«Золото» клубного чемпионата Азии по волейболу, непредсказуемые результаты футбольного первенства страны, казахстанцы на этапах Кубка мира по стендовой стрельбе и современному пятиборью

Обзор спортивных событий за минувшую неделю

Волейбол: «Куаныш» отобрал титул у «Алтая»

В Семее завершился клубный чемпионат Азии. Нужно сказать, что на него, как, кстати, и на прошлогодний аналогичный турнир, не приехали представительницы трёх стран, являющихся сильнейшими в женском волейболе на Жёлтом континенте, – Китая, Японии и Южной Кореи. Участвовали лишь шесть команд: действующий чемпион Казахстана и победитель клубного первенства Азии 2021-го «Алтай» из Усть-Каменогорска, «Куаныш» из Петропавловска, «Essence» из Ирана, «Diamond Food-Fine Chef Sport Club» из Таиланда, а также клубы из узбекского Джизака и Кыргызстана.

На снимке: Карина Денисова против Саны Анаркуловой и Кристины Аниконовой (фото с сайта Азиатской федерации волейбола)

Сначала они провели однокруговой турнир, по разу сыграв друг с другом. «Алтай» во всех пяти своих матчах одержал победы, а «Куаныш», уступив в очном поединке чемпиону страну (1:3), выиграл у остальных. Они и сошлись в поединке за «золото».

Фаворитом в этом противостоянии считался клуб из Усть-Каменогорска, в составе которого есть немало игроков национальной сборной – Сана Анаркулова, Кристина Аниконова, Людмила Исаева, Зарина Ситказинова, а также сербка Даница Раденкович. Но неожиданно для всех победу одержала команда из Петропавловска. Она уступила в первых двух сетах, однако в напряженнейшей борьбе выиграла третий и четвёртый, а в решающей укороченной партии и вовсе не оставила шансов деморализованным соперницам – 3:2 (24:26, 21:25, 30:28, 25:23, 15:6). Особенно выделялись своей игрой Карина Денисова, Татьяна Алдошина, Сабира Бекишева и Александра Чирович.

Вместе с золотыми медалями волейболистки «Куаныща» завоевали право участвовать в клубном чемпионате мира.

Теннис

Елена Рыбакина (18-я в текущем рейтинге) вышла в третий круг турнира серии WTA 1000 в Мадриде – одного из самых статусных среди тех, которые проводятся на грунтовых покрытиях. В первых двух своих матчах она одержала победы над француженкой Осеан Доден (93-я) – 6:2, 7:5 и чешкой Катаржиной Синяковой (51-я) – 6:0, 1:0, отказ продолжать игру. Сегодня казахстанская теннисистка в 1/8 финала встретится со швейцаркой Хиль Белен Тайхман (35-я), Победительница этого противостояния сыграет затем либо с триумфатором открытого чемпионата США 2021-го, главным открытием прошлого сезона 19-летней британкой Эммой Радукану (11-я), либо с украинкой Ангелиной Калининой (37-я).

Вторая представительница нашей страны Юлия Путинцева (44-я), выиграв в стартовом круге у американки Шелби Роджерс (48-я) – 7:5, 7:5, затем в трёхсетовом матче уступила другой сопернице из США Кори Гауфф (16-я) – 1:6, 6:2, 4:6.

Стоит отметить, что уже успела выбыть из борьбы целая группа очень сильных теннисисток. Прежде всего, это испанки Паула Бадоса (2-я) и бывшая первая ракетка мира Гарбинье Мугуруса (9-я), белоруска Арина Соболенко (4-я), которая выиграла прошлогодний турнир в Мадриде, гречанка Мария Саккари (5-я), чешка Каролина Плишкова (7-я), американка Даниэль Коллинз (8-я), возглавлявшая два года назад мировой рейтинг японка Наоми Осака…

Стрелковый спорт: в одном шаге от полуфинала

В Лонато (Италия) прошёл этап Кубка мира по стендовой стрельбе. Лучший результат среди наших соотечественников и соотечественниц показала Зоя Кравченко в ските (круглый стенд). В квалификации с участием 58 спортсменок она поделила 6-9 места, выбив 117 очков из 125 возможных. Но в полуфинал могли пройти только восемь девушек, и по дополнительным показателям девятой лишней оказалась именно Мария. В этом же виде соревновательной программы 22-е место заняла Асем Орынбай. Кстати, именно Кравченко и Орынбай представляли Казахстан на прошлогодней летней Олимпиаде.

На снимке: Зоя Кравченко (фото с сайта Национального олимпийского комитета РК)

В стрельбе на траншейном стенде (трап) нашей Марии Дмитриенко тоже не хватило совсем немного, одного очка, чтобы попасть в число восьми полуфиналисток. Её итоговое место – 10-е (среди почти 80 участниц).

Что касается выступлений мужчин, то в трапе лучшим среди казахстанцев был вчерашний юниор Алишер Айсалбаев (47-е место), а в ските – Эдуард Ещенко (50-е).

Современное пятиборье: первый старт в сезоне

В столице Венгрии состоялся первый в нынешнем году этап Кубка мира. Как известно, перед международной федерацией этого вида спорта (UIPM) поставлено условие – заменить конкур (преодоление препятствий на коне) другой дисциплиной, чтобы сохранить пятиборье в олимпийской программе. Такое требование вызвано необходимостью «демократизировать» его: содержание скаковых лошадей – дорогое удовольствие, поэтому не во всех странах могут позволить себе широко культивировать данный вид спорта. UIPM склоняется к тому, чтобы заменить конкур велогонками. Впрочем, пока соревнования проводятся в традиционном формате.

Среди более чем шестидесяти участниц женских состязаний была единственная представительница Казахстана – лидер нашей сборной Елена Потапенко. В квалификации она показала один из лучших результатов и без проблем прошла в полуфинал. Там ей пришлось непросто, но, тем не менее, она сумела пробиться в число 18 финалисток. В решающем раунде Потапенко стала 15-й в фехтовании, проплыла с 12-м временем в бассейне и такое же место заняла в конкуре. Наконец, комбинацию кросса со стрельбой, в которой участницы приняли старт с учётом очков, набранных в предыдущих дисциплинах, она закончила 16-й. Такова её итоговая позиция.

В мужских соревнованиях от Казахстана выступали трое. Павел Ильяшенко и Владислав Сухарев преодолели квалификацию, но в полуфинале выступили неудачно и заняли в итоге соответственно 29-е и 32-е места. А дебютант этапа Кубка мира Галымжан Байжанов выбыл из борьбы уже после первого раунда состязаний.

Футбол: фавориты продолжают нести потери

Нынешний чемпионат Казахстана становится абсолютно непредсказуемым. Фавориты с постоянством, достойным лучшего применения, теряют очки, а в лидеры выходят «тёмные лошадки», на которых мало кто ставил…

Напомним, что в 7-м туре проиграли и алматинский «Кайрат», и действующий чемпион страны костанайский «Тобол», и резво начавший нынешний сезон карагандинский «Шахтёр».

В 8-м, который состоялся в начале прошлой недели, «Кайрат» снова потерпел поражение – теперь от шымкентского «Ордабасы» (1:2). Победный гол, забитый Сержем Ньюадзи, стал для французско-тоголезского форварда 6-м в чемпионате, и он возглавил список лучших бомбардиров. В главном поединке тура костанайский «Тобол» и «Астана» разошлись миром – 1:1. Карагандинский «Шахтёр» был разгромлен в Актау местным «Каспием»: в ворота, которые защищал голкипер национальной сборной РК Игорь Шацкий, влетели четыре безответных мяча (0:4). Благодаря этой победе команда из Мангыстау упрочила своё лидерство. Ставящий перед собой амбициозные цели «Актобе» потерпел крупное поражение от «Тараза» (0:3), два гола забил 20-летний нападающий молодёжной сборной Абылайхан Жумабек.

А в воскресенье и понедельник состоялись матчи уже 9-го тура. «Кайрат» опять недосчитался очков, не сумев выиграть на своём поле у «Кызылжара» (1:1). Довольствовалась ничьей (3:3), и тоже во встрече с далеко не самым сильным соперником, «Астана», многолетний чемпион страны. Причём после первого тайма она проигрывала два мяча. «Тобол» и вовсе потерпел разгромное поражение (1:4) от «Шахтёра», который сам в предыдущем туре получил оглушительную оплеуху. Правда, после матча футболисты костанайского клуба выразили возмущение судейством. Лидировавший в первенстве «Каспий» проиграл одному из аутсайдеров в Павлодаре (0:2). А тем временем скромный «Тараз» одержал четвёртую победу подряд, теперь над «Мактааралом», и неожиданно для всех возглавил турнирную таблицу.

«Астана» – «Туран» 3:3

«Аксу» – «Каспий» 2:0

«Кайрат» – «Кызылжар» 1:1

«Шахтёр» – «Тобол» 4:1

«Атырау» – «Ордабасы» 2:1

«Актобе» – «Акжайык» 2:1

«Мактаарал» – «Тараз» 0:1.

Турнирное положение после 9 туров: «Тараз» – 17 очков, «Каспий» – 16, «Астана», «Ордабасы», «Атырау» и «Актобе» – по 14, «Шахтёр» – 13 (один матч в запасе), «Кайрат» – 13, «Тобол» – 12, «Аксу» и «Акжайык» – по 10 (по одному матчу в запасе), «Туран» – 8 (один матч в запасе), «Кызылжар» – 7, «Мактаарал» – 5.

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