«Казахстан в геополитической игре». «Полумеры» Токаева, «деелбасизация», «крах» замысла Назарбаева, и что ждет Казахстан». «Имитация бурной деятельности. На что тратят деньги чиновники в «Новом Казахстане»?». «Внешний долг Казахстана достиг критической отметки»

Сетевой Казахстан 27 мая 2022г.

KAZPRAVDA . KZ . «Казахстан выступает за то, чтобы ЕЭК работала по-деловому, не переливала из пустого в порожнее – Токаев» — В рамках официального визита в Кыргызстан Касым-Жомарт ТОКАЕВ совместно с Садыром ЖАПАРОВЫМ в онлайн-формате приняли участие в пленарном заседании Евразийского экономического форума, посвященного теме «Евразийская экономическая интеграция в эпоху глобальных изменений. Новые возможности инвестиционной активности». Участники дискуссии поделились своим видением перспектив дальнейшего развития интеграции, укрепления сотрудничества в энергетической, промышленной, транспортной, финансовой и цифровой сферах в рамках ЕАЭС. Выступление Касым-Жомарта Токаева было посвящено перспективам наращивания взаимной торговли на пространстве ЕАЭС и совершенствованию деятельности Евразийской экономической комиссии.

KAZVEDOMOSTI . KZ . Петр СВОИК – «Казахстан в геополитической игре» — Республике специально под санкции подставляться не стоит, но и от вредных глупостей вроде призывов выхода из ЕАЭС ответственным политическим силам лучше решительно отмежеваться. Начнем с такой констатации: все уже произошло, но еще ничего не случилось. Расшифровываем: январская попытка госпереворота подвела черту под прошлым тридцатилетним историческим циклом, возврат туда уже невозможен, но вот какой будет «Вторая республика» или Казахстан 2.0, еще только определяется.

AZATTYQ . ORG . ««Полумеры» Токаева, «деелбасизация», «крах» замысла Назарбаева, и что ждет Казахстан. Интервью с Джоанной Лиллис» — Что ждет экс-президента Казахстана Нурсултана НАЗАРБАЕВА после удаления упоминаний о нем из Конституции? Какой будет судьба его политического наследия? Запустили ли январские события процесс «деелбасизации» и станет ли Касым-Жомарт ТОКАЕВ новым «елбасы»? Азаттык поговорил об этом с британским журналистом Джоанной ЛИЛЛИС, автором книги «Темные тени: внутри тайного мира Казахстана», которая 17 лет живет в Алматы и пишет о событиях в стране и в целом в Центральной Азии.

QMONITOR . KZ . «Имитация бурной деятельности. На что тратят деньги чиновники в «Новом Казахстане»?» — Стартовавшие после январских событий широкомасштабные реформы, увы, затронули далеко не все сферы жизнедеятельности государства. Особенно отчетливо это видно на примере продолжаемой чиновниками порочной практики бессмысленной траты не просто огромных, а гигантских бюджетных средств. Складывается ощущение, что они оказались вне текущего мейнстрима и предпочитают не осознавать, что теперь им предстоит жить в условиях «Нового Казахстана», где спускать государственные деньги в канализацию, отчитываясь лишь за то, сколько раз ими нажата кнопка спуска, не просто недопустимо, а преступно.

«Опять «совок» виноват… Коррупция в современном Казахстане родом из СССР?» — Эти две публикации попались на глаза почти одновременно. В одной, недавней, со ссылкой на «узункулак» приводятся размеры взяток за то, чтобы устроиться школьным учителем, – они, по данным автора, колеблются от 500-800 тысяч тенге на севере Казахстана до двух миллионов на юге. А во второй, датированной концом 2020 года, утверждается, что современная коррупция является порождением эпохи строительства социализма: дескать, оттуда тянется «торговля всем», в том числе «местами, званиями»…

CARAVAN . KZ . «Внешний долг Казахстана достиг критической отметки: к чему это может привести» — Внешний долг Казахстана достиг критической отметки. Мы задолжали другим странам 165 млрд долларов. 165 млрд долларов – это примерно 90 % от ВВП, то есть от всего богатства, которое наша страна зарабатывает за год. Только за последний год долгов накопилось на целых 3 млрд долларов. Это самый высокий показатель среди стран СНГ. Больше должна только Россия, да и то из-за обрушившихся санкций. Мы же должны России 11,7 млрд долларов. Больше всего за пять лет Казахстан назанимал у Голландии: целых 42,7 млрд долларов.

RATEL . KZ . Жарас АХМЕТОВ – «Почему я скептически отношусь к попыткам разработать Новую экономическую политику» — Ученые экономисты проводили исследования, на их основе писали статьи, монографии, приходили к важным, применимым и к нашей стране, результатам. Некоторые из них даже получали престижные премии, вроде премии имени Альфреда Нобеля. Но ни один из полученных результатов наша власть даже не пыталась использовать при разработке многочисленных экономических политик и государственных программ развития. Вообще, складывается впечатление, что власть хочет, чтобы в нашей стране была особая экономическая наука, не имеющая ничего общего с мировой, как это было в СССР.

KURSIV . KZ . «В какие страны уезжают казахи» — Ежегодно из Казахстана эмигрируют в среднем около 1,5 тыс. казахов. Больше половины из них переезжают на постоянное место жительство в страны СНГ, 27% эмигрантов этой национальности выбирают для жизни развитые страны дальнего зарубежья. Бюро национальной статистики РК ведет подробный сбор данных по внешней миграции только по трем национальностям – казахам, русским и немцам.

365 INFO . KZ . «Влияние войны в Украине: хлеб в Казахстане подорожает вдвое» — Казахстанские зернопереработчики просят временно прекратить экспорт отечественной пшеницы. По их мнению, сначала необходимо оценить объемы и убедиться, что зерна достаточно для своих граждан, а уж потом продавать его за рубеж. Они ссылаются на пугающие прогнозы ООН, согласно которым из-за напряженной геополитической ситуации во многих странах наступит голод.

MATRITCA . KZ . «Нам нужны честные и порядочные руководители» — Неожиданная встреча с экс-депутатом Нуртаем САБИЛЬЯНОВЫМ стала поводом для долгого разговора за чашкой кофе. Говорили о многом – о деятельности депутатов, о лобби в правительстве, о молодежи, но главное – это изменения в Конституцию Казахстана! Он считает, что это важный политический шаг на пути к реальной демократизации в стране и кардинальному улучшению жизни казахстанцев.

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