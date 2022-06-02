Референдум – это «ДА» Токаеву 02.06.2022 14:00 Лилия ИГЛИКОВА Политика 167 0 Пётр Своик: «С обновлённой Конституции начинается реальная власть второго президента» Похожие материалы: Несудьбоносный референдум Малоизвестный референдум «Референдум как средство для излечения посттравматического синдрома». «Предвыборный ажиотаж. К чему приведет перезагрузка партийного поля Казахстана?». «Игра в бойкот. Что стоит за призывами не пускать в Казахстан российских деятелей культуры?» Про ОДКБ, Референдум и Лещенко в алматинском ЦОНе Токаев о «продлении» своих полномочий через референдум: Таких намерений не было и не будет