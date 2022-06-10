Тенге по 400, нефть – по 200

Эксперты уверены, что несмотря на кажущуюся вероятность такого развития событий, этого не произойдет

Самый дорогой бензин в мире – в Норвегии, Германии, Финляндии, Дании, Греции, Нидерландах. Здесь цена за литр АИ-98 уже близка или даже превышает 2,5 евро. Подорожание топлива разгоняет рост цен на потребительские товары. Больше всего страдают семьи с детьми и доходами ниже среднего – социальные ведомства многих европейских стран уже не знают, в какие стучаться двери.

Но ситуация будет еще хуже. Нефть марки Brent уже превысила $120 за баррель. «Восходящая динамика нефтяных цен происходила на фоне очередного повышения прогнозных цен Министерством энергетики США. Так, ведомство повысило прогноз цены нефти Brent на текущий год со $103,4 до $107,4 за баррель. В Минэнерго США отмечают низкие уровни запасов нефти, что усиливает потенциал волатильности цен», — отмечают аналитики Ассоциации финансистов Казахстана.

Кроме того, они обращают внимание на то, что Goldman Sachs повысил прогноз средней цены на нефть марки Brent на 12 месяцев с июля 2022 по июль 2023 года на $10 – до $135 за баррель, отметив восстановление глобального спроса и сокращение поставок из Российской Федерации на фоне ее военного конфликта с Украиной.

«Санкции ЕС запрещают покупку сырой нефти и нефтепродуктов из России, поставляемых в страны-члены по морю, но предусматривают временное исключение для нефти, поставляемой по трубопроводам. Чиновникам и дипломатам еще предстоит согласовать технические детали, а санкции должны быть официально приняты всеми 27 странами», — сообщает Телеграм-канал TENGONOMIKA.

Ведущий автор канала Галымжан Айтказин напоминает, что на морские поставки приходится около двух третей российского импорта нефти, и, по расчетам Bloomberg, после введения в действие Россия может потерять до $10 млрд. в год в виде недополученных доходов от экспорта. Это связано с тем, что запрет заставит Россию продавать свою нефть со скидкой в Азию, где она уже продается примерно на $34 за баррель дешевле, чем цена фьючерсов на нефть марки Brent.

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Между тем стало известно, что европейские компании почти удвоили поставки российской нефти с начала войны в Украине, несмотря на попытки ЕС надавить на Россию путем блокировки российского экспорта на мировых рынках.

«Анализ данных о морских перевозках Refinitiv, проведенный группой Global Witness, показывает, что три крупнейшие судоходные страны Европы Греция, Кипр и Мальта с начала войны значительно увеличили количество российской нефти, которую они перевозили каждый месяц. Если в феврале перевезли 31 млн. баррелей нефти, то в мае уже 58 млн. баррелей. В общей сложности с февраля суда, связанные с Грецией, Мальтой и Кипром, перевезли 178 млн. баррелей, что составляет приблизительно $17,3 млрд. по текущим ценам на российскую нефть», — пишет TENGONOMIKA.

Кроме того, по данным The Independent, судоходные компании, базирующиеся в Греции, на Кипре и Мальте, увеличили объемы перевозок российской нефти по всему миру в последние недели, воспользовавшись значительным скачком тарифов на танкерные перевозки.

«Данная тенденция отражает слабую консолидацию позиции стран ЕС относительно нефтяного эмбарго, направленного против экспорта российской нефти, и может подорвать эффективность введённых санкций», — отмечает экономист Галымжан Айтказин.

И все-таки 30 мая Европейский союз объявил о планах поэтапно отказаться от морского импорта российской нефти до конца года. А это может привести к дефициту предложения.

«Учитывая, что данные меры начнут вступать в силу летом, в период роста спроса на нефть, цены могут отреагировать повышением. При этом, страны ОПЕК имеют ограниченные возможности для повышения добычи нефти. Сдерживающим фактором котировок может быть замедление роста ВВП крупнейших экономик мира», — считает Телеграм-канал @RiskTakersKZ.

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Какое влияние оказывает нефтяное ралли и новость о введении эмбарго на российскую нефть на валюту Казахстана и России?

Несколько дней, которые прошли с момента выхода новости, показали, что сначала тенге начал укрепляться с 421 до 417 тенге в моменте, а затем начал слабеть и вчера он закончил день по 436,4 тенге за доллар.

Российский же рубль изначально сильно укрепился и продолжает это шествие – с 62,25 за доллар неделю назад и за 57,7 за доллар вчера.

Несмотря на разноплановую динамику, Телеграм-канал @RiskTakersKZ уверен, что для Казахстана рост котировок, несомненно, будет позитивным фактором, а курс тенге может продолжить укрепление.

«Однако, мы полагаем, что растущая риск-премия для нашего региона не позволит курсу укрепиться в текущем году до уровня, предшествовавшего пандемии (ниже 400). Мы считаем, что на данный момент равновесный курса находится на уровне ниже 440 тенге (в среднем за 2022 год) за доллар США. Данные по импорту и экспорту выходят с определенным лагом, поэтому более точно сможет рассчитать равновесный курс после выхода статистики за первое полугодие», — отмечают аналитики.

Что же касается денежно-кредитной политики, то монетарные регуляторы, вероятно, будут придерживаться стратегии дорогих денег. Это в свою очередь будет сдерживать дальнейший рост экономики и снизит спрос на энергоресурсы в конце текущего и в следующем году.

Так что сценарий «нефть по 200» вряд ли реализуется.

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