Война Миров. Финляндия и Швеция идут в НАТО, «Азов» – в плен

Напряжение противостояния России и коллективного Запада нарастает

Вступление в НАТО – это слишком серьезный вопрос, чтобы позволять решать его населению, поэтому элиты Швеции и Финляндии решили обойтись без политесов в виде референдумов. Присоединение к североатлантическому альянсу стало сугубо верхушечным решением и в Стокгольме, и в Хельсинки. Теперь остались только процедурные формальности. Разумеется, это далеко не единственные последствия противостояния России с коллективным Западом и войны на Украине.

Когда Москва заявила о своей сфере влияния в декабре 2021 года, то Финляндия в нее не входила. Возможно, в Хельсинки решили подстраховаться. Дело в том, что когда высокий цивилизационный проект распадается, то входившие в него блоки начинают, выражаясь словами Гегеля, возвращаться в основание. Идеал для нынешней правящей элиты в Кремле – это поздняя Российская империя. В Российскую империю Финляндия входила, поэтому желание финской элиты обезопасить себя в эпоху турбулентности вполне объяснимо.

Последние события показывают, что все вовлеченные в противостояние на Украине стороны начинают стремительно погружаться в архетипы. Латвия, например, все активнее демонстрирует свое нацистское нутро, а в России идет могучий патриотический раж. У российского военного руководства эксперты спрашивают, почему авиация не вбамбливает позиции ВСУ в землю по сирийской тактике, поскольку господство в воздухе такой подход полностью обеспечивает. Все списывается на пресловутую «пятую колонну», связывающую руки армии, но есть и другие объяснения.

Владимир Путин войной на Украине преследует прежде всего политические цели. Поэтому военный разгром Киева не самоцель. Месяц за месяцем Европа живет в условиях критически высоких цен на энергоносители, что подрывает конкурентоспособность ее экономики, особенно в сфере тяжелой и химической промышленности. Как результат, растут цены на все подряд, ухудшается социальное самочувствие и повышается уровень протестности населения.

Деиндустриализационной участи последовательно сопротивляется только Венгрия и где-то Австрия. Будапешт открыто заявляет, что присоединится к антироссийским санкциям, если ему обеспечат альтернативные поставки углеводородов, но ничего реального ему ни Брюссель, ни Лондон предложить не могут. А на фантомы Виктор Орбан не покупается.

Швеция – это очень существенное приращение возможностей НАТО, тем более на Балтике. Стокгольм располагает НАТО-совместимой армией и мощной военной промышленностью, особенно при пересчете на население. Шведские подводные лодки на совместных учениях с США постоянно «топят» американские авианосцы, поскольку их не обнаруживают средства поиска. Финляндия – это протяженная граница с Россией, тоже выстроенная по натовским лекалам армия, непосредственная угроза Санкт-Петербургу и ухудшение раскладов для Балтийского флота.

Чем на все это будет отвечать Москва – пока не понятно, однако ответ однозначно будет. Перекрытие поставок электроэнергии из России в Финляндию формально объясняется непрошедшими платежами, но вполне может быть вызвано и политическими решениями.

Тем временем война Кремля на Украине получает все больше отсылок к Советско-финской войне 1939-1940 гг. Та война проходила в два этапа. Сначала советские военачальники к кампании подошли спустя рукава и полагались фактически только на ресурсы Ленинградского военного округа. После серии кровавых поражений произошла мобилизация сил и средств со стороны СССР и линия Маннергейма прогрызалась с колоссальным превосходством в артиллерии при поддержке тяжелых танков и массированном применении авиации.

После неудачи блицкрига на Украине российская армия завязала с кавалерийскими рейдами и тупо перемалывает позиции ВСУ огневой мощью. В Сети полно роликов работы тяжелых артиллерийских и огнеметных систем, авиация тоже постоянно кружится над линией фронта.

Сила солому ломит и начались подвижки в районе блокированной «Азовстали», что в Мариуполе. Не все нацисты запланировали попадание в Валгаллу, а потому сдаются большими группами. Вроде как пленные бойцы ВСУ будут обменены на пленных россиян, а с членами полка «Азов» следственные органы России и ДНР намерены предметно разбираться на тему совершенных преступлений. Похоже, что не всем в Киеве пленные украинские военнослужащие нужны живыми. Так, ВСУ обстреливают поселок Еленовка, через который ведется вывоз пленных боевиков с «Азовстали».

Новыми красками заиграла проблема надвигающегося масштабного голода. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель «заботливо» предложил помощь Украине в освобождении хранилищ от зерна, чтобы у Киева появилось место для складирования нового урожая. В реальности у Незалежной посевная кампания сорвана, поэтому осенью особо засыпать будет нечего.

Если Москва разрешит проход судов с зерном из украинских портов, то Брюссель обещает смягчить ограничения на экспорт российских удобрений. В похожем духе выступил и генсек ООН Антониу Гутерриш. Россия все это находит непривлекательным, поскольку проблема голода сильно укрепит ее переговорную позицию в торге с коллективным Западом.

Больше всего из-за прекращения поставок пшеницы из России и Украины пострадают государства Северной Африки и Ближнего Востока. Европа уже этой зимой может ожидать миллионы дополнительных беженцев из этих регионов. Решать проблемы Евросоюза, который прилагает усилия для того, чтобы Кремль потерпел на Украине военное поражение, как минимум нелогично.

У специалистов в области продовольствия были надежды, что 20 млн. тонн украинского зерна, которые не могут вывезти со складов, можно частично компенсировать с помощью поставок из Индии. Однако Дели полностью запретил экспорт пшеницы и кукурузы. В общем, в условиях стратегической неопределенности, все государства тянут одеяло чрезвычайных мер в первую очередь на себя. Последние события вызвали рост цен на продовольствие в самой Индии, которая является вторым производителем зерна в мире. У Египта – главного поставщика потенциальных беженцев – запасов зерна на 4 месяца, а растительного масла – на 6.

На состоявшемся юбилейном саммите ОДКБ президент Беларуси Александр Лукашенко призвал крепить дисциплину в рядах организации. Отдельно поднималась тема американских биолабораторий на постсоветском пространстве. О чем Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев говорили в приватной беседе – сливов не поступало. А вот со стороны казахстанской делегации прозвучали претензии в адрес российских провластных СМИ за враждебную повестку в отношении республики.

Со стороны президента Путина реакция на вступление Швеции и Финляндии в НАТО на удивление спокойная. Сам он объясняет это тем, что с обеими странами у России проблем нет. Зато к Стокгольму и Хельсинки масса претензий со стороны Турции за поддержку Рабочей партии Курдистана. В общем, главный торг по новым участникам военного блока предстоит с Реджепом Эрдоганом.

Ползучая мобилизация, которая в России проводится за счет добровольцев, стала сказываться на линии фронта. В Донбасс новые контрактники попадают в ограниченных количествах, а вот в районе государственной границы Курской, Белгородской и Брянской областей с Незалежной их уже много. Именно эти контингенты сейчас наращивают огневое давление на украинские части, занимающиеся обстрелом населенных пунктов на российской территории.

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