Очерки этнической истории казахов

Часть 2

Часть 1

II. Этногенез казахов

Этногенез у всех народов запрограммирован одинаково: рождение, рост, зрелость, кризис, расцвет, старость и смерть. Однако, реализация – у каждого своя, но укладывающаяся примерно в один срок: 1200- 1400 лет.

Казахи появились на исторической арене как кочевой этнос, продолжая традиции предков- предшественников; хунну, древних тюрок (тюркютов) и монголов эпохи Чингисхана. Хунны – единственный этнос из названных выше, который прошел полный этногенетический цикл от зарождения до обскурации и распада на этнические реликты, вошедшие в состав различных народов, заселивших территории их проживания.

Фаза этнического подъема началась у хуннов в 209 г. до н.э., когда к власти пришло молодое энергичное поколение во главе с шаньюем Модэ. Со временем уровень пассионарного напряжения в этнической системе хуннов оказался настолько высоким, что случился «перегрев», приведший к расколу единого этноса на несколько частей: одна – поддалась Китаю (ее ожидала неминуемая ассимиляция), вторая – влилась в состав сяньбийцев, укрепив их боевую мощь, третья – «малосильные»- покинув родные места, закрепилась в горах Тарбагатая и Саура, а позднее, разделившись на две группы, осела: одни – в Семиречье и Джунгарии, другие – на склонах Алтая («алтайские хунны»). И, наконец, четвертая часть – «неукротимые»- проявив мужество и волю, достигла берегов Яика и Волги, где обрела новую родину и новое имя – «гунны».

Наибольшую славу хуннскому этносу принесли гунны, однако самыми долговечными оказались «малосильные», в частности, «алтайские» хунны, главная заслуга которых – появление нового этноса, продолжившего степные традиции в критический для хуннского этногенеза период. IV-V вв. были переломным временем для хуннско — сяньбийского суперэтноса, когда по разным причинам, но практически одновременно потерпели поражение основные группы хуннов: хунны в Китае (княжество Хэси) – 460 г., хунны в Европе (гунны) – 468 г., хунны в Семиречье (Юебань) – 488 г. Общим для них было одно: фаза этногенеза — надлом пассионарности. В фазе надлома находились и алтайские хунны, но им повезло: в эти же годы на Алтае появилась небольшая орда в составе 500 семейств во главе с неким Ашиной, сяньбийцем по происхождению, служившим хуннам Хэси до завоевания княжества табгачами. На Алтае Ашина со своим отрядом подчинились жужаням (бандитам) и стали добывать для них железо.

Объединение орды Ашина с племенем хуннов на Алтае усложнило и усилило появившуюся в результате этносистему, сделав ее способной и к сопротивлению, и к завоеваниям. Сумев преодолеть враждебное окружение, новый этнос (который стали называть тюрками, то есть «крепкими») в 552 г. подчинил себе многочисленное племя телеутов и вместе с ними избавился от гнета жужаней. Таким образом, небольшая орда превратилась в самостоятельное княжество, вскоре выросшее в огромную степную империю – Великий Тюркский каганат.

А в плане этногенеза новый этнос, возросший на хуннских традициях, смог сохранить себя, преодолеть фазу надлома и плавно перейти в инерционную фазу, которая продлилась 200 лет (552-747 гг.), оставив воспоминания о тюркском «Вечном эле» как золотой поре, которая будет длиться в Великой Степи вечно.

Последний тюркский этнос – «тюрки шато». В 808 г. тридцать тысяч кибиток вернулись из Джунгарии на историческую родину и основали последнее хуннское царство под названием Северная Хань, которое пало под ударами китайцев в 979 г. Это был финальный аккорд 1200-летнего (209 г.до н.э.- 979 г.) хуннского этногенеза. Фактически он возвестил конец великостепного суперэтноса, созданного хуннами, сяньбийцами и сарматами в III в. до н.э. и превращение степных этносов в реликты. Теперь Степь ожидало либо забвение и медленное угасание разрозненных осколков великих некогда этносов, либо новый взлет и появление удальцов — пассионариев, способных творить Историю. Однако, историческая судьба народов Великой Степи сложилась таким образом, что ответа на эту дилемму пришлось ждать долгих двести лет, получивших известность как «темное столетие». И только в самом конце XII в. когда Степь восстановилась после очередной вековой засухи X в., стало очевидно, что в тучных монгольских степях поднимается новый могучий этнос, способный стать гегемоном Степи. Так начиналась эпоха Чингисхана и пассионариев первой волны – «людей длинной воли», опираясь на которых вождь небольшого монгольского рода смог завоевать полмира.

В период пассионарного подъема (XIII-XIV вв.) монголы последовательно завоевали вначале ближайших соседей (тангуты, уйгуры, кипчаки), затем дальних (кидани-найманы, согдийцы, хорезмийцы, таджики). Одновременно или сразу после этого монголы подчинили себе Китай (где создали новую династию Юань), Среднюю Азию, Русь, Ближний Восток и Переднюю Азию. Однако, могучий монгольский суперэтнос, как и многие другие этнические системы до него, не смог выдержать колоссального пассионарного перегрева и постепенно стал разваливаться. Вместе с ним посыпались и социально-политические формы-государства. Золотая Орда, самое крупное государственное образование в Монгольской империи, уже к середине XV в. фактически распалась на ряд самостоятельных ханств, ставших основой для образования новых этнических систем. В этом пекле развала монгольской империи лежит начало многих современных тюркских этносов, в том числе казахов, впитавших в себя традиции и опыт монгольского этногенеза. Обретя самостоятельность, новые этносы продолжали по инерции находиться в пассионарном (энергетическом) поле родившего их суперэтноса. Это помогло им преодолеть первоначальные стадии подъема и становления, а дальше: либо продолжение инерции (насколько ее хватит), либо вступление в собственную фазу надлома (с риском развала этнической системы), либо вхождение в новый суперэтнос, обладающий более высокой природной энергетикой – у каждого этноса был свой выбор.

В силу исторических причин (практически непрерывное противостояние с Ногайской Ордой на западе и с Джунгарским ханством на востоке, а также в связи с отсутствием территорий, благоприятных для развития хозяйства и организации торговли) Казахское ханство уже к началу XVIII в. было обессилено и находилось на грани упадка. Катастрофическим для казахов стало поражение от джунгарских войск в 1723 г. и массовый исход населения вглубь степей, известный в народе как «Актабан шубырынды». Это привело к нарушению целостности Казахского ханства и образованию более мелких социально-политических структур — «жузов», которые возглавили самостоятельные ханы. Однако, полного разрушения единства этноса не произошло, хотя определенная разобщенность возникла и как пережиток прошлого при некоторых обстоятельствах проявляется поныне.

Как бы там ни было, главное заключается в том, что, несмотря на превратности исторической судьбы, этническая система казахов оказалась неразрушенной благодаря своевременному вхождению в другой мощный суперэтнос – российский, которое произошло как раз на волне казахско — джунгарского противостояния.

С выходом Казахстана в 90-х годах XX века на самостоятельный путь развития одновременно изменяется характер этнического поля, к которому посредством стереотипа поведения адаптируется этническая система. То есть казахский этногенез, как бы переждав определенное время, возвращается к исходному типу этнического развития, ориентированному на собственные силы.

По прошествии 550 лет с момента зарождения казахский этнос на рубеже XX- XXI вв. оказывается в фазе надлома, в то время как российский суперэтнос уже прошел опасную для себя черту и приблизился вплотную к инерционной фазе, или даже находится в ней. В любом случае, Россия (и все входящие в нее народы) может рассчитывать на благоприятное с точки зрения этногенеза развитие, а казахам только предстоит испытать на себе превратности фазы надлома, связанные с резким снижением уровня пассионарного напряжения и возможным расколом этнического поля.

Ситуация усугубляется тем, что казахский этнос интенсивно теряет (или уже потерял) чувство единства с определенной суперэтнической целостностью, каковой раньше для него был российский суперэтнос. Других суперэтнических привязанностей у него нет, да, видимо, и нескоро будет. Выбор-то невелик: либо китайский суперэтнос (вхождение в который вряд ли возможно), либо мусульманский мир, куда казахам вход не воспрещен, но вряд ли, по известным причинам, реалистичен, либо мифический туранский (или тюркский) суперэтнос, который пока существует только в воображении отдельных людей.

Одновременно с изменением этнического статуса, как правило, перестраиваются социальные формы и политическая организация государства. В Казахстане пока решили обратиться к традициям великого тюркского каганата, в котором единоличная власть вождя («Орда») управляет простым народом, образуя процветающее государство («Вечный эль» или «Мангилик Ель» по-казахски).

Неизвестно, насколько опора на архаичные принципы Тюркского каганата помогут казахам, зато достоверно известно, что «Вечный эль» тюрков пал под ударами других степных племен, придерживавшихся принципа «родовой державы», своеобразной степной демократии.

Таким образом, как только страна становится независимым государством, любой этнос, в том числе казахский, переходит в режим самостоятельного этногенеза, разрывая связи, иногда вековые, со своим прежним суперэтносом. Это приводит к изменению ритма этнического поля, смене стереотипа поведения людей и определенной деформации этнической системы. В связи с этим возникает, по крайней мере, две проблемы: адекватная (этническим изменениям) перестройка социально- политических форм государства, а также сохранение у людей чувства этнической общности более высокого уровня, без которого невозможно превращение этнокультурного многообразия этнической системы в целеустремленное единство всех ее членов (например, европейские народы объединяет осознание того, что они европейцы, и при наличии общей цели должны действовать сообща).

От того, как будут решаться эти проблемы, во многом зависит успешный ход казахского этногенеза, особенно в период прохождения критической фазы надлома.

Продолжение следует

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