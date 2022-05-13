«Почему Кунаев стал ролевой моделью для Токаева». «Назначенный на 5 июня референдум — сам по себе огромный вызов для власти». «Токаев торопится?». «Дождемся ли мы реальной политической конкуренции?»

Сетевой Казахстан 13 мая 2022г.

NOMAD . SU . Данияр АШИМБАЕВ – «О референдуме» — Назначенный на 5 июня референдум — сам по себе огромный вызов для власти. Во-первых, очевидная сложность предложенного пакета для среднестатистического избирателя. Среди 33 поправок, идущих в одном пакете, есть, скажем так, стратегические (отмена смертной казни, введение Конституционного суда), так и, что называется, процедурные (организация работы парламента, переименование Счетного комитета). Немалая часть и граждан, и эксперт сказали бы, что эти вопросы можно было бы решить и в стенах парламента, без бюджетных расходов на референдум и политических рисков, связанных как с явкой, так и возможными результатами. Но глава государства увязал формирование политико-правовых основ Второй Республики именно с референдумом, исходя из стратегического представления о необходимости ее общенациональной легитимизации.

NOVGAZ . COM . Амиржан КОСАНОВ – «Токаев торопится?» — Не успели мы в нашей газете высказать свои предложения по намечаемой конституционной реформе, как буквально на следующий день президент Токаев издал Указ о проведении соответствующего референдума. Учитывая, что такое массовое мероприятие, как всенародный плебисцит, требует предварительной подготовки (выделение финансов, работа с кадрами, печатание агитационных материалов и бюллетеней и т. д.), политическое решение о проведении референдума было принято гораздо раньше. Так что же заставляет президента торопиться с ущербом не только для качества самой конституционной реформы (о ее недостатках и подводных рифах мы писали ранее), но и для своей политической карьеры?

QMONITOR . KZ . «Электоральный ландшафт. Дождемся ли мы реальной политической конкуренции?» — В своих выступлениях на съезде партии «Аманат» и XXXI сессии Ассамблеи народа Казахстана президент Касым-Жомарт ТОКАЕВ изложил свое видение того, как будет меняться политический ландшафт нашего общества в контексте объявленных им политических реформ. В частности, он рассчитывает на обострении политической конкуренции в нашем обществе. О том, какие перспективы открывают перед нашим обществом политические инициативы президента Касым-Жомарта Токаева и какие проблемы при этом придется решать, мы беседуем с политическим экспертом Максимом КАЗНАЧЕЕВЫМ.

FORBES . KZ . «Почему Кунаев стал ролевой моделью для Токаева» — Об этом и многом другом рассказал историк Жаксылык САБИТОВ в интервью — «Он возвращает Кунаева в нашу идеологию. Мой коллега — историк Радик Темиргалиев — в 2010 году изучал пятый том современной истории Казахстана. В нем Кунаев упоминался четыре раза: два – нейтрально, два – негативно. Тогда Кунаева не особо любили, у Нурсултана Назарбаева был с ним конфликт», — объясняет собеседник. Сейчас же, продолжает Сабитов, фигура Кунаева снова выходит из тени.

TURANPRESS . KZ . «Кадры решают все, или Партийная перезагрузка 2.0» — Реализация поставленной Президентом страны задачи в части качественного кадрового укрепления Общественного Объединения «Партия «Аманат», судя по последним назначениям, начинает набирать обороты.

AZATTYQ — RUHY . KZ . «Санкционный Сбербанк: почему нацхолдинг «Байтерек» хочет купить проблемный актив?» — Один из российских банков – Альфа – уже продал свою «дочку» в Казахстане. Покупателем стал Банк ЦентрКредит. На очереди – казахстанский филиал Сбербанка. Среди потенциальных инвесторов – нацхолдинг «Байтерек». Зачем вдруг государственной махине вдруг понадобилось покупать столь проблемный актив, попавший под серьезные санкции? К тому же, банкет ведь будет за народные деньги. Учитывая накопившийся в этих вопросах опыт, не получится ли, что снова за космическую сумму госменеджеры купят банк, который в последующем развалят? Эти и другие подводные камни возможной сделки корреспондент обсудил с экономистами.

KURSIV . KZ . «Деятельность соцсетей и мессенджеров в Казахстане могут ограничить» — Министерство информации и общественного развития сможет ограничивать деятельность иностранных онлайн-платформ или сервисов обмена мгновенными сообщениями. Такой абзац добавляется в постановление правительства от 26 марта 2019 года № 142 «О некоторых вопросах министерства информации и общественного развития Республики Казахстан». Проект изменений в постановление правительства опубликован 13 мая на портале открытых нормативно-правовых актов. Публичное обсуждение документа продлится до 27 мая.

CARAVAN . KZ . «Сколько будут стоить Казахстану три новых областных центра» — Восьмого июня в силу вступит указ Президента РК о создании 3 новых областей – Абайской, Жетысуской, Улытауской. Еще через месяц, к 8 июля, правительству и акиматам Восточно-Казахстанской, Алматинской, Карагандинской областей, из которых и выделяются новые регионы, надо будет представить план мероприятий по реализации указа. В какую сумму обойдется создание 3 новых областных центров?

365 INFO . KZ . «Алматы затопил не дождь, а жадность строительного бизнеса» — 33 миллиметра одномоментно выпавших осадков 11 мая превратили город с тысячелетней историей в Венецию. И во всем виноваты арыки? Оперативный штаб, созданный в акимате города после дождевого потопа, отчитался перед алматинцами, что с обильными осадками действительно не справилась арычная система. И администрация города экстренно разработала план модернизации арычной сети и водохозяйственных объектов.

AZATTYQ . ORG . «Пикет как «угроза госбезопасности». Активисты подают уведомления и получают отказы» — Почему в Казахстане, власти которого называют законодательство о мирных собраниях «демократическим», сложно получить добро даже на одиночные пикеты?

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