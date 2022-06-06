«Токаев обещает обойтись без обнуления полномочий». «Как продолжают повышаться цены». «Как казашка стала инженером крупнейшей американской нефтяной компании». «На смену агашкам пришли агашкины дети». «Партийный бум»

Сетевой Казахстан 6 июня 2022г.

NG . RU . «Токаев обещает обойтись без обнуления полномочий» — Президент Касым-Жомарт ТОКАЕВ поздравил казахстанцев с состоявшимся республиканским референдумом, явка на который составила более 60%. Поправки в Основной закон, по словам главы государства, станут залогом того, что беспорядки, произошедшие в стране в январе, не повторятся. Между тем некоторые казахстанские активисты прямо на бюллетенях оставляли требования о «проведении международного расследования январской трагедии, в результате которой погибли 230 человек». По словам Токаева, расследование январских событий детально и тщательно проводится уполномоченными органами, все материалы публикуются Генеральной прокуратурой. «Никаких секретов для нашего общества не имеется. Мы все делаем открыто, транспарентно, на высоком профессиональном уровне, поэтому необходимости приглашать международных экспертов нет», – заявил глава государства на импровизированном брифинге для журналистов после голосования 5 июня на одном из избирательных участков.

AZATTYQ . ORG . «Токаев хочет вернуть Академии наук статус, которого ее лишили при Назарбаеве. Что это значит?» — Президент Казахстана Касым-Жомарт ТОКАЕВ пообещал предоставить Национальной академии наук государственный статус и финансирование из бюджета, академикам — пожизненные стипендии. Достаточно ли этого для стимулирования научной деятельности? Что нужно сделать для развития отечественной науки?

TURANPRESS . KZ . Данияр АШИМБАЕВ — «Как создать область» — Создание новых областей, которое должно произойти во вторник, это не только вопрос символизма, но и огромный организационно-кадровый вопрос. Во-первых, нужно разделить маслихаты. Действующие составы избирались не по округам, а по партийным спискам, вследствие чего депутатов придется делить не территориально, а в соответствии с итогам последних выборов, причем сделать их одинаковыми по каждой новой и старой области. ЦИК должен будет утвердить численность маслихатов, определить партийные квоты, а партии — оперативно утвердить новых депутатов из прежних списков. Кроме того, встанет вопрос о том, как разделить действующий депутатский корпус, юридически никак не привязанный к местности — ни к старой, ни к новой.

«Партийный бум» — Казахстан переживает этап возрождения политических партий, тем не менее, некоторые эксперты полагают, что у большинства объединений нет достаточной электоральной базы. На конец мая заявила о создании 21 партия – подобного «взрыва» на легальном политическом поле страна не переживала со времен «диких и свободных» 90-х годов. Примечательно, что старт к активному образованию этих структур дал президент Токаев, то есть заявленные ранее параметры долгие годы были оппозиции не по зубам. Вместе с новыми партиями в активную общественную жизнь намерены вернуться почти забытые деятели прошлого.

KURSIV . KZ . «Как продолжают повышаться цены» — По итогам мая этого года рост потребительских цен в Казахстане составил 14,0%. В прошлый раз таких темпов инфляция достигала в 2016 году. На самом деле эти два всплеска инфляции – нынешний и шестилетней давности – друг на друга почти не похожи: за шесть лет доля продовольствия в корзине потребительских товаров и услуг увеличилась с 37 до 41%. По мере развития мирового продовольственного и энергетического кризиса даже в таких обеспеченных энергоресурсами и сельхозсырьем странах, как Казахстан, растут внутренние цены.

FORBES . KZ . ««Добрая воля в отношении России»: почему Казахстан отменил запрет на перецепку грузов» — Казахстанских логистов лихорадит с начала войны на Украине: сказались антироссийские санкции, закрытие неба над Украиной и западными регионами России, нехватка транспортных средств поднятие цен на перевозку грузов.

«Как казашка стала инженером крупнейшей американской нефтяной компании» — Уроженка небольшого киргизского городка, в чьей семье не было ни бизнесменов, ни нефтяников и с деньгами было туго, сегодня имеет бизнес-образование Хьюстонского колледжа, диплом в сфере нефти и газа Хьюстонского университета. За ее плечами стажировка в крупнейших нефтяных компаниях мира, к 29 годам она является Associate Production Engineer в ConocoPhillips. Как у нее это получилось? Макпал САРИЕВА – живой пример того, как упорство рушит невидимые барьеры и превращает детские мечты в реальность.

EXCLUSIVE . KZ . «На смену агашкам пришли агашкины дети» — В Казахстане периодически внезапно то исчезают, то вновь появляются на полках востребованные лекарственные препараты. Руководитель Ассоциации аптек Казахстана Талгат ОМАРОВ объясняет это тем, что наша страна на 85% зависит от импорта — В большинстве случаев, насколько я знаю, в кабинетах, где решаются судьбы целых отраслей, работают дети отцов при больших должностях. Возможно, поэтому на них и нет управы…

AZATTYQ — RUHY . KZ . «Спал на снегу, ел из мусорки: как простой железнодорожник стал депутатом» — Мажилисмен Геннадий ШИПОВСКИХ в совершенстве владеет казахским, русским и английским языками. В беседе он рассказал, как состоялся его путь от простого железнодорожника до депутата Мажилиса Казахстана. Геннадий Шиповских родился в 1989 году в поселке Саксаульск Аральского района Кызылординской области. После смерти родителей в 2004 году был определен в Кызылординский детский дом. «Бывало в жизни всякое, и ночевки на улице, и нехватка еды», – рассказывает он. Спустя некоторое время его усыновила казахская семья, подарившая свою любовь и заботу. Позже он принял мусульманство.

KAZVEDOMOSTI . KZ . «Jusan Bank: Когда «крыша» сливает всех с потрохами» — Появление в канун референдума интервью «елбасы», довольно необычного по способу подачи и выбору собеседника, стало, по сути, публичным «сливом» со стороны бывшего президента Казахстана своего ближайшего окружения, поскольку во «второй республике» им просто не предусмотрено прежних синекур как в большой политике, так и в большом бизнесе. А для редакции «Ведомостей Казахстана», втянутой в прошлом году в судебную тяжбу с «Jusan Bank», подконтрольным «Назарбаев фонду», этот «слив» стал закономерным результатом выхода нашего СМИ на орбиту больших перемен в жизни страны и начала эры Нового Казахстана.

SPIK . KZ . «Родит ли казахская земля новых «К. Сатпаевых»?» — В тени Дня защиты детей, совершенно незаметно и тихо, не освещенный ни одним СМИ прошел день рождения Национальной академия наук Республики Казахстан. Образована она была в Алма-Ате 1 июня 1946 года на базе Казахского филиала Академии наук СССР. Немногие в Казахстане знают чем занимается Академия наук в Казахстане, а это между прочим — казахстанский центр фундаментальной науки, высшая научная организация Казахстана. Почему Академия наук так важна для страны?! И почему важен сам факт ее основания в Казахстане? Если выразиться помягче — все что мы с вами имеем, тот огромный промышленный комплекс, разведанные месторождения, наш самый высокий ВВП в Центральной Азии — все это было бы невозможно без Академии наук.

QMONITOR . KZ . «Недоразвитые. Почему чиновникам не удаётся стереть грань между городом и селом?» — Жители казахстанских аулов, сёл и деревень – наиболее уязвимая часть населения. Отсутствие адекватной инфраструктуры, недоступность качественной медицинской помощи, нехватка рабочих мест – это лишь часть проблем, с которыми ежедневно сталкиваются люди, живущие вдали от крупных городов. Вместе с тем, как считают эксперты, именно периферия сегодня обладает наибольшим потенциалом с точки зрения развития территорий и реализации перспективных и даже амбициозных проектов. Но вместе с тем, разрабатывать этот Клондайк и превращать аулы в сельские оазисы никто не спешит. Почему? Ответ на этот вопрос пытались найти эксперты, общественные активисты, руководители государственных органов, принявшие участие в дискуссии «Сельские территории Казахстана: развить или забыть?».

DIALOG . KZ . «Страдательные падежи казахского образования» — Винить Советский Союз за все плохое стало нормой в современном Казахстане. Немало упреков слышится и по теме образования – критикуется тоталитарный характер обучения, засилье партийной идеологии, перегибы в сторону русского языка, качество методики. Но, тем не менее старшее поколение, кому есть с чем сравнить, отдает предпочтение советскому образованию, выделяя его фундаментальность, системность, преемственность, безупречные методики преподавания. При всех возможным минусах советского образования, стоит заметить, что именно оно трансформировало казахское общество до неузнаваемости перепрыгнув с 8 % образованности в конце 19 века до 99% уже к 1970 году.

CARAVAN . KZ . ««Ленин это друг Гитлера»: эксперты рассказали о нечитающих казахстанцах» — Каждый казахстанец сталкивается с тем, что его ребенок вместо чтения и приготовления уроков предпочитает «висеть» в соцсетях. И это губительно сказывается на развитии умственных способностей ребенка и впоследствии — юношей и девушек. О том, как отсутствие навыка читать книги сказывается на подрастающем поколении, рассказала преподаватель литературы с 30-летним стажем Асель ИСКАКОВА.

CONTUR . KZ . «Казахские пионеры культуры — истории успеха» — Назрела необходимость рассказать о роли СССР и России в становлении Казахстана. В Казахстане сейчас только ленивый не плюет в СССР. Либеральные и националистически окрашенные блогеры называют Советский Союз презрительным словом «совок», и вспоминают о нем исключительно в негативном контексте – ашаршалык, желтоксан, репрессии. Будто бы не было в этот исторический период ничего хорошего. В медиа формируется общественное мнение очерняющее советский период, его значимость для Казахстана, обесцениваются достижения Казахстана, народу внушается образ жертвы, не способного влиять на свою судьбу, шпыняемый и уничтожаемый народ-неудачник. Приняла невообразимые масштабы русофобия, и казахский шовинизм, в последнее время в связи с политической повесткой эта тенденция усилилась. Но все это чудовищная ложь и пропаганда, в лёгкую разбиваемая сухими фактами. Как же зарождались на казахской земле современная культура и искусство?!

365 INFO . KZ . «Нацбанк экономит на СМИ и информуслугах» — Напомним, что в 2020 году штатная численность центрального аппарата Нацбанка снизилась по сравнению с концом 2019 года на 34,9% до 838 единиц, списочная – на 37,7% до 727 единиц. При этом сложилась весьма высокий уровень текучести по этому аппарату – 12,8%, тогда как в 2019 году было 5,4%. Такую ситуацию в Нацбанке объяснили увольнением работников, отказавшихся от перевода в столицу вместе с работодателем.

LITER.KZ. «Цветы жизни или жертвы произвола? Почему казахстанцы стали больше опасаться за своих детей» — Нынешний 2022-й объявлен Президентом ТОКАЕВЫМ годом детей. Причем, когда об этом говорил глава государства, речь шла не о громких лозунгах и разовых мероприятиях, а о действенных и долгосрочных мерах поддержки и защиты. Год еще не закончился, а произошедших резонансных историй о том, как ущемлялись права этих самых детей, набралось на целую книгу, а то и две. Справедливости ради скажем, что реакция госорганов, других структур и общественности была практически молниеносной.

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