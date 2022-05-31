Страх парализовал Казахстан в геополитических играх

Нур-Султан в изменившейся ситуации не может воспользоваться ничем

«Казахстан не теряет свои позиции – он их уже потерял», ­­­­­­­­­- отметил Шавкат Сабиров, президент Интернет Ассоциации Казахстана. Прозвучало это в ходе заседания экспертного клуба ОФ «Мир Евразии» на тему «Экономика Казахстана в новых геополитических условиях: суровая реальность или окно возможностей?»

В условиях санкционной войны с коллективным Западом Россия нуждается в коридорах для поступления различных товаров, особенно находящихся в санкционных списках. По информации Шавката Сабирова, из 100 проявивших интерес к Республике Казахстан российских компаний только 1 открыла ТОО. Остальные предпочли Узбекистан и Кыргызстан.

В Киргизии, например, можно открыть ТОО и платить налог в 4% с оборота (недавно было вообще 3%) на сумму до $300 тысяч в год. Если бизнесмен открыл три компании, то дело приближается к миллиону «баксов». Помимо проигрыша в плане налогов, россияне борьбу с русофобией в Центральной Азии выносят на первое место. «Казахстан – это самое проблемное государство региона», ­- подчеркнул г-н Сабиров.

«У нас есть большая вероятность получить Украину 2.0», ­- опасается экономист Айдархан Кусаинов. По его мнению, казахстанская модель экономики «нефть в обмен на продовольствие и товары» не позволяет воспользоваться санкционной войной и нарастить промышленный потенциал внутри республики. «Санкции легче обойти логистикой, чем строить новые производства за границей», ­- объяснил механизм эксперт.

«Нет абсолютно никакого внутреннего вектора. Мы ситуативно и в пользу России, и в пользу Запада. Новых источников роста нет. Большая риторика и машинальное торможение в практической работе», ­- так видит картину г-н Кусаинов.

«Казахстан принуждают отказаться от модели многовекторности. И это принудительное пространство очень большая проблема, ­- указал Рустам Бурнашев, политолог. ­– Казахстан попадает в зону страха, а под давлением страха невозможно принимать адекватные решения». «Казахстан формирует ситуацию неопределенности. Узбекская модель оказалась более эффективной», — еще один тезис эксперта.

Г-н Бурнашев обратил внимание на то, что РК хорошо подходит под концепцию слабого государства. Это выражается в абсолютной фрагментации населения, из-за чего нет сформированных национальных интересов.

«Здесь больше политика, чем экономика, ­­- акцентировал правовед Александр Губерт. – Трудно говорить о самостоятельности, когда в парламенте Англии называют фамилии и сообщают, что знают, где и в чем у этих людей активы, а потому требуют вести себя правильно».

Г-н Губерт резюмирует, что движение РК по вектору наибольшей финансовой выгоды часто противоречит информационной безопасности, продовольственной безопасности и другим аспектам жизни всего государства. «Если не нравится информационная зависимость от России, то стоит ли менять ее на такую же от коллективного Запада?». В общем, политическая неволя Казахстана подпитывается недостатком субъектности и суверенности.

Историк Леся Каратаева сфокусировалась на теме технологий. Сегодня даже АПК требует искусственного интеллекта. Со времен пандемии обострилась проблема микрочипов. Сами заводы работать продолжают, но лист ожидания вырос до 64 недель. «За 5 лет мы ничего не сделаем, но если сейчас не начнем, то будет еще хуже», ­- прогнозирует эксперт.

«Казахстан из последних сил сидит на геополитическом шпагате, — заметил политолог Юрий Булуктаев. ­– Нур-Султану нужно более решительно определяться, в том числе по ЕАЭС».

«Экономический прагматизм практически исчез, а вот консолидированность Запада в ценностных установках осталась, ­- подчеркнула историк Ирина Черных. – ЕС против России консолидировался, а вот союзники артикулируют нейтральные формулировки. Наблюдаем, как очень жестко поляризуется и наше общество, которое нагнетается еще и ростом русофобии».

«Центральная Азия – периферия мировых процессов, но про нее стали вспоминать. Все просят определиться. Идет поляризация мира по блоковому принципу. Идентификационный фактор стал сильнее экономического», ­- дополнила г-жа Черных.

«Базис того, что сейчас происходит не экономический, но по экономике бьет очень сильно», ­- отметил экономический обозреватель Сергей Домнин. Когда доллар и рубль по отношению к тенге делали амплитуду в 60%, то для участников экономический деятельности такие вещи сами по себе представляют огромный риск.

Завоз компонентов для горнорудных компаний производился через Российскую Федерацию. «В России автозаводы приостанавливали работу, тогда как в Казахстане такого не было при всем импорте машинокомплектов, ­- указал г-н Домнин. – Казахстан боится вторичных санкций. Нашему бизнесу многие вещи явно не освоить, а чужой бизнес ни один аким на свою территорию не пустит».

«Более тяжелого периода в плане неопределенности у Казахстана наверное не было, ­- полагает Сергей Домнин. – Зато республика с нефтью, зерном, растительным маслом. У других стран третьего мира даже этого нет».

«Казахстану так или иначе приходится участвовать в геополитических играх, ­- считает Эдуард Полетаев, модератор экспертного клуба. – Зерно – политизированный фактор. Раньше оно дальше Ирана не уходило, потому что не было экономической целесообразности. Теперь расклады поменялись».

«Сейчас в любом регионе уже ничего невозможно предсказать», ­- подытожил Замир Каражанов, политолог.

В ходе дискуссии обсуждался и популярный сейчас в казахстанском сегменте социальных сетей лозунг о выходе из Евразийского экономического союза. Согласно договору о ЕАЭС, на выход дается 1 год. Однако даже гипотетический выход из интеграционного объединения не отменяет необходимости Казахстану закупать российское фуражное зерно. Как и тот факт, что 80% нефти из РК экспортируется через КТК. «Нас с вами ЕАЭС точно переживет», — заверил Шавкат Сабиров.

***

© ZONAkz, 2022г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.