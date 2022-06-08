«Январские события в начале года, унесшие жизни по меньшей мере 238 человек, облегчили задачу преемнику экс-президента Казахстана перейти к единовластию». «Некомпетентность, заурядность, посредственность. Госаппарат — это «машина времени», которая тянет нас назад»

AZATTYQ.ORG. ««Голосование, закрепляющее единовластие Токаева». Интервью после референдума с Евгением Жовтисом» — Январские события в начале года, унесшие жизни по меньшей мере 238 человек, облегчили задачу преемнику экс-президента Казахстана перейти к единовластию — президент Касым-Жомарт ТОКАЕВ через референдум официально фиксирует окончание эры Нурсултана НАЗАРБАЕВА. Так описывает прошедший 5 июня референдум по внесению изменений и поправок в Конституцию правозащитник Евгений ЖОВТИС.
IA—CENTR.RU. «Поправки к будущему Казахстана: почему референдум стал важным событием для страны» — 7 июня ЦИК Республики #Казахстан (РК) обнародовал итоги прошедшего 5 июня референдума по внесению изменений в Конституцию страны. Поправки поддержали 77,18% граждан, принявших участие в голосовании. Как это отразится на будущем политической системы РК, что означает для самих казахстанцев, и как укладывается в контекст современной истории государства – в материале Александры ПЕРМИНОВОЙ.
QMONITOR.KZ. «Некомпетентность, заурядность, посредственность. Госаппарат — это «машина времени», которая тянет нас назад» — Система государственной службы в ее нынешнем виде представляет собой одну из самых главных угроз для полноценной реализации президентских реформ. Тормозом на пути к инициированной высшим руководством страны политической и экономической модернизации может стать «эффект исполнителя», влияние которого нивелировать оперативно и безболезненно не представляется возможным.
KAPITAL.KZ. «Тенге может стать наличной иностранной валютой в России — Алмас Чукин» — Ограничения российских властей по покупке гражданами наличных долларов и евро, а также по вывозу иностранной валюты из России открывают неожиданные перспективы для тенге. Об этом экономист Алмас ЧУКИН поделился в разговоре с корреспондентом — «Поскольку тенге является свободно конвертируемой валютой и при выезде его можно без проблем обменять на доллары или евро в той же Турции, то он вполне может стать наличной иностранной валютой в России».
EXCLUSIVE.KZ. «Только партии могут превратить толпу в организованную силу» — В свое время Елбасы практически открыто запретил создавать партии в Казахстане. Это привело не только к идейному вакууму, но и к тому, что мы разочаровались в институтах демократии, работающих на западе, но превратившихся в декорации у нас. Российская пропаганда услужливо напоминала нам о прошлом, и мы начали ностальгировать по СССР. Массовое сознание консервативно, его могут изменить только харизматики. А их у нас нет. Об этом «Мозговой штурм» с Асылбеком БИСЕНБАЕВЫМ, политическим аналитиком и Владимиром РЕРИХОМ, журналистом из Германии.
365INFO.KZ. «Ждать ли роспуска мажилиса и внеочередные выборы?» — Работу парламента нужно приводить в соответствие с конституционными поправками. Мажилис после проведения референдума вполне могут распустить и выбирать заново — уже по новым правилам, считает политолог Андрей ЧЕБОТАРЕВ. Кроме того, можно ждать еще ряд интересных событий. Все зависит от того, насколько последовательно власти будут осуществлять то, что сами же и пообещали.
«Казахстан превратился в большую мусорную свалку» — Более 100 млн тонн накопленного твердого мусора и 32 место из 106 по качеству воздуха — результат многолетних ошибочных решений в области экологии.
INFORMBURO.KZ. «Бизнес-омбудсмен: Российский бизнес в Казахстане будет демпинговать» — О том, какой поддержки ожидает бизнес от государства, в интервью рассказал уполномоченный по правам предпринимателей Казахстана Рустам ЖУРСУНОВ — Риски достаточно высокие по всем отраслям. Это и обработка, и пищевая промышленность. Соседние рынки сжались, и они будут заходить на открытые рынки, а это мы в первую очередь. Понятно, что находясь под давлением, бизнес РФ и РБ будет, скорее всего, демпинговать. Нас могут, например, завалить дешёвой колбасой. Достаточное количество квалифицированного персонала осталось без работы, и это тоже вызов. Посмотрите, сколько глобальных консалтинговых компаний свернули свою деятельность, а там не одна сотня тысяч людей была занята.
TIME.KZ. «Работать всем!» — Для акимов всех уровней и госорганов введут новый KPI: не менее 100 новых рабочих мест на 10 тысяч населения. Насколько эффективно главы регионов, городов и поселков справляются с поставленной задачей, будут оценивать по специальным индикаторам. При этом правительство бодро рапортует: в целом по стране запланировано создать до конца года не менее 500 тысяч новых рабочих мест. Меры, призванные повысить занятость населения, обсудили во вторник на заседании кабмина.
«Нашу Таню кто-то прячет» — Генеральный прокурор Берик АСЫЛОВ считает, что антикоррупционная служба плохо расследует дело судьи Светланы Жолмановой и даже не может выяснить, кто из судей Верховного суда скрывается под псевдонимом Таня. Уже больше года правоохранительные органы не могут разобраться, совершила ли хоть какое-нибудь преступление судья Медеуского райсуда Алматы Светлана ЖОЛМАНОВА. В апреле 2021 года на ее рабочем месте был проведен обыск. Тогда в ее кабинете нашли 10 тысяч долларов. А позже стало известно, что ее обвиняют в мошенничестве и подстрекательстве к даче взятки.
MATRITCA.KZ. Аружан САИН, уполномоченный по правам ребенка в Казахстане – «Построить передовое государство — это значит инвестировать, в первую очередь, в наших детей» — Знаете, даже самому большому терпению приходит конец. Я понимаю, что такая работа создает немало врагов, и просто тех, кто не доволен тем, что многие вещи становятся гласными. Но я не раз говорила честно людям на разных должностях, что на эту должность пришла не «дружить» и «строить отношения». Нам всем, нашей стране – нужен результат, нужны изменения системы, и это огромный пласт проблем и работы с ними. Не будет результата, будут конфронтации. Почти три года работы над реформой – чересчур большой срок для того, чтобы и дальше ждать осознания, и желания решать проблемы детей и страны.
FORBES.KZ. «Отжать и заработать: как казахстанка производит экологически чистое масло» — Например, в мире все чаще появляются производства сыродавленных растительных масел холодного отжима. Такое масло считается традиционным, добывают его простым выдавливанием из семян, и оно не содержит консервантов. В Казахстане такие масла под брендом Fresa изготавливает Гульмира БАЙГУЛЖАЕВА. Свой цех она «уютно» называет семейной ремесленной мастерской, где из семечек подсолнечника, тыквы, льна, тмина, конопли, кедра рождается натуральное масло.
LITER.KZ. «Миллиардные бюджеты не спасли: почему программа ArtSport дала сбой, не успев заработать в Казахстане» — О бесплатных спортивных секциях для детей в Казахстане говорят давно. В прошлом году такую программу – ArtSport – запустили по инициативе президента. Казахстанцы с воодушевлением восприняли эту новость, ведь для многих родителей, которые не могут позволить себе оплачивать занятия своих детей в кружках, это стало хорошей возможностью обеспечить их качественный досуг и развитие. Однако радость длилась недолго – ровно до тех пор, пока не закончился бюджет, и добрая половина ребят и подростков не осталась за бортом. Как будут выходить из незавидного положения госорганы…
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