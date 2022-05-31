Почему судья не видит самозахвата? 31.05.2022 09:00 Ботагоз АЛДОНГАРОВА Общество 110 0 Жительница Карасайского района Мария Исаенко и юрист Светлана Калмыкова о том, что судья на заседании нашел решение спора в том, что, несмотря на экспертизы и противоречия, сам прочертил так называемую «историческую границу» в пользу ответчика Посмотреть на RuTube Похожие материалы: Почему осенью будет хуже, чем весной Новые поправки не обезвредят конституционные «мины» Из-за вырубки садов оползни стали угрозой для жизни алматинцев Горожане в борьбе за выживание Изобретатель не может пробить бахиловую стену