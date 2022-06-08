«Январские события в начале года, унесшие жизни по меньшей мере 238 человек, облегчили задачу преемнику экс-президента Казахстана перейти к единовластию». «Некомпетентность, заурядность, посредственность. Госаппарат — это «машина времени», которая тянет нас назад»

Сетевой Казахстан 8 июня 2022г.

AZATTYQ . ORG . ««Голосование, закрепляющее единовластие Токаева». Интервью после референдума с Евгением Жовтисом» — Январские события в начале года, унесшие жизни по меньшей мере 238 человек, облегчили задачу преемнику экс-президента Казахстана перейти к единовластию — президент Касым-Жомарт ТОКАЕВ через референдум официально фиксирует окончание эры Нурсултана НАЗАРБАЕВА. Так описывает прошедший 5 июня референдум по внесению изменений и поправок в Конституцию правозащитник Евгений ЖОВТИС.

IA — CENTR . RU . «Поправки к будущему Казахстана: почему референдум стал важным событием для страны» — 7 июня ЦИК Республики #Казахстан (РК) обнародовал итоги прошедшего 5 июня референдума по внесению изменений в Конституцию страны. Поправки поддержали 77,18% граждан, принявших участие в голосовании. Как это отразится на будущем политической системы РК, что означает для самих казахстанцев, и как укладывается в контекст современной истории государства – в материале Александры ПЕРМИНОВОЙ.

QMONITOR . KZ . «Некомпетентность, заурядность, посредственность. Госаппарат — это «машина времени», которая тянет нас назад» — Система государственной службы в ее нынешнем виде представляет собой одну из самых главных угроз для полноценной реализации президентских реформ. Тормозом на пути к инициированной высшим руководством страны политической и экономической модернизации может стать «эффект исполнителя», влияние которого нивелировать оперативно и безболезненно не представляется возможным.

KAPITAL . KZ . «Тенге может стать наличной иностранной валютой в России — Алмас Чукин» — Ограничения российских властей по покупке гражданами наличных долларов и евро, а также по вывозу иностранной валюты из России открывают неожиданные перспективы для тенге. Об этом экономист Алмас ЧУКИН поделился в разговоре с корреспондентом — «Поскольку тенге является свободно конвертируемой валютой и при выезде его можно без проблем обменять на доллары или евро в той же Турции, то он вполне может стать наличной иностранной валютой в России».

EXCLUSIVE . KZ . «Только партии могут превратить толпу в организованную силу» — В свое время Елбасы практически открыто запретил создавать партии в Казахстане. Это привело не только к идейному вакууму, но и к тому, что мы разочаровались в институтах демократии, работающих на западе, но превратившихся в декорации у нас. Российская пропаганда услужливо напоминала нам о прошлом, и мы начали ностальгировать по СССР. Массовое сознание консервативно, его могут изменить только харизматики. А их у нас нет. Об этом «Мозговой штурм» с Асылбеком БИСЕНБАЕВЫМ, политическим аналитиком и Владимиром РЕРИХОМ, журналистом из Германии.

365 INFO . KZ . «Ждать ли роспуска мажилиса и внеочередные выборы?» — Работу парламента нужно приводить в соответствие с конституционными поправками. Мажилис после проведения референдума вполне могут распустить и выбирать заново — уже по новым правилам, считает политолог Андрей ЧЕБОТАРЕВ. Кроме того, можно ждать еще ряд интересных событий. Все зависит от того, насколько последовательно власти будут осуществлять то, что сами же и пообещали.

«Казахстан превратился в большую мусорную свалку» — Более 100 млн тонн накопленного твердого мусора и 32 место из 106 по качеству воздуха — результат многолетних ошибочных решений в области экологии.

INFORMBURO . KZ . «Бизнес-омбудсмен: Российский бизнес в Казахстане будет демпинговать» — О том, какой поддержки ожидает бизнес от государства, в интервью рассказал уполномоченный по правам предпринимателей Казахстана Рустам ЖУРСУНОВ — Риски достаточно высокие по всем отраслям. Это и обработка, и пищевая промышленность. Соседние рынки сжались, и они будут заходить на открытые рынки, а это мы в первую очередь. Понятно, что находясь под давлением, бизнес РФ и РБ будет, скорее всего, демпинговать. Нас могут, например, завалить дешёвой колбасой. Достаточное количество квалифицированного персонала осталось без работы, и это тоже вызов. Посмотрите, сколько глобальных консалтинговых компаний свернули свою деятельность, а там не одна сотня тысяч людей была занята.

TIME . KZ . «Работать всем!» — Для акимов всех уровней и госорганов введут новый KPI: не менее 100 новых рабочих мест на 10 тысяч населения. Насколько эффективно главы регионов, городов и поселков справляются с поставленной задачей, будут оценивать по специальным индикаторам. При этом правительство бодро рапортует: в целом по стране запланировано создать до конца года не менее 500 тысяч новых рабочих мест. Меры, призванные повысить занятость населения, обсудили во вторник на заседании кабмина.

«Нашу Таню кто-то прячет» — Генеральный прокурор Берик АСЫЛОВ считает, что антикоррупционная служба плохо расследует дело судьи Светланы Жолмановой и даже не может выяснить, кто из судей Верховного суда скрывается под псевдонимом Таня. Уже больше года правоохранительные органы не могут разобраться, совершила ли хоть какое-нибудь преступление судья Медеуского райсуда Алматы Светлана ЖОЛМАНОВА. В апреле 2021 года на ее рабочем месте был проведен обыск. Тогда в ее кабинете нашли 10 тысяч долларов. А позже стало известно, что ее обвиняют в мошенничестве и подстрекательстве к даче взятки.

MATRITCA . KZ . Аружан САИН, уполномоченный по правам ребенка в Казахстане – «Построить передовое государство — это значит инвестировать, в первую очередь, в наших детей» — Знаете, даже самому большому терпению приходит конец. Я понимаю, что такая работа создает немало врагов, и просто тех, кто не доволен тем, что многие вещи становятся гласными. Но я не раз говорила честно людям на разных должностях, что на эту должность пришла не «дружить» и «строить отношения». Нам всем, нашей стране – нужен результат, нужны изменения системы, и это огромный пласт проблем и работы с ними. Не будет результата, будут конфронтации. Почти три года работы над реформой – чересчур большой срок для того, чтобы и дальше ждать осознания, и желания решать проблемы детей и страны.

FORBES . KZ . «Отжать и заработать: как казахстанка производит экологически чистое масло» — Например, в мире все чаще появляются производства сыродавленных растительных масел холодного отжима. Такое масло считается традиционным, добывают его простым выдавливанием из семян, и оно не содержит консервантов. В Казахстане такие масла под брендом Fresa изготавливает Гульмира БАЙГУЛЖАЕВА. Свой цех она «уютно» называет семейной ремесленной мастерской, где из семечек подсолнечника, тыквы, льна, тмина, конопли, кедра рождается натуральное масло.

LITER . KZ . «Миллиардные бюджеты не спасли: почему программа ArtSport дала сбой, не успев заработать в Казахстане» — О бесплатных спортивных секциях для детей в Казахстане говорят давно. В прошлом году такую программу – ArtSport – запустили по инициативе президента. Казахстанцы с воодушевлением восприняли эту новость, ведь для многих родителей, которые не могут позволить себе оплачивать занятия своих детей в кружках, это стало хорошей возможностью обеспечить их качественный досуг и развитие. Однако радость длилась недолго – ровно до тех пор, пока не закончился бюджет, и добрая половина ребят и подростков не осталась за бортом. Как будут выходить из незавидного положения госорганы…

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