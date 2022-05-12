Позиции РК в рейтинге восприятия коррупции удручают

Антикоррупционная служба обходит вниманием нефтегазовую, финансовую и строительную отрасли, сообщают эксперты

В 2021 году Казахстан занял 102-е место из 180 в рейтинге Transparency International по индексу восприятия коррупции (CPI). Transparency International — неправительственная международная организация по исследованию и борьбе с коррупцией. По шкале от 0 до 100 баллов, где 0 — это высокий уровень коррупции, а 100 — её отсутствие, Казахстан набрал лишь 37 баллов — на 1 балл ниже по сравнению с 2020 годом.

Лидирующие позиции заняли сразу три страны: Дания, Финляндия и Новая Зеландия, которые набрали по 88 баллов. В ТОП-10 стран также вошли Норвегия, Сингапур и Швеция (по 85 баллов), следом идут Швейцария (84 балла), Нидерланды (82 балла), Люксембург (81 балл) и Германия (80 баллов).

Среди стран СНГ лучше, чем у Казахстана, позиции у Армении (58-е место и 49 баллов) и Беларуси (82-е место и 41 балл). В остальных странах уровень коррупции выше, чем в РК. В частности, Украина* заняла 122-е место (32 балла), а Россия — 136-е место (29 баллов). Соседние Узбекистан (28 баллов) и Кыргызстан (27 баллов) оказались на 140-м и 144-м местах соответственно.

Самое последнее 180-е место с 11 баллами в рейтинге индекса восприятия коррупции за 2021 год занял Южный Судан.

* У Украины в СНГ по целому ряду причин спорный статус.

По данным Transparency International, 17% пользователей государственных услуг в РК за последние 12 месяцев давали взятку. Для сравнения: в Беларуси показатель составил лишь 15%, при этом в Украине и России — сразу 23% и 27% соответственно.

Стоит отметить: количество коррупционных преступлений в Казахстане подскочило за год более чем на четверть.

На конец 2021 года степень доверия казахстанцев к антикоррупционной службе выросла, хотя и незначительно: так, доля тех, кто полностью согласен с мнением, что этой службе можно доверять, за год увеличилась с 24,5% до 25,1%, в то время как доля тех, кто не согласен с этим утверждением, осталась на прежнем уровне — 1,8%.

Примечательно, что в сельской местности уровень полного доверия к антикоррупционной службе выше, чем в городской — 28,2% против 23% соответственно. Между тем Transparency International отмечает, что подотчётное непосредственно президенту Агентство по борьбе с коррупцией Казахстана сосредоточило своё внимание на таких секторах, как сельское хозяйство и здравоохранение. Крупнейшие отрасли, включая нефтегазовую, финансовую и строительную, остаются вне внимания агентства.

Как основную причину доверия к антикоррупционной службе 37,6% респондентов отметили информацию в СМИ, следом идут такие факторы, как уверенность в оказании помощи (32,5%) и профессионализм сотрудников (17,7%).

Высокий уровень открытости антикоррупционной службы в 2021 году отметили 27,4% казахстанцев, средний — 43,3%, низкий — лишь 4,3%. При этом каждый четвёртый респондент затруднился с ответом.

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Информация предоставлена Ranking.kz.

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