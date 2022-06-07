«Открылась новая эпоха в истории Казахстана». «Референдум разделил алматинцев на несколько лагерей». «Когда будет новый Казахстан?». «Когда «уят» до долгов доведет: во сколько обходятся похороны в Казахстане»

Сетевой Казахстан 7 июня 2022г.

INFORMBURO . KZ . ««Открылась новая эпоха в истории Казахстана». Полный текст обращения президента о референдуме» — Касым-Жомарт ТОКАЕВ — Вчера в нашей стране произошло знаменательное историческое событие. Наша страна вступила в новый этап развития. Подавляющее большинство граждан поддержало предложенные изменения в Конституцию. Референдум был проведен на высоком уровне. Это подтверждают международные и отечественные наблюдатели. Конституционная реформа заинтересованно обсуждалась в обществе. Голосование было проведено в полном соответствии с демократическими требованиями. Не было никакого принуждения. Результат референдума стал наглядным символом политического обновления. Наши граждане проявили высокую ответственность и патриотизм.

БИЗНЕС Online – «Прощай, елбасы: Токаев перезагрузил Казахстан на референдуме» — «При прежнем президенте все зависело от одного человека, а сейчас хотят сделать так, чтобы на развитие страны влияли институты», — описывают эксперты «БИЗНЕС Online» логику перезагрузки Конституции Казахстана, которую запустил Касым-Жомарт ТОКАЕВ. За Казахстан без елбасы и обезжиривание статуса президента и его родственников накануне проголосовал сам Нурсултан НАЗАРБАЕВ. О том, как спустя пять месяцев после беспорядков в республике второй президент завершил «поворотный момент в истории страны», — в нашем материале…

365 INFO . KZ . «Референдум разделил алматинцев на несколько лагерей» — Итогом стала самая низкая явка, а у каждого лагеря оказались свои причины. Всего треть жителей Алматы пришли на прошедший референдум по поправкам в Конституцию – это самый низкий результат в республике. При этом нынешнее голосование в этом смысле не стало исключением, поскольку горожане вообще всегда с прохладцей относились ко всем мероприятиям такого рода, от выборов в маслихаты до президентских. Экономист и общественный деятель Петр СВОИК не склонен объяснять этот феномен какой-то одной причиной. По его мнению, здесь все гораздо сложнее.

TURANPRESS . KZ . Расул РЫСМАМБЕТОВ – «Когда будет новый Казахстан?» — Будет сломано много копий и позвоночников в поисках нового Казахстана. Кто-то из нынешних строителей не усидит до президентских выборов, а кто-то решит играть по-старому и – не успеет баран проблеять три раза – уже вернутся к старым привычкам. Задолго до референдума, хватило январских событий – чтобы понять, что люди не могут жить по-старому и не хотят. Поэтому, с февраля 2022 года, мы часто слышим в социальных сетях и СМИ – «когда же будет новый Казахстан?».

IA — CENTR . RU . «Р.Ошакбаев: Важно приблизить интересы государства к интересам народа» — В марте в руководстве Народной партии Казахстана (НПК) произошла реорганизация. После январского кризиса партийное поле #Казахстан‘а перестраивается, в ход идут «сверху» – политические реформы, «снизу» – новые общественные инициативы, здоровая политизация общества. Еще одним двигателем политического процесса теперь станут и поправки в Конституцию Казахстана. О том, как обновленный состав руководства НПК собирается отвечать на накопившиеся проблемы внутри страны, и как реагировать на вызовы извне – Ia-centr.ru рассказал заместитель председателя Народной партии Казахстана Рахим ОШАКБАЕВ.

VLAST . KZ . «Долговая тетрадь» — Все участники сообщества интуитивно знают «правила игры» и стараются их не нарушать и соблюдать, а иначе не избежать социального давления, конфликта и исключения из зоны доверия и группового взаимодействия. В каждом контейнере-бутике на локальном базаре или магазине в Жанатасе или Аркалыке можно увидеть одну-две, а иногда и приличную стопку обычных «общих тетрадей», где продавец ведет свои списки должников. Долговая тетрадь или қарызға арналған дәптерлер можно интерпретировать как инструмент влияния, контроля и формирования социально-экономических отношений на микроуровне – на уровне сообщества.

AZATTYQ — RUHY . KZ . ««КТК будет принадлежать России»: казахстанские эксперты опасаются захвата нефтепровода» — КТК снова не дает покоя нашим соседям – в России вновь подняли тему национализации объекта. Ведь негоже отправлять через свою страну нефть в недружественные страны. При этом под ударом, разумеется, оказываемся мы как главные пользователи трубопровода – именно по ней Казахстан доставляет сырье в Европу, наш главный рынок сбыта. Решится ли Россия захватить консорциум, когда это может произойти и чего ожидать от этого нашей стране, рассказали аналитики.

QMONITOR . KZ . «У семи нянек…Управление водными ресурсами: в новый Казахстан – со старыми подходами?» — Месяц назад, в начале мая, на заседании Высшего совета по реформам президент страны довольно жёстко высказался о ситуации с управлением водными ресурсами. Он особо выделил три проблемных момента – отсутствие полноценного государственного мониторинга объема и качества этих ресурсов, низкий уровень межведомственной координации, а также слабую переговорную позицию Казахстана в вопросах межстранового распределения стока трансграничных рек. Мы попросили одного из наших постоянных экспертов Даулета БАЯЛИМОВА, ветерана водной отрасли, инженера-гидротехника, поделиться своими соображениями относительно практического преломления того, что сказал глава государства.

TIME . KZ . «Газ ист фантастиш» — Казахстану грозит кризис в обеспечении голубым топливом уже через 2-3 года. Несмотря на то что страна обладает запасами природного газа на 100 лет вперед, производство голубого топлива снижается, производители продают его в убыток, а заводы и вся газовая инфраструктура изношены. Возможно, поэтому министр энергетики Болат АКЧУЛАКОВ уверенно предрек скачок цен на газ для казахстанцев, о чем заявил на правительственном часе в мажилисе в понедельник.

«На что надеялись?» — Управление госдоходов Бостандыкского района Алматы едва не оказало влияние на расследование уголовного дела с ущербом в 5 миллиардов тенге. Уже четыре года продолжаются разбирательства вокруг скандально известного дома по улице Гоголя, что в старой части Алматы. Строительство здания завершили еще в 2017 году, но большинство квартир к тому моменту уже было продано. А в 2018-м появились хозяева и у коммерческих помещений на 10 тысяч квадратных метров.

EXCLUSIVE . KZ . Земфира ЕРЖАН – ««Позор нации» и казус министра Даурена Абаева» — О катастофической провальности методов государственной политики по развитию казахского языка свидетельствует казус министра культуры и спорта Даурена АБАЕВА на Первом казахстанском форуме интеллигенции. В своей речи он назвал собравшихся «позором нации». Не потому, что обличал с высокой трибуны подопечных своего ведомства. Скорее всего, первоначально текст его выступления готовился на русском языке, и фразеологизм «совесть нации» переводчик перевел как «ұлт ұяты». По отдельности эти два слова, действительно, обозначают «нацию» и «совесть», но в словосочетании приобретают противоположное значение.

CARAVAN . KZ . «Лето-2022: Капшагай встречает новыми вывесками, взлетевшими ценами и старыми проблемами» — Новый статус Конаева (бывший Капшагай), центра Алматинской области, сразу отразился на жизни пляжного города: почти в 2 раза взлетели цены на жилье, подорожали аренда недвижимости, продукты и разного рода услуги. “А зарплаты всё те же, капшагайские”, – вздыхают жители. Но продолжают верить в перемены к лучшему.

KURSIV . KZ . «Почему льготные кредиты не раскачали авторынок» — Программа льготного автокредитования в Казахстане попеременно страдает от двух дефицитов: на первом этапе не хватало денег, теперь – автомобилей. Автокредитование с господдержкой доступно казахстанцам с 2015 года. К концу 2021 года на программы льготного автокредитования Нацфондом, Нацбанком и из средств респуб­ликанского бюджета суммарно было выделено 82 млрд тенге. Количество выданных займов к I кварталу 2022 года превысило 30 тыс.

LITER . KZ . «Когда “уят” до долгов доведет: во сколько обходятся похороны в Казахстане» — Похороны сегодня породили целую бизнес-индустрию, где каждому обряду установлена своя цена. Ритуальные агентства предлагают услуги на любой карман, еще большую прибыль им приносят пресловутый “уят” наших граждан и порой неразумные понты. Сколько стоит похоронить человека в Казахстане сегодня, посчитал корреспондент. Обряд похорон зависит от вероисповедания усопшего, отсюда и разница в стоимости.

TENGRINEWS . KZ . ««Чай с конфетами — это роскошь для нас». Как выживают люди с инвалидностью» — Из-за роста инфляции в Казахстане обещают проиндексировать пенсии и пособия… Но изменит ли это текущую картину расходов людей с инвалидностью? Поможет ли прибавка в размере 3-6 тысяч тенге маломобильным гражданам? В продолжение серии публикаций о расходах казахстанцев сегодня рассказываем о ежемесячных тратах людей с инвалидностью.

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