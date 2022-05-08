Мнения некоторых российских идеологов о Казахстане требуют корректировки 08.05.2022 11:00 Акмарал БАТАЛОВА Политика 66 0 Российский политолог, заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков о войне на Украине, русофобии и шествии «Бессмертный полк» Посмотреть на RuTube Похожие материалы: Российский империализм против украинского нацизма Не надо бояться империи, если это империя добра Мошенники в Казахстане не боятся полиции «Азов» и ИГИЛ: что у них общего? «9 мая – повод пересмотреть наш подход к истории»