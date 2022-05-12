«Меня как Президента не интересуют никакие привилегии и льготы». «Падение кумиров и трагедия Нурсултана Назарбаева». «Как депутаты решили хайпануть на «языковом вопросе» и что из этого вышло». «О Тюркском альянсе и геополитическом балансе»

Сетевой Казахстан 12 мая 2022г.

KAZPRAVDA . KZ . «Токаев: Моя цель — дать больше свободы моему народу, укрепить демократию и верховенство закона» — Касым-Жомарт ТОКАЕВ принял участие во встрече представителей бизнеса Казахстана и Турции, проходящей в Анкаре — «5 июня в нашей стране пройдет всенародный референдум. Поправки будут внесены в 33 статьи Конституции. Моя цель — дать больше свободы моему народу, укрепить демократию и верховенство закона. Меня как Президента не интересуют никакие привилегии и льготы. Я не приемлю этого«, – заявил Касым-Жомарт Токаев. Наряду с этим он сообщил о глубокой модернизации национальной экономики.

KP.KZ . Виктр ВЕРК – «К нам спешит плебисцит» — На минувшей неделе власть дала отмашку строительству Нового Казахстана. Касым-Жомарт ТОКАЕВ подписал указ о республиканском референдуме по внесению поправок в Конституцию. Менее чем через месяц, 5 июня, нам предстоит проголосовать за полсотни с лишним изменений в Закон Законов, чтобы получить вместо назарбаевской Конституции, по которой страна жила без малого 27 лет, … нет, не токаевскую, а жанаказахстанскую президентскопарламентскую взамен суперпрезидентской. Событие это, безусловно, знаковое.

FORBES . KZ . «Досым Сатпаев — о Тюркском альянсе и геополитическом балансе» — Визит президента Касым-Жомарта ТОКАЕВА в Турцию отличается от предыдущих встреч с руководством этой страны так как проходит на фоне жесткой геополитической трансформации на постсоветском пространстве… Но Казахстан должен быть готов к любым возможным негативным сценариям, укрепляя военно-политические связи с Турцией, рассматривая это как важную часть по выстраиванию геополитического и экономического баланса по отношению к России и Китаю. Тем более что Казахстан по многим уязвимым зонам сильно напоминает Украину 2014 года, начиная со слабой системы безопасности до негативного влияния российских пропагандистских каналов, которые делают гигантские дыры в информационной безопасности страны, увеличивая раскол в обществе и еще больше провоцируя кризис идентичности у части населения.

IA — CENTR . RU . «ЕАЭС – интеграция с запасом прочности» — #ЕАЭС сталкивается с беспрецедентным давлением со стороны западных партнеров: санкции против двух стран объединения, давление Запада на других участников Евразийского союза с требованием отказаться от интеграции, уход многих крупнейших производителей и частичное закрытие рынков партнеров для производителей ЕАЭС. Все эти меры призваны продемонстрировать населению стран Евразийского союза, что организация не справляется с вызовами и неэффективна. Но так ли это на самом деле? Ia-centr.ru обсудил с председателем Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Андреем САВИНЫХ.

QMONITOR . KZ . «Как депутаты решили хайпануть на «языковом вопросе» и что из этого вышло» — В один из последних дней апреля премьер-министру РК был направлен запрос, подписанный то ли 36, то ли 34 мажилисменами – а это ни много ни мало треть всего состава нижней палаты парламента. Вскоре в ряде СМИ появились сообщения о том, что большая группа депутатов требует от правительства внести в Конституцию норму, лишающую русский язык его нынешнего статуса… Задумываются ли Иса и поддержавшие его мажилисмены о том, что предлагаемый ими отказ от сложившегося в Казахстане баланса в языковой сфере тоже может вызвать трагические для нашего народа и для нашей государственности последствия?

«Вирусолог: «Пандемия ещё не закончилась – не стоит расслабляться»» — Несмотря на то, что пандемия коронавируса продолжает свирепствовать по всему миру, в Казахстане эта тема практически выпала из информационного пространства… И каковы риски того, что страна может столкнуться с новой волной заболевания? Прокомментировать ситуацию мы попросили вирусолога Асель МУСАБЕКОВУ — И здесь я хотела бы обратиться ко всем казахстанцам. Пандемия еще не закончилась! Не стоит расслабляться. Охват населения иммунизацией всё ещё низкий, а новая волна коронавируса может захлестнуть страну в любой момент.

VLAST . KZ . «Как много новых партий может появиться в Казахстане?» — Уже сейчас, до вступления поправок в силу, известно по меньшей мере о 16 инициативах по созданию партий. Власть поговорила с их лидерами о том, как идет процесс регистрации, о возникающих сложностях и перспективах. Большая часть из них рассказала, что не собирается дожидаться изменения закона и намерена добиваться регистрации всеми легальными способами. При этом лишь немногие уверены, что им удастся пройти регистрацию до конца. Тогда как остальные, имея опыт противодействия со стороны властей, не исключают трудностей даже после либерализации законодательства.

RATEL . KZ . Андрей МИХАЙЛОВ – «Падение кумиров и трагедия Нурсултана Назарбаева» — Январские события в Казахстане, помимо прочей диструктурщины, несли в себе ещё и яркий антиназарбавский уклон. Погромщиками крушилось всё, так или иначе причастное к имени первого президента, начиная от табличек с названиями улиц и билбордов, и заканчивая алматинской резиденцией. Досталось и памятникам… Ибо война с памятниками, всегда и везде сопровождавшая всякие переломно-погромные моменты – социальный феномен, несущий в сути архаичные следы идолопоклонства, любопытен само по себе. Однако массовое низвержение кумиров, которые ещё вчера вызывали почти что религиозное чувство у подавляющей массы поклонников и вдруг, в одночасье, обратившихся в предмет ненависти и обструкции – казус занятный вдвойне.

365 INFO . KZ . «Последствия «удаленки»: как школьникам наверстать знания?» — В пандемию больше всего недополучили знания ученики сельских школ… из-за слабого интернета и отсутствия компьютеров в семьях. Пандемия коронавируса стала суровым вызовом не только для отечественного здравоохранения, но и для системы образования. Она как скальпель вскрыла назревшие проблемы в школьной системе и парализовала процесс получения знаний, ведь государственные школы были вынуждены больше года находиться на онлайн-обучении, а процесс дистанционного образования удалось отладить не сразу.

CARAVAN . KZ . «За что алматинцы хвалят и ругают акима Досаева» — Ерболат ДОСАЕВ стал акимом крупнейшего города страны в январе. Его назначение было воспринято населением неоднозначно. С одной стороны, у него огромный опыт в политике, он занимал множество ответственных постов вплоть до руководителя трех разных министерств. К тому же он миллионер из списка Forbes, то есть успешный бизнесмен, который смог сделать свое дело высокодоходным. С другой стороны — при нем произошла девальвация и скандал с массовым заражением детей ВИЧ. Но многие предлагали подождать и делать выводы через какое-то время, когда можно будет посмотреть на реальные результаты действий нового акима.

TIME . KZ . «На мусорном фронте — без перемен» — Жители Шымкента, массово жалующиеся на обилие мусора в городе, забитые до отказа урны и многочисленные стихийные помойки, даже не подозревают об истинных причинах ситуации, которая их так возмущает. Не догадываются недовольные горожане, что в сфере уборки и вывоза их отходов с конкурентами не церемонятся. А где нет конкуренции, там обычно нет ни услуг, ни тем более качества.

TURANPRESS . KZ . «Какие проблемы унаследует Абайская область?» — Судя по событиям последних лет, в тех районах Восточно-Казахстанской области, которые получит создаваемая Абайская область, жители и элита сохраняют высокий протестный потенциал. Частично он связан с исторически депрессивным состоянием региона, частично – с нерешаемыми годами экономическими и социальными проблемами. Центр же новой области – город Семей – кипит хронически, население и даже депутаты маслихата регулярно выплескивают раздражение на областные власти. По официальной информации Абайская область будет образована 8 июня 2022 года.

EXCLUSIVE . KZ . «Битва за казахский аул: бессмысленная и беспощадная?» — Помнится, идеей обустройства сел и аулов в Казахстане загорелись еще в начале нулевых. С тех пор эта идея с периодичностью примерно раз в пятилетку подвергалась обновлениям и модернизации, обрастала новыми фантастическими целями и задачами, которые, конечно же, требовали не просто больших, а просто-таки огромных бюджетных вливаний.

LITER . KZ . «Уят, любовь и прочие обстоятельства: что заставляет казахстанских женщин годами страдать от побоев» — Очередная трагедия, произошедшая в Туркестанской области, потрясла казахстанцев: на глазах четверых детей отец-дебошир забил их мать до смерти. Печально, но факт, случаев жестокого избиения в семьях страны меньше не становится. Самое страшное, что от этого страдают дети, вынужденные годами наблюдать за систематическим насилием в доме… Однако 30% казахстанских женщин, получившие помощь в кризисных центрах, вновь возвращаются к своим обидчикам, и круги ада повторяются. Почему жертвы бытового насилия молча терпят побои, издевательства и унижения…

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