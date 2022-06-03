В Алматы опять плохое электричество

Система электроснабжения не справляется с вводом новых ЖК

Электричество – один из самых стандартизированных товаров в мире. Сила тока, напряжение, частота – все расписано согласно четким нормативам под конкретную энергетическую сеть. И все равно в Алматы надежно вернулись как веерные отключения электроэнергии, так и аварии, плюс частые скачки напряжения. Работы на упреждение сделано не было, да и вдогонку ее тоже не видно.

Алматы давно перестал быть промышленным городом. Это в 1983 году в тогда еще Алма-Ате насчитывалось 283 промышленных предприятия, а главной социальной группой горожан являлись рабочие. Однако и современная экономика южной столицы Казахстана сильно страдает от плохого электроснабжения.

Когда в квартире или офисе пропадает свет, то вместе с ним как-то меркнут рассказы про постиндустриальное общество, креативную экономику, индустрию знаний и далее в том же духе. Да, хакеры не проберутся в ваш компьютер, когда он не работает из-за отсутствия электричества, но это слабое утешение. Кроме ремонтных мастерских, которым сгоревшие платы в микроволновках (они выходят из строя при скачке напряжения, когда печь находится в рабочем режиме) и прочей технике стабильно поставляет плохое электрохозяйство южной столицы, выигравших назвать трудно.

Электричество может пропасть на уровне квартиры (сгорел автомат, не выдержала старая проводка), части дома (выбило фазу), всего дома или целого массива зданий. Сегодня увидеть на перекрестке регулировщика дорожного движения из-за неработающего светофора – обыденное явление (как и неработающий светофор без регулировщика). Есть в городе и свои участки-«лидеры» по частоте пропадания электричества. Из коммерческой недвижимости на первых этажах зданий в этих неблагоприятных районах «эмигрируют» парикмахерские, магазины, стоматологии и другие бизнесы, ведение которых критически завязано на стабильную подачу электротока.

Ковидный период подсадил алмаатинцев на дистанционный формат работы. Представьте состояние нервной системы бухгалтеров, у которых все летит в тартарары без электричества. Разумеется, можно и нужно ставить UPS (источник бесперебойного питания), резервные беспроводные линии интернета и прочие страхующие вещи, которые совершенно излишни в условиях нормального городского электрического хозяйства.

Новые жилые комплексы – это не просто человейники циклопических масштабов. Это еще и нагрузка на электрическое, водное, транспортное, социальное, мусороперерабатывающее и прочее хозяйство Алматы. Жилая и коммерческая недвижимость сдается в эксплуатацию явно опережающими темпами по сравнению с обеспечивающими ее объектами инфраструктуры, из-за чего та же электрическая система постоянно сбоит. А в новых ЖК тем временем очень много вещей завязано на энергетику. Например, там вода на верхние этажи подается сугубо при помощи специальных насосов. Поэтому нет света – воды тоже нет.

Сданные при Бауыржане Байбеке «на бумаге» новые объекты водного и энергетического хозяйства в сложившейся ситуации могут помочь примерно как фотография парашюта вместо парашюта.

Даже беглый взгляд на электрохозяйство Алматы выявляет недостаток мощностей. Проведенная в тучные годы нефтедолларов работа по модернизации электросетей и всего остального фонда была сделана коряво и в недостаточном объеме. Корявость уже тогда подтвердилась пожаром на электроподстанции у пересечения улиц Розыбакиева и Утепова. «Модернизаторы» (за хорошие деньги) обновили входную и выходную группы подстанции, а центральная часть осталась старой. Она и загорелась. Трансформаторное масло покруче бензина горит, в чем городские пожарные тогда лишний раз убедились.

Специалисты по электрике настойчиво советуют алматинцам на сон грядущий отключать компьютеры (не ограничиваться «спящим» режимом), звуковые колонки и прочие потребляющие киловатты гаджеты из-за «загрязненности» городских электросетей. Электричество, если его рассматривать в качестве потребительского товара, должно быть предельно стандартизировано. Однако в Алматы на сегодняшний день согласно нормативам выдерживается только частота тока (измеряется в герцах). Напряжение (вольты), сила тока (амперы) и другие менее значимые, но все равно важные характеристики пущены на самотек.

Все люди в теме рассказывают о жутком кадровом голоде в электрическом хозяйстве Алматы. Юристов и бухгалтеров хватает, а с инженерами и простыми диспетчерами беда. Система в рабочем хозяйстве поддерживается полудюжиной старичков, которые давно ушли бы на пенсию, но их держит нужда в деньгах. На молодых специалистов по программе «Болашак» надежды никакой. Чтобы их не поубивало током, приходится почти всех держать подальше от трансформаторных будок. Однако когда надежной смены нет и пока не предвидится, вопрос о коллапсе электрохозяйства города является лишь вопросом времени. Похоже, что это время уже стоит на пороге и ему осталось сделать один шаг.

Все годы население Алматы растет, а с ним увеличивается и энергопотребление. Переход на эконом-лампы, как и любая локальная мера, системную проблему решить не в состоянии. На самом деле энергопотребление домохозяйств постоянно увеличивается – стиральные машинки, пылесосы, кухонная техника на электричестве, компьютеры при сохраненных для старших членов семьи телевизорах. Сейчас из-за жары в дело пойдут кондиционеры. Но все-таки главная проблема в том, что электрический «верблюд» мегаполиса сам по себе слабый и изношенный, поэтому любая относительная мелочь в состоянии стать соломинкой, ломающей ему «горб». Судя по всему, такую роль с успехом выполняют новые ЖК.

Власти все пытаются заставить людей экономить электроэнергию через повышение тарифов. У данной меры есть определенный коридор возможностей, однако совсем не такой широкий, как кажется идеологам экономии. Если от жизни в постоянной полутьме у человека садится зрение, то он скорее включит свет, чем потом еще больше денег потратит в офтальмологической клинике. Стирать в ванной на руках вместо стиральной машины-автомата гипотетически можно, а практически нет. Стиральная машина и микроволновая печь появились в процессе эволюции не только из желания облегчить домашние работы, но и в силу все возрастающего темпа жизни, а с ним и усиливающегося дефицита времени. Опять же на дворе капитализм, что подразумевает усиление эксплуатации и дополнительный ракурс нехватки свободного времени.

Жизнь показывает, что когда в Алматы какая-нибудь проблема заявляет о себе в полный рост и дальше терпеть невозможно, то она потом постепенно решается. Например, был период (еще до коронавируса), когда из службы «скорой помощи» на почве низких зарплат почти весь персонал разбежался куда глаза глядят. Когда система рухнула, службе подняли финансирование, а медикам и техническому персоналу зарплаты, закупили новые автомобили и лекарства для аптечек. Но сначала все рухнуло. Поэтому есть обоснованные опасения, что сначала южная столица вкусит от веерных отключений и скачков напряжения по полной программе и со всеми социальными катаклизмами, а потом только начнется постепенное оздоровление ситуации. Работать на опережение в таких вещах у нас еще не научились.

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