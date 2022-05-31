Почему судья не видит самозахвата?

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Жительница Карасайского района Мария Исаенко и юрист Светлана Калмыкова о том, что судья на заседании нашел решение спора в том, что, несмотря на экспертизы и противоречия, сам прочертил так называемую «историческую границу» в пользу ответчика