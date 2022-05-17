«Президенту Токаеву исполнилось 69 лет». «Абилов предложил переименовать Казахстан и Нур-Султан». «Суетологи. Стоит ли опасаться приезда в Казахстан российских специалистов?». «И снова о развитии Алматы»

Сетевой Казахстан 17 мая 2022г.

TENGRINEWS . KZ . «Президенту Токаеву исполнилось 69 лет» — Касым-Жомарт ТОКАЕВ родился 17 мая 1953 года в Алматы. Учился в алматинской гимназии № 25 имени Есенберлина. Отец Кемель Токаев — известный журналист и фронтовик. Он родился в 1923 году в Каратальском районе Талдыкорганской области. Ушел на фронт в 18 лет, где был тяжело ранен. После войны работал журналистом и писал книги. Токаев окончил Московский государственный институт международных отношений. В 1975 году поступил на службу в Министерство иностранных дел СССР. Был направлен на работу в советское посольство в Сингапуре. С 1979 по 1983 год работал старшим референтом, атташе, третьим секретарем Министерства иностранных дел СССР. В разные годы работал секретарем Министерства иностранных дел СССР.

KOMMERSANT . RU . «Коллективная безопасность крепчает» — Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ) разменяла третий десяток в полном расцвете сил и полностью готова обеспечивать «безопасность рубежей зоны своей ответственности». Это дали понять участники состоявшегося в Москве в понедельник саммита ОДКБ, приуроченного к подписанию договора в 1992 году и созданию самой организации спустя десять лет. На встрече много говорили о «боевом крещении» — январской миротворческой операции в Казахстане. Но еще больше внимания было приковано к самым актуальным на сегодня вопросам. В своем выступлении президент РФ Владимир ПУТИН обозначил в числе таковых «противодействие попыткам обеления нацистов», «военно-биологическую активность США на постсоветском пространстве», расширение НАТО и «всплеск оголтелой русофобии в западном обществе».

FORBES . KZ . «Абилов предложил переименовать Казахстан и Нур-Султан» — После регистрации новой партии, которая, по мнению Булата АБИЛОВА должна состояться в конце мая — начале июня 2022 года, ее руководство планирует предложить ряд политических реформ. Об этом было заявлено на пресс-конференции, прошедшей 16 мая в Алматы. В первую очередь Абилов со своими единомышленниками считает, что Казахстан должен выйти из «невыгодных союзов» — ОДКБ и ЕАЭС, и вступить в союз с тюркскими странами, которые «не представляют опасности для Казахстана». Политик также предлагает переименовать Казахстан в Казахскую республику – Қазақия, а столицу — в Алаш-Орду.

SPIK . KZ . «Противодействие референдуму, или Политические кульбиты Абилова» — Основной тезис, продвигаемый ими сейчас в противовес позиции ТОКАЕВА — референдум надо отложить или отменить вовсе. Наиболее четко эту позицию изложил в коротком видеообращении недавно объявившийся в политике после почти десятилетнего перерыва бизнесмен Булат АБИЛОВ. Коротко о ней: референдум должен быть отложен, потому что надо не менять Конституцию, а сочинить новую. Сколько времени займет это сочинительство, в какой форме оно будет происходить — Абилов не уточняет. Говорит только о переходе от суперпрезидентской формы республики к парламентской, что как бы и обеспечит процесс написания новой Конституции.

IA — CENTR . RU . «Расширение функций ЕАЭС может стать для него лучшим решением» — Евразийский союз сейчас сталкивается с волной критики: две из пяти стран объединения находятся под санкциями, что оказывает негативное влияние на развитие #ЕАЭС. Мировой экономический кризис, назревающий сразу после нескольких сложных лет из-за ковидных ограничений, подливает масла в огонь. Однако кризисный период – всегда лучшее время для развития. О том, на какие меры может решиться ЕАЭС сейчас для преодоления кризиса, рассказали ведущие экономисты стран объединения.

365 INFO . KZ . «Россия использует Казахстан для обхода санкций: как далеко зайдет процесс?» — Немецкие компании собираются передислоцироваться из России в Казахстан из-за геополитической ситуации. Об этом заявил управляющий директор Восточного комитета германской экономики Михаэль ХАРМС. По его словам, офисы многих западных компаний уже переехали из России в страны Центральной Азии в связи нарушением цепочек поставок, повышением цен на сырье и другими следствиями антироссийских санкций. По мнению финансиста Расула РЫСМАМБЕТОВА, в Казахстан и другие страны Центральной Азии зарубежные компании перенесут только свои представительства, но вряд ли производства.

QMONITOR . KZ . «Суетологи. Стоит ли опасаться приезда в Казахстан российских специалистов?» — На днях блогер Галым БАЙТУК разразился новым постом. «Оказывается понаехали из РФ почти 200000 человек. Уже открыты шоп-туры в наши ТЦ, в кино едут россияне…. Скупают квартиры, ставят на учёт авто на казахские номера. А ведь многие останутся… И уехали они из России не по политическим, а по экономическим соображениям. Временно. До лучших времен. А в голове также «Крымнаш»… Пятая колонна. Более сепаратисткая, более крымнашисткая. С Соловьевым в голове, с Путиным в сердце. Что делать? Жағдай тревожный» (текст приведен в оригинале). Как говорил один киноперсонаж, «у вас талант к вранью, но для победы не хватает мозгов». И 200 тысяч человек «понаехали», и квартиры скупают, и, опять-таки, пятая колонна. Тут же депутат Ирина Смирнова поясняет блогеру, что на правительственном часе министр внутренних дел сообщил, что «130 тысяч заехали, 120 тысяч выехали». Сервис eqonaq.kz показывает, что в марте в системе были зарегистрированы 9200 россиян, в апреле – 12600. Из них 60% составляют люди в возрасте 25-44 лет. Но блогер не унимается, ему все мерещатся 200 тысяч россиян, что, на минуточку, сопоставимо с населением родного ему Петропавловска.

CARAVAN . KZ . «Подавляющее большинство русскоязычных так и не выучили госязык – эксперты тюркоязычных стран» — Мы решили разобрать актуальные для Казахстана моменты по части языкового вопроса на примере Кыргызстана, Узбекистана и Татарстана… Тема реформирования, развития и популяризации языка в этих государствах постоянно находится на повестке. Языковой вопрос там поднимается из года в год как властями, так и общественностью. Позитивные тенденции сменяются на негативные (и наоборот), а общество и правительство пытаются нащупать золотую середину между государственным и русским языками, сглаживая возможность появления конфликтных настроений.

EXCLUSIVE . KZ . «Откуда у русского парня казахская грусть?» — В Алматы открылся бесплатный клуб разговорного казахского языка «Бiз казактармыз!». За короткое время он набрал 300 сотни желающих заговорить на государственном языке. Его «отцом»-основателем стал алматинец Алексей СКАЛОЗУБОВ.

TIME . KZ . «Музей и Exponat» — Антикор расследует дело по признакам хищения 146 миллионов из 1,2 миллиарда тенге, выделенных Нацмузеем на зарубежные выставки. В понедельник утром стало известно, что Агентство по противодействию коррупции проводит проверку в отношении руководителя Национального музея Арыстанбека МУХАМЕДИУЛЫ, бывшего министра культуры и спорта.

QAZAQUNI . KZ . «Имя «Қазақ» означает «Солнце» и дано народу нашему в изначальные времена» — Для процветания любого государства важна духовная составляющая. Одна из актуальных тем в наши дни – это возрождение духовных ценностей казахского народа, это поиск национального и культурного кода через осмысление исторического прошлого Степи. Оказалось, изначальное Знание человечества и справедливое общество зародились в наших степях, из которых лишь отдельные крупицы дошли до наших дней. Но даже дошедшие фрагменты разбросаны в разных древних источниках. О тенгрианстве как основы мировых религий, мудрецах, носителях изначального Знания, табуированных словах и т.д. мы поговорили с писателем-исследователем Торегали КАЗИЕВЫМ, автором семи книг, посвящённых истории Степи.

TURANPRESS . KZ . Гульмира ИЛЕУОВА – «И снова о развитии Алматы» — Всякий раз, когда слышу о новых домах-«человейниках», буквально воткнутых на свободных метрах городской земли; о микрорайонах, построенных без учета нужд жителей в детских садах, школах, поликлиниках, дорожной инфраструктуре; о незаконно вырубленных садах и срубленных деревьях; и, в целом, когда вижу пассивную позицию городских властей перед лицом интересов казахстанских «акул капитализма», пытаюсь понять, может быть, есть какое-то объяснение/оправдание этой политике, просто нам об этом не сообщается? Может быть, налоговые поступления строительных компаний составляют большую часть бюджета города Алматы?

LITER . KZ . «Вырывали мониторы и перекрывали доступ: как КСК сдают бразды правления ОСИ в Казахстане» — Вот уже второй год в Казахстане продолжается процесс создания объединений собственников имущества, которые по планам должны полностью сменить привычные нам КСК. Однако последние свои позиции сдавать не торопятся, многих из них поддерживают и сами владельцы жилых квадратных метров многоэтажек. Они опасаются, что новая форма принесет им не порядок, который обещают, а новые расходы и большую ответственность, на которую у многих нет ни времени, ни желания. Кто прав и как ОСИ смещают КСК – в материале…

AZATTYQ . ORG . ««Нас обманули». Как приезжающие на заработки в Чехию казахстанцы попадают в тупик» — Прибывающие в Чешскую Республику в поисках работы граждане Казахстана нередко становятся жертвами мошенников. Казахстанцы въезжают по туристическим визам и просят статус беженца, многие работают нелегально в течение длительного времени. Представитель Международной организации по миграции (МОМ), которая помогает оставшимся без документов мигрантам в Европе, говорит, что число обращений от казахстанцев растет. Репортеру Азаттыка удалось поговорить с тремя женщинами, которые нелегально работали в Чехии.

MK — KZ . KZ . «Улучшат ли эвфемизмы жизнь казахстанцев с инвалидностью» — В Казахстане собираются отказаться от терминов «инвалид», «слепой», «глухой» и «немой». Эти слова должны быть заменены на определения «лицо с инвалидностью», «с полной потерей зрения, слуха и речи». Такие поправки внесли в законопроект по улучшению жизни людей с особыми потребностями. Мажилисмены уже одобрили документ в первом чтении.

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