022г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.