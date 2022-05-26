«Президент — не памятник, и поэтому может сесть». «И вот что тревожит: в этом мутном политическом водовороте противники нашей стабильности заметно активизировались». «Что происходит с недвижимостью свата Дариги Назарбаевой»

Сетевой Казахстан 26 мая 2022г.

NG . RU . «Евразийский экономический союз затрещал по швам» — В Бишкеке 26 мая состоится первый Евразийский экономический форум (ЕЭФ), в котором примут участие делегации 15 стран, в том числе члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС). На следующий день запланировано заседание Высшего Евразийского экономического совета, на котором будет присутствовать только президент Казахстана Касым-Жомарт ТОКАЕВ. Остальные главы интеграционного объединения подключатся по видеосвязи. В таком же формате президент РФ Владимир ПУТИН выступит перед делегациями, прибывшими на ЕЭФ.

TIME . KZ . «Если вам не всё равно» — 5 июня в Казахстане впервые за последние 27 лет пройдет референдум, в ходе которого гражданам предстоит сделать выбор в пользу изменений в Конституцию либо проголосовать против них. В чем суть этих поправок? Как они повлияют на жизнь народа? Как изменится государственное устройство республики? Предлагается внести поправки в 33 статьи Основного закона. Голосовать нужно “оптом”: либо все одобрить, либо все отклонить. Мажилисмен Айдос САРЫМ в разговоре с нашим корреспондентом изложил свое видение наиболее значимых конституционных изменений…

«Айжан ЕСМАГАМБЕТОВА: Не соглашусь, что избыточная смертность связана только с ковидом» — Очередная волна ревакцинации, ограничительные меры и Pfizer, у которого истекает срок годности. Об этом — в эксклюзивном интервью главного санитарного врача страны — Если помните, в самом начале мы госпитализировали не только заболевших, но и контактных. В принципе, сегодня… Опять же, нельзя сказать, что это были ошибки — мы ведь не знали, с чем имеем дело. Сейчас, естественно, действовали бы иначе. Были перегибы. В некоторых регионах подъезды многоэтажных домов заваривали, хотя таких требований, конечно, не было. Сейчас, наверное, мы бы не стали дезинфицировать улицы и дворы.

NOVGAZ . COM . Амиржан КОСАНОВ – «Президент — не памятник, и поэтому может сесть» — В Казахстане состоится референдум, где из Конституции уберут особую статью про особого гражданина — Нурсултана НАЗАРБАЕВА и ограничат полномочия президента… Считаю, что необходимы обстоятельные, морально, юридически и политически обоснованные, универсальные, четкие и незыблемые критерии для привлечения всех будущих президентов к ответственности за их противоправные деяния… Тот факт, что Токаев решил отказаться от суперпрезидентской модели верховной власти, и намерен создать конкурентную политическую среду, возможно, позволит в скором времени начать третью конституционную реформу, которая, уверен, будет гораздо глубже и затронет все аспекты государственной жизни, начиная с новых требований к президенту.

KZAIF . KZ . «Согласье есть продукт…» — Журналисты Виктор ВЕРК и Сергей КОЗЛОВ – об идеологии нового Казахстана. И какова она у его противников? — Грядёт неумолимо референдум. В нашем богом хранимом отечестве, как и всегда у нас бывает в дни подобных испытаний, разброд, разноголосица, шатание… Извините за невольную рифму. И вот что тревожит: в этом мутном политическом водовороте противники нашей стабильности заметно активизировались. Атакуют главу государства, и атака эта обильно спонсируется известными, не будем пока говорить какими, внутренними и внешними «инвесторами». И всё это держит нас вот уже несколько месяцев в напряжённой атмосфере тревоги и ожидании «чего-то такого», что вполне может быть «страшнее того, что было». Определение «Вторая республика» третируется, также, впрочем, как и определение «новый Казахстан».

EXCLUSIVE . KZ . «Зачем Токаеву нужен референдум по изменению Конституции?» — Реальных изменений в Конституции референдум не внесет, трансформации политической модели не состоится и все останется по-прежнему – считает адвокат и правовед Таир НАЗХАНОВ — Как известно, Казахстан принял свою первую после обретения независимости Конституцию 28 января 1993 года. По мнению экспертов, это была наиболее демократичная конституция. Однако в 1995 году была принята вторая Конституция, и с тех пор в 55 статей были внесены более 1100 поправок и дополнений — в 1998, 2007, 2011, 2017 и 2019 годах. В очередной, уже шестой раз, 5 июня 2022 года на республиканском референдуме граждане нашей страны будут голосовать за поправки в Конституцию, предложенные действующим Президентом РК. В этот раз предлагаются поправки в 33 статьи. На их основании будут внесены изменения в 20 законов.

KURSIV . KZ . «Что происходит с недвижимостью свата Дариги Назарбаевой» — Банк развития Казахстана снял с рассмотрения проекты Medeo Park Hotel и Butakovka Wellness & SPA, которые строит Кайрат БОРАНБАЕВ. Инвестор, казахстанский миллионер из списка Forbes, не получит в этот раз кредит от государства на свои туристические объекты. Кайрат Боранбаев, один из богатейших бизнесменов Казахстана и бывший сват Дариги НАЗАРБАЕВОЙ, уже третий месяц находится под арестом… Сидя в СИЗО, Боранбаев написал дарственную – безвозмездно передал государству компании, которые управляют парковками Алматы. Другие активы бизнесмена пока остаются в его собственности.

AZATTYQ — RUHY . KZ . «Продолжит ли доллар падать и в какой валюте хранить сбережения? Советы экономистов» — Как только началась война в Украине, казахстанская валюта «улетела» до 500 тенге за доллар. Однако спустя месяц она начала демонстрировать невероятное укрепление – торги идут по 415 тенге за доллар, а в обменниках на данный момент «американца» продают по 420 тенге. Казалось бы, еще в марте страна переживала серьезную девальвацию, а тут доллар упал до фантастических показателей. Но долго ли продолжится это зрелище и в какой валюте лучше хранить сбережения? Ответы на эти и другие вопросы читайте в материале…

KAZPRAVDA . KZ . «ОСМС: мифы и реальность» — К системе обязательного медицинского страхования у казахстанцев немало вопросов. Мы их обобщили и задали заместителю председателя правления НАО «Фонд социального медицинского страхования» Ильясу МУХАМЕДЖАНУ. Одна из частых претензий заключается в том, что кто-то ходит в поликлиники раз в год, а отчисления делает регулярно. Люди возмущены, что их деньги идут на лечение других, и просят направлять неиспользованные ими средства на профилактические, оздоровительные процедуры, путевки в санатории или возвращать на индивидуальные счета.

LITER . KZ . ««Надо избавиться от этой кабалы»: как ученые предлагают решить проблему доступности ГСМ в Казахстане» — В Казахстане есть нефть, однако большинство граждан вынуждены заправлять своих «стальных коней” дорогим и импортным бензином, а отечественные НПЗ жалуются на отсутствие сырья. Как решить данную проблему, выяснял корреспондент Liter.kz, в руки которого попала научная презентация о создании уникального комплекса по переработке нефти и газа в нефтепродукты, отвечающего стандартам Евро.

TURANPRESS . KZ . «Короткий срок министров и жажда quick wins – причина проблем в АПК» — За 30 лет независимости в Казахстане министры сельского хозяйства менялись 24 раза. Принято и реализовано, по крайней мере на бумаге, 6 инвестиционных программ по развитию агропромышленного комплекса. Но казахстанские прилавки по-прежнему завалены импортной продукцией, в том числе из очень дальнего зарубежья. Судя по прогнозам аналитиков, осень 2022-го станет началом серьезных пертурбаций на продовольственных рынках. Для Казахстана – это реальный шанс стать кормящей, а не поедающей державой. Но риски того, что в очередной раз кампанейщина и жажда быстрых побед одержат верх над длинными стратегиями, по-прежнему велики. Почему – рассказал директор Союза производителей органической продукции Казахстана Арсен КЕРИМБЕКОВ.

365 INFO . KZ . «Акимы стали работать еще хуже — эксперты» — При этом большинство и раньше оценивались «на троечку». Акимы всех областей и городов республиканского значения ухудшили свои результаты в традиционном рейтинге акимов областей и городов республиканского значения от ОФ «Стратегия». Даже лидер рейтинга получил меньше 4 баллов из 7 возможных. В первом квартале 2022 года в опросе приняли участие 26 экспертов из различных сфер деятельности.

QMONITOR . KZ . ««Спасатели» Арала. Можно ли популистскими призывами возродить море?» — «Вернётся ли вода в Аральское море?» – этим вопросом задались участники так называемого экологического марафона. Они проехали вдоль казахстанской части русла Сырдарьи до её дельты, 15 мая вместе с местными жителями провели обряд жертвоприношения, зарезав барана, прочли коллективную молитву и опрыскали водой высохшее дно моря, как бы прося у небес снова сделать его полноводным. Сохраняющаяся вера в то, что Всевышний не оставит Арал в беде, – это, конечно, хорошо. Но если отбросить в сторону мистику и послушать, о чём говорят инициаторы экомарафона, то впору хвататься за голову.

CARAVAN . KZ . «Зачем Папа Римский приедет в Казахстан» — Осенью в этом году в Казахстане произойдет знаковое событие — VII Съезд мировых и традиционных религий. Также стало известно, что в нем будет участвовать Папа Римский Франциск. На вопросы корреспондента о том, что будет обсуждаться на данном съезде, ответила БАЙТЕНОВА Нағима Жаулыбайқызы – доктор философских наук, профессор кафедры религиоведения и культурологии КазНУ им.аль-Фараби.

***

© ZONAkz, 2022г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.