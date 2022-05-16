Резиденцию президента дешевле восстановить, чем снести 16.05.2022 13:00 Ботагоз АЛДОНГАРОВА Общество 142 0 Архитектор Ерлан Сакипов о том, что Алматы не стоит терять ценное здание Похожие материалы: Резиденцию президента в Алматы официально исключили из госсписка памятников Снести холм для удлинения взлетно-посадочной полосы аэропорта собираются в Шымкенте «Кто из семьи Назарбаева попал в список Forbes Kazakhstan – 2022». «Режим персонифицируется под второго президента». «Почему чиновникам не удаётся стереть грань между городом и селом?». «Казахстанские ученые устали от «псевдорезультатов» Малик Отарбаев назначен советником президента Токаев выразил соболезнования в связи с кончиной президента ОАЭ