«С политическими «стройматериалами» все более или менее понятно, с этой колокольни будущая «Вторая республика» выглядит многообещающе». «Авторитеты или популисты: возвращение «старой элиты» в политику?»

Сетевой Казахстан 19 мая 2022г.

KP.KZ . Виктор ВЕРК – «Прожектёры перестройки» — С политическими «стройматериалами» все более или менее понятно, с этой колокольни будущая «Вторая республика» выглядит многообещающе. «Комсомолка» не раз писала об этом, посему мы не будем подробно останавливаться на политической составляющей «строительных работ». Главная проблема составляющей экономической — преодоление многолетней привычки тратить деньги без крепкой привязки к конечному результату, по принципу «ввяжемся в бой, а там посмотрим». В прежние годы, которые нынче принято ностальгически именовать «тучными», одна за другой принимались государственные программы развития…

IA — CENTR . RU . «Авторитеты или популисты: возвращение «старой элиты» в политику?» — 5 июня 2022 года в Республике #Казахстан пройдет референдум по поправкам в Конституцию. Накануне этого события и как следствие уже заявленной либерализации партийного поля в Казахстане оживилась партийная деятельность. Однако ожила и «околопартийная» сфера. Как и зачем на волне преобразований в стране общественники и представители «старой элиты» пытаются добиться своей представленности у власти?

NOVGAZ . COM . Амиржан КОСАНОВ – «ОДКБ, ты чьих будешь?» — В Москве прошел юбилейный саммит, не праздничный и напряженный…. Словом, назрела необходимость пересмотра основных условий пребывания Казахстана в подобных структурах вместе с Россией в сторону отстаивания наших национальных интересов в новых внешнеполитических реалиях, и максимального дистанцирования от Кремля, принимающего непредсказуемые и угрожающие его соседям решения. А разговоры о выходе Казахстана из ОДКБ, на мой взгляд, преждевременны: авторитарии, заседающие там, заинтересованы в сохранении этой организации для решения своих внутренних проблем, например, в случае возникновения угроз для своего правления.

QMONITOR . KZ . «Честное пионерское. Сто лет назад в СССР была создана массовая детская организация» — Сегодня исполняется ровно 100 лет со дня рождения пионерской организации. Она просуществовала на всём пространстве СССР, в том числе и в Казахстане, почти семь десятилетий и оказала значительное влияние на сознание, судьбы нескольких поколений, в том числе и живущих ныне – тех, кому сегодня за 45. Отдельный вопрос, каким было это влияние.

KURSIV . KZ . «Жену Назарбаева исключили из состава нацкомиссии по делам женщин» — Жена первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Сара НАЗАРБАЕВА исключена из состава национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике. Об этом говорится в указе №894, который подписал президент Казахстана Касым-Жомарт ТОКАЕВ. Также из состава комиссии исключены директор КОФ АО «Казпочта» Аида Абибулаева, уполномоченный по правам человека Эльвира Азимова, уполномоченный по правам ребенка Сауле Айтпаева, директор департамента по развитию человеческого капитала Kazenergy Ляззат Ахмурзина, депутат сената парламента Ляззат Калтаева, ректор КАЗНУИ Айман Мусаходжаева, глава АО «Отбасы банк» Ляззат Ибрагимова и другие.

ORDA . KZ . «Сколько получает и на что тратит государственные деньги холдинг «Хабар»» — На проведение государственной информационной политики в этом году выделили 55 млрд тенге. Почти 40% этого славного «пирога« получит АО «Агентство «Хабар«. При этом госзаказ распределяется без какого-либо конкурса. Корреспондент Orda.kz изучил казахстанский медиарынок и выяснил, куда «Хабар» деньги тратит. В Казахстане на законодательном уровне закреплена особая форма «поддержки» отечественных СМИ, известная под формулировкой «государственный информационный заказ». Осуществление этой политики проводится путем выдачи прямых целевых субсидий из государственного бюджета (госзадания) и закупа услуг через портал госзакупок.

TIME . KZ . «Он улетел, но…» — В Китае локдаун, в Северной Корее только за один день — 15 мая — коронавирусом заразились больше 400 тысяч человек. Может ли новая волна накрыть Казахстан? Манар СМАГУЛ, эпидемиолог, заместитель директора филиала “Научно-практический центр санитарно-эпидемиологической экспертизы и мониторинга” Национального центра общественного здравоохранения Минздрава — Сейчас в Казахстане ситуация стабильная, но настороженность есть всегда: мутировал ли вирус? какова вероятность, что он попадет к нам? как реагирует на вакцины? насколько тяжело протекает? В зависимости от этого мы принимаем противоэпидемиологические меры. Сегодня доминирующим в нашей стране является омикрон… Специалисты следят за тем, как он развивается.

«Привился и написал заявление» — Бывший вице-министр образования и науки о закрытии вузов, создании вакцины QazVac и качестве обучения. Наш собеседник — Мирас ДАУЛЕНОВ, председатель правления НАО “Университет Нархоз”. Семь лет он работал в университете КазГЮУ, был вице-министром образования и курировал высшую школу — У нас не всегда ставятся правильные задачи перед руководством вуза и перед вузом как таковым. Не отчисляют студентов, толерантно относятся к академической нечестности просто потому, что боятся их потерять. Это неправильно. Нужно начинать с себя. Это первая проблема.

CARAVAN . KZ . ««В Россию я уже точно возвращаться не буду»: как россияне адаптируются в Казахстане» — В начале мая Федеральная служба безопасности РФ сообщила, что за первый квартал этого года страну покинули 3,8 млн россиян, из которых 205 тыс. уехали в Казахстан. А по официальным данным от МВД РК, с 24 февраля по 17 мая ИИН в Казахстане получили 34 960 граждан России. Однако стоит отметить, что наличие ИИН не говорит о гражданстве или виде на жительство в РК. Как пояснили в ведомстве, зачастую это связано с тем, что в России заблокирована процессуальная работа многих финансовых учреждений, что становится причиной обращения российских граждан к казахстанским услугам.

KAZVEDOMOSTI . KZ . «Наш автопром: новые вызовы и вехи» — Почему автомобильная отрасль республики показывает привлекательность для самых разнообразных игроков. Миролюбивая политика Казахстана не экранирует его от проблем гибридной войны, в которую все глубже погружаются ведущие мировые державы и возглавляемые ими союзы. Вместе с тем, машиностроители республики прикладывают титанические усилия, чтобы сохранять и развивать выпускающиеся в стране модели легковых и грузовых автомобилей, автобусов. Теперь к ним добавились еще и мотоциклы.

LITER . KZ . «С особенными детьми могут работать компании-пустышки? Как казахстанские НПО борются за госзаказ» — Еще каких-то двадцать лет назад в Казахстане дети, имеющие инвалидность, особенно тяжелую форму, не могли и мечтать ходить как все в школу и гулять по городу, не оглядываясь на пренебрежительные взгляды прохожих. Нередко они сидели затворниками по домам, чего не скажешь об их положении в наши дни… Сегодня для детей с особенными потребностями создаются комфортные условия, чтобы они могли учиться, социализироваться, трудоустраиваться. Однако до сих пор остаются вопросы, которые нуждаются в решительных действиях. Эти вопросы корреспондент обсудила с председателем общественного фонда «Балам-ай» Асель ЖАСАНОВОЙ.

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