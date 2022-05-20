Изобретатель не может пробить бахиловую стену 20.05.2022 09:00 Ботагоз АЛДОНГАРОВА Общество 76 0 Разработчик уникального сушильного аппарата для обуви о том, почему изобретение, получившее патент в США, не находит применение в Казахстане Посмотреть на RuTube Похожие материалы: Горожане в борьбе за выживание Рост цен беспокоит и заставляет экономить Дмитрий Певцов: «Бессмертный полк» — это парад нашей памяти Резиденцию президента дешевле восстановить, чем снести Поправки к Конституции не стоят Референдума