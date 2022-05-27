Проверять или доверять – вот в чем вопрос

Будет ли продлен мораторий на проверки МСБ? Очень неубедительными оказались доводы в пользу «вольницы»

Этим «швондерам» приказали: не трогайте бизнес, не подходите даже на пушечный выстрел. И что же вы думаете? Они по-прежнему нарушали не только «социальную дистанцию», но и прессовали, как всегда.

Национальная палата предпринимателей «Атамекен» сообщила, что «несмотря на прекращение или сокращение государственными органами проверок в 2020 году, в 2021-м было выявлено 1035 фактов необоснованного назначения и проведения проверок».

И это только в одном календарном году. А сколько их было в 2020-м? А сколько их уже было и еще будет в 2022-м?

А еще мы предполагаем, что далеко не о всех фактах неправомочных проверок предприниматели сообщили «куда надо». Если «контролеры» что-то нашли, так сказать, то ведь там наверняка состоялись договоренности на «ином уровне». А заявили только те предприниматели, которых пришли «пощипать» ни за что.

Но в общем и целом, НПП сформулировала в адрес правительства новый запрос: продлить мораторий на проведение проверок малого бизнеса и микропредпринимателей до 1 января 2024 года.

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В Национальной палате считают, что введенный три года назад главой государства мораторий на проверки МСБ позволил предпринимателям сократить потери от пандемии и от ряда других социально-экономических проблем.

При этом, конечно, мы можем предполагать сколько угодно, как это помогло. Но нужно располагать конкретными цифрами. А с этим у организации по защите интересов бизнеса есть проблемы. Нет данных. Никаких.

Какие потери сократили предприниматели? Можно ли хоть как-то измерить финансовые выгоды от отсутствия какого бы то ни было контроля в росте активов, доходов, налогооблагаемой базы? Экономисты приведут еще очень много параметров, как измерить всевозможные бенефиты, в том числе и для бюджета — ведь данная мера должна быть обоюдно выгодной, не так ли?

Но, к сожалению, цифр, а, значит, и точности никакой нет.

В НПП, лишь констатируют: нарушение должностными лицами порядка назначения и проведения проверок, самовольное расширение пределов госконтроля, ненадлежащий внутренний и внешний анализ соблюдения ими законности. Это, между прочим, серьезное обвинение, и тут впору обращаться в суды и заводить где-то административные, а где-то, возможно, и уголовные дела.

Но, увы, и в этом направлении НПП не оказывает помощи бизнесу.

Первое, чем занимается НПП в данном случае – это стенания по поводу ущемления интересов предпринимателей. Отстаивания прав, которое обычно свершается в судах, нам не светит.

Даже самые крупные общественные организации или профессиональные союзы (ведь НПП, по большому счету, это профсоюз предпринимателей) не желают связываться с казахстанским правосудием, хотя, мы уверены, там могли бы произойти – из-за авторитета профсоюзов – некоторые тектонические сдвиги. Со временем, конечно. Но такой цели как не было, так, увы, и нет.

Предприниматели судятся, судя по всему, сами. По крайней мере, НПП не записывает себе это в заслугу.

В 2021 году, суды признавали необоснованными или незаконными каждое второе обжалованное действие или акт госорганов. Акиматами наибольшее количество незаконных требований выносились: по земельным вопросам, архитектуре и градостроительству – 60%; по государственным закупкам – 51% и ряду других.

Среди центральных государственных органов наибольшее количество незаконных решений принимали налоговые и таможенные службы Министерства финансов. Судами признано незаконными 62% их обжалованных действий.

«Нарушение прав предпринимателей обусловлено системными организационными просчётами, а неправильно выбранные приоритеты контроля за поступлением налогов и других платежей в бюджет не позволяют на должном уровне обеспечить баланс экономических интересов государства и налогоплательщиков, провозглашенного законодательством», — считают в НПП.

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Уже после введения моратория на проверки, который продолжает действовать, в 2021 году, законодательством было закреплено, что госконтроль и надзор за предпринимательской деятельностью проводится исключительно для защиты жизни и здоровья людей, окружающей среды, конституционных прав, свобод и законных интересов физических и юридических лиц, а также обороноспособности и национальной безопасности.

В первую очередь, чтобы снизить коррупционное давление на бизнес. И что в итоге получили?

«Но вышло так, что контролирующие органы самовольно расширили пределы государственного контроля. Для достижения своих ведомственных интересов контрольно-надзорные органы стали вольно толковать случаи, которые потенциально могут привести к причинению вреда жизни, здоровью человека, окружающей среде, так как на законодательном уровне понятие «массовая угроза жизни и здоровью населения» не раскрыто. Ситуацию осложнило и разъяснение Министерства национальной экономики о том, что «массовость угрозы» каждым госорганом определяется самостоятельно, что и повлекло широкую нормотворческую инициативу министерств, в которой преобладали ведомственные интересы. Многочисленные нарушения прав предпринимателей госорганами подтверждаются судебной практикой обжалования их действий», – сообщил председатель Совета по защите прав предпринимателей и противодействию коррупции НПП «Атамекен» Каирбек Сулейменов.

И тут при ближайшем рассмотрении обнаружилось, что новому законодательству в сегменте общественном питания не соответствует 41,6% действующих требований; в торговле – 28,6%, на железнодорожном транспорте – 23,4%, на водном транспорте – 10%. Вообще можно сойти с ума!

По мнению Каирбека Сулейменова, сложившаяся правовая коллизия требует проведения трансформации государственной контрольно-надзорной деятельности или введения моратория на применение административной ответственности по отдельным группам правонарушений, затрагивающих вопросы регулирования предпринимательской деятельности.

«В этой связи, Совет рекомендует правительству рассмотреть вопрос о возможности пролонгации моратория на проведение проверок малого бизнеса и микропредпринимателей до 2024 года», – заявил председатель Совета Каирбек Сулейменов.

Совет есть. Но какой-то неубедительный. Простите уж…

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