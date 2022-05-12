Что волнует душу казаха в первой декаде мая

Сетевые СМИ о казахской прессе

Виктор МАЙЛИН – «Время спешить… разумно» — Мы не раз отмечали, что «Жас Алаш» – одно из самых жестких изданий по части критики властей. Но, как говорится, и на «старуху бывает проруха». В том смысле, что 21 апреля в газете вышел обширный материал, принадлежащий перу Умирзака САРСЕНОВА, под длинным названием: «Қазіргі заманғы Қазақстанның парадоксы: асығу қажет… бірақ бәрін жайлап және ақылға салып істейік» – «Парадокс современного Казахстана: спешить необходимо… но медленно и разумно».

Автор статьи подходит под разряд тех граждан страны, которых принято называть аксакалами, т.е. старейшинами, ветеранами. Он являлся многолетним членом Политсовета партии «Нур Отан» (ныне «Аманат»), в свое время занимал большие посты в сфере народного хозяйства. Был организатором Народно-кооперативной партии, позже вошедшей в партию «Отан».

Из названия статьи следует, что она не очень типична для «Жас Алаша». Вместе с тем, можно смело сказать, что такие статьи в принципе большая редкость для современной казахской прессы. Она ясно и четко выстроена, написана легким, «незаумным» языком и в тоже время не видится калькой, скажем, официоза, коим обычно грешат такого рода статьи «про политику» что на казахском, что на русском. Тем более про политику «внутреннюю».

Безусловно, статья написана в поддержку президентского курса и некоторые тезисы как бы идут вразрез с той частью казахскоязычного общественного мнения, которое можно назвать фрондирующим. Причем фрондирующми без какой-либо твердой и логичной позиции, аргументации…

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Виктор МАЙЛИН – «Все требует изменений – от школьного образования до топонимики» — Информационный портал Adyrna – один из тех ресурсов, в котором собраны утверждения, обращения, рассуждения, размышления-мнения, интервью, статьи, новости – в общем весь спектр информационного потока, который можно смело назвать сердцевиной казахскоязычного общественного мнения. Разумеется, есть немало и других аналогичных изданий, ресурсов, пабликов, ютуб-каналов, видео-подкастов – но, тем не менее, Adyrna – одна из самых заметных. К тому же это еще и агрегатор, т.е. портал собирает, делает ссылки и на материалы своих коллег.

Вглядимся в содержание того, что предложило своим читателям Adyrna. Например, обзор видео-подкаста «Cұрауы бар» («Есть запрос») с расшифровкой того, о чем говорили трое участников на видеозаписи. Это ведущий и два известных общественных деятеля в лице педагога Аятжана АХМЕТЖАНА и казахстанского этнографа, журналиста, члена международного общества «Қазақ тілі» Серика ЕРГАЛИ.

Они оттолкнулись от случая, которому явились непосредственными свидетелями и который имел огромный резонанс в казахских СМИ, и в целом в казахском обществе, который произошел в конце прошлого месяца в столице Казахстана. Там открылась совершенно новая школа на 1200 учащихся, где четыре родительницы потребовали для своих детей открыть… класс русскоязычного обучения в этой новой казахскоязычной (полностью) школе. Одна даже сказала, что она пожалуется… Путину. Тому самому!..

К слову, материал предварявший ссылку на видео, был озаглавлен следующим образом: «Тіл мәселесі шешілмесе халық қайта көтеріледі»– «Если языковой вопрос не будет решен, народ будет поднят снова». Это слова Аятжана Ахметжана. А вот слова его собеседника и единомышленника Серика Ергали: – «Тіл мәселесі майданға айналып барады»… – «Языковая проблема становится майданом» (по-казахски «майдан» это «фронт», «война» – Прим.).

Ару ТЕНТЕКАЛИ — «Пришло время казахизировать фамилии, имена и отчества казахстанцев» — На портале Zhasalash.kz была опубликована статья о необходимости принять новый закон для упрощения процесса смены фамилии и отчества казахстанцев.

«В последнее время в прессе периодически звучат предложения о необходимости казахизировать фамилии, имена и отчества казахстанцев. Однако в стране все еще достаточно людей, которые ходят с русской версией фамилий с окончаниями «ов» — «ова». Мы просто хотим, чтобы, как и у других национальностей, наше происхождение выдавали наши фамилии. Однако, если сейчас попытаться сменить фамилию, можно встретить очень много препятствий», ― посетовал автор.

Он также отметил, что в ранее заполненных на русском свидетельствах о рождении можно встретить большое количество ошибок.

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На портале Аbai.kz было опубликовано высказывание Ауыта МУКИБЕКА относительно недавнего интервью Чрезвычайного и Полномочного посла России в Казахстане Алексея БОРОДАВКИНА.

Автор начал с того, что напомнил об интервью Бородавкина российской «Независимой газете», где тот заявил: «не знают русского языка главным образом так называемые кандасы – казахи, переселившиеся в Казахстан из других государств. Это явно осложняет им задачу ассимиляции в современном казахстанском обществе, что создает немалые проблемы для казахстанских властей».

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На портале Аlashainasy.kz было опубликовано высказывание Алии КУДАЙБЕРГЕНОВОЙ о качестве жилья, которое выдается в Казахстане в ипотеку и по госпрограммам.

«У нас многие многоэтажки, построенные по госпрограмме (выдаваемые в ипотеку, бесплатно), построены как попало. Я посетила несколько таких домов. Не говоря уже о крохотных размерах комнат, их качество не выдерживает критики. Выглядят так, будто это абы как построенные из глины дома», ― высказалась автор.

По ее мнению, вместо того, чтобы нервничать после покупки этих домов, лучше жить в съемной квартире. «Не могу всех загнать под одну гребенку, но многие такие. Скорее всего, у людей нет особого выбора из-за цен», ― резюмировала Алия Кудайбергенова.

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На портале Zhasalash.kz была опубликована статья Ратбека АРЫНУЛЫ о большом количестве праздников и выходных в Казахстане, которые мешают людям зарабатывать на жизнь.

«У нас очень много праздников. Во всех 12 месяцах в году есть праздники. Думали, что в советское время было много праздников, а оказалось, это все ерунда по сравнению с нынешним временем. К тому же с каждыми праздниками 3-4 дня выходных, которые могут продлиться на неделю», ― высказался автор.

По его мнению, никто не задумывается, нужны ли нам эти праздники или нет, все лишь без конца хлопочут. Он задался вопросом, почему мы не обращаем внимание и не учимся у наших соседей из Узбекистана.

«У них за весь год празднуется только один праздник – день независимости. Все остальное время они всецело отдаются только работе. А у нас даже работы нет», ― посетовал Арынулы.

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Ару ТЕНТЕКЛИ — «В будущем не знающие казахский язык не смогут устроиться на работу в Казахстане» — На портале Аbai.kz было опубликовано высказывание Армана РАХМЕТА о тенденции отдавать казахских детей в русские школы.

«Я выпускник сельской казахской школы. Когда я закончил учебу и устроился на свою первую работу, я не мог и пары слов связать по-русски. На данный момент я работаю приглашенным специалистом в национальной компании другой страны. Сейчас я свободно говорю на трех языках, а самое главное ― свободно и с удовольствием говорю на своем родном языке», ― поделился автор.

Он также отметил, что раньше обижался на тех, кто отдавал своих детей в русские школы и пытался пробудить в них патриотические чувства: «Но сейчас мне все равно. Пусть обучают. Если дети в будущем будут жить в Казахстане, они будут страдать от незнания языка», ― продолжил Рахмет.

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В Павлодарской области не дают установить памятник батырам Олжабаю и Жасыбаю, противостоявшим джунгарам. На портале Sn.kz было опубликовано высказывание Армана КАНИ о том, как обстоит ситуация с памятниками, посвященными казахстанским историческим личностям в Баянаульском районе Павлодарской области. По его словам, если установить хоть один монумент, одну скульптуру или бюст казахской личности, то в регионе поднимается шумиха.

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Назира ДАРИМБЕТ – «Слова о лишении статуса русского языка вырваны из контекста» — Казбек ИСА, заместитель главы партии «Ак Жол» и учредитель газеты «Қазақ Үні», пояснил свою точку зрения относительно исключения из Конституции Казахстана нормы о русском языке, пишет газета Qazaq Uni.

По словам депутата, его слова были вырваны из контекста.

«В Интернете распространили информацию о том, что я предложил убрать пункт о русском языке из Конституции и что это предложение поддержали 36 депутатов. Сообщаю, что эти слова вырваны из контекста моих слов. В своем депутатском запросе я говорил, что хотя казахский язык закреплен в Конституции как государственный язык, но до сих пор нет специального закона о государственном языке! Ведь для реализации государственного статуса, закрепленного в Конституции, должен был быть принят специальный закон. Нередки случаи, когда обращающиеся в государственные органы на казахском языке, не могут получить ответ на государственном языке. Ведь большинство госслужащих не знают государственного языка, говорят только по-русски. Казахоязычные граждане Казахстана вот уже 30 лет подвергаются языковой дискриминации. Поэтому в очередной раз предложил принять закон «О государственном языке». Это предложение поддержала группа депутатов, проявив патриотизм», — пишет Казбек Иса в статье на сайте газеты.

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Досымжан НАУХАНОВ – «Хватит себя обманывать, хвастаясь успехами развития казахского языка» — Мажилисмен, президент международного общества «Қазақ тілі» Берик АБДЫГАЛИУЛЫ высказался о проблемах госязыка в интервью Adyrna.kz.

Нет контента на казахском языке, который действительно нужен детям. В настоящее время государство выделяет средства на перевод мультфильмов Nickelodeon, TiJi. Но этого недостаточно. Дети не хотят смотреть то, что мы делаем, потому что это несовременно. Поэтому мы, можно сказать, не успеваем, опаздываем… Это значит, что наш родной язык теряет конкурентоспособность.

Казахи стали чаще отдавать своих детей в русские школы. Количество детей в казахских уменьшилось, а количество смешанных снова стало увеличиваться. В век постоянного потока информации наши дети воспитываются через интернет и телефон, а у правительства нет специальной политики, направленной на то, чтобы остановить это…

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«Школа инновационная, а благ цивилизации нет» — Родители девочек, обучающихся в школе-интернате инновационного образования Карагандинской области, пожаловались на отсутствие в здании тепла и горячей воды, пишет Stan.kz.

Громко названная «инновационной» школа-интернат не ремонтировалась с советских времен. Со стен сыпется штукатурка, дырки в линолеуме на полу, а в маленьких комнатах вынуждены жить по десять учениц. Кроме того, школа отключена от отопления и горячей воды. Обеспокоенные здоровьем своих дочерей родители, не дождавшись бюджетных средств, из своего кармана установили водогрейные титаны.

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