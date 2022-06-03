«Благотворительность – часть волонтерского движения» 03.06.2022 09:00 Ботагоз АЛДОНГАРОВА Общество 77 0 Исполнительный директор общественного фонда HAQ Тогжан Кожалиева о том, как быть полезным и не разочароваться Похожие материалы: Участников движения из-за смывов на трассе Алматы – Оскемен отправляют в объезд Часть проспекта Абая временно перекроют в Алматы Представлен текст указа Токаева о реорганизации КНБ – часть документа засекречена За вход в часть нацпарков Казахстана можно платить онлайн — Брекешев Внутренний туризм в РК восстановился и обогнал «докоронакризисные» показатели, однако выездной всё ещё очень далёк от уровня до пандемии