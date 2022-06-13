Сетевые СМИ о референдуме

Виктор ВЕРК – «Путешествие из Казахстана в… Казахстан» — Референдум состоялся. Что дальше? После воскресного голосования этот вопрос становится определяющим, как минимум, на ближайшие лет семь. Почему именно на семь? Да потому, что в минувшее воскресенье Конституция из «назарбаевской» стала «токаевской», а сам Касым-Жомарт Кемелевич получил мандат доверия на свою вторую президентскую каденцию — по меньшей мере, на вторую. Ведь теперь ему надо не просто «превратить» суперпрезидентскую республику в просто президентскую, но и демонополизировать заточенную фактически под одного собственника экономику.

Тот факт, что самые крупные и прибыльные предприятия, банковские структуры и прочие лакомые активы так или иначе имеют отношение к бывшему елбасы, в одночасье ставшему «простым пенсионером», для осведомленной публики давно уже не секрет Полишинеля. А значит, после переделки Конституции и старта строительных работ на площадке Второй республики предстоит, может быть, не столь красивая, но жизненно необходимая процедура — передел собственности. Сколько невидимых простому глазу подковерных интриг, громких судебных процессов, войн компроматов ждет нас на этом тернистом и долгом пути — одному Аллаху ведомо. Но то, что без передела собственности «Новый Казахстан» так и останется красивой декорацией, ясно каждому смертному.

Именно об этом сегодня спорят в соцсетях и на кухнях: что конкретно получит каждый казахстанец от реформ президента Токаева? Ведь простому человеку, мягко говоря, фиолетово, насколько будет сокращена квота АНК в одной парламентской палате и увеличена в другой. Ему по барабану и то, что вновь появится Конституционный суд — куда важнее знать, что в этом суде (как, впрочем, и во всех остальных) будут заседать действительно независимые и не зашоренные «телефонным правом» жрецы Правосудия, в само существование которых после десятилетий отрицательной селекции верится с трудом…

Нам предстоит кардинальная перезагрузка (а, возможно, и вовсе ликвидация) так называемого квазигосударственного сектора, в процессе которой неизбежно возникнет проблема: что делать с оккупировавшими хлебные места в этом секторе ЖОРами и ЛОРами, как избавиться от этих жен и любовниц, не обидев тех уважаемых людей, кто их туда посадил

«Досым Сатпаев: Основы январских событий были заложены ещё в 1995 году» — Свою оценку последним событиям в стране, включая январскую трагедию, референдум и войну в Украине, дал директор Группы оценки рисков.

Но если у ТОКАЕВА по тем или иным причинам возникнет соблазн пойти по тому же пути, что и НАЗАРБАЕВ, возможности для этого сохранились, подчеркнул политолог. Убрав из Конституции положение, что первый президент может избираться неограниченное количество раз, оставили пункт 5 ст. 42: «Одно и то же лицо не может быть избрано президентом республики более двух раз подряд». То есть по схеме «Путин — Медведев — Путин» действующий президент может через некоторое время вернуться на высший пост. Помешать ему может разве что возраст.

— Главная задача любых конституционных поправок состоит в том, чтобы создать такую систему, которая могла бы гарантировать стабильность стране при любом варианте ухода президента, — помечтал Сатпаев.

Расул РЫСМАМБЕТОВ – «Когда будет новый Казахстан?» — Будет сломано много копий и позвоночников в поисках нового Казахстана. Кто-то из нынешних строителей не усидит до президентских выборов, а кто-то решит играть по-старому и – не успеет баран проблеять три раза – уже вернутся к старым привычкам.

Задолго до референдума, хватило январских событий – чтобы понять, что люди не могут жить по-старому и не хотят. Поэтому, с февраля 2022 года, мы часто слышим в социальных сетях и СМИ – «когда же будет новый Казахстан?».

Так как в Казахстане многие вещи решает правительство в расширенном понимании – вся ответственность за обновление будет лежать на правительстве и президенте. Расширенное понимание – это правительство (премьер и министры) их аппараты, региональные акиматы, сотни РГП, частично квазигоссектор.

Долгие годы, такое расширенное правительство создавало законы, ведомственные инструкции, обрастало солидным комом правил, что в какой-то момент не смогло двигаться, не смогло быстро решать проблемы людей. Авторы таких ползучих изменений сами порой запутывались и не могли преодолеть свои же барьеры. Но в целом являлись бенефициарами выстроенной ими же системы.

Рискнем предположить, что сейчас госаппарат не силах переосмыслить себя, так как не может найти точку опоры вне себя, а попытки изменить себя постепенно – обречены на провал, потому что для этого надо признавать свои же ошибки и нести ответственность, в том числе и уголовную…

Не хотел бы огорчать депутатов, но мне кажется сейчас не то время, чтобы парламенту уходить в отпуск. За два месяца ежедневной работы – можно и нужно провести работу по обновлению большой части законодательной базы. После парламентских выборов можно и отдохнуть. Да и правительству можно повременить с отпуском. Если парламент и правительство не чувствуют этого, то рискну напомнить, что тут, в регионах –кризис ощущается достаточно сильно, а раны января еще не затянулись. Нам предстоит 10 лет напряженной работы.

Сергей КОЗЛОВ – «Хватит ждать перемен» — Ну что, свершилось? Референдум состоялся? Как написал наш с тобой добрый знакомый политолог Андрей Чеботарёв, «Выбор сделан. Продолжаем работать в интересах возвращения и развития открытой политической системы Казахстана!». Продолжаем работать? Или продолжаем сомневаться?..

Замечу, что опрос проводился в очень сложной обстановке, когда так называемая протестность населения находится на весьма высоком уровне. Это прекрасно знают и те, кто, так сказать, «по долгу службы» должен использовать любое недовольство населения с целью дискредитировать нынешнюю власть во что бы то ни стало. И использовали на полную катушку, государство давно уже потеряло монополию на информационном пространстве, и там господствуют просто армии хорошо оплаченных информационных бойцов, которым, по сути, никто серьёзно не противостоит. Но, конечно, не эти армии определяют общую информационную повестку дня, настроения людей. Они лишь эффективно влияют на негативные эмоции, на неудовлетворенность социальным положением, на то, как воспринимается поведение правящего класса. А вот общий лейтмотив наших общественных настроений, это ожидание перемен. Их необходимость не оспаривается. А вот причины, породившие неудовлетворительное наше социально-экономическое положение, трактуются по-разному. И выход из этого положения тоже видится разный. Кто-то хочет устроить всеобщую люстрацию, показательные суды над адептами прежнего властного режима, всё у них отобрать и между всеми поделить. Эту публику никакие реформы, кроме решительной ломки всего, что есть, не удовлетворят. Есть умеренные, но тоже особо власти не верящие, их тезис на текущий момент – посмотрим, что нам Токаев дальше предложит и честно ли Акорда себя поведёт при подведении итогов референдума. И вот это, на мой взгляд, главное – президенту нужно во что бы то ни стало буквально завоевать доверие основной части населения. Отвечают ли этой цели итоги референдума? Можно сказать, что да. Можно не сомневаться, что большинство наших сограждан проголосовало за поправки в Конституцию. Означает ли это, что референдум снизит накал противостояния в нашем обществе? Хотя бы температуру этого накала? Вопрос довольно важный на сегодняшний день…

Амиржан КОСАНОВ – «Есть ли у елбасинцев жизнь после 5-июня?» — Да, с точки зрения требований сторонников радикальных и срочных политических реформ, предложенные Токаевым и его командой новации были недостаточны, и не в полной мере отвечали запросам постназарбаевского общества.

И дело не только в перманентном мировом кризисе. У нас главный кризис в головах властьимущих: такое ощущение, что они не знают как решать накопившиеся за эти годы проблемы.

Налицо неспособность правительства брать на себя ответственность: все ждут команды от президента. Это дает миллионы поводов для активизации протестных настроений и роста популярности оппозиционных идей.

У Токаева немало идейных и личных врагов — они-то в долгу не останутся и постараются выжать из складывающейся ситуации максимальные политические дивиденды для себя, дискредитируя второго президента. Тем более, что многие требования традиционной оппозиции не нашли места в предлагаемых изменениях.

Уместен вопрос: почему для поправок в Конституцию президент не воспользовался вполне легитимным парламентским механизмом: он и ранее правил Основной Закон по своему усмотрению?

Видимо, после Январского шока, Токаев понял, что, скрытые от общества, его тайные договоренности с елбасы — вещь довольно зыбкая, и в одно мгновение могут потерять свою силу. Ему нужна всенародная легитимизация своего статуса, чтобы окончательно порвать с елбасизмом. Версия о том, что в попытке государственного переворота участвовали члены семьи Назарбаева дает возможность Токаеву откреститься от ряда навязанных ему в свое время договоренностей. В этом смысле референдум показал не мнимую, а реальную поддержку народом новой политики и поставил жирную точку на назарбаевском периоде в новейшей истории Казахстана. Не зря главными лозунгами в агитационной работе звучали антиназарбаевские тезисы, удаление из текста Конституции упоминания о первом президенте (которое подразумевает в дальнейшем утрату соответствующего конституционного Закона о елбасы).

«Референдум-2022: перезагрузка политической системы и не только» — Ключевой задачей, стоящей перед казахстанцами после референдума, является законодательная и практическая реализация принятой нормы Конституции. Нужна немедленная передача всех государственных компаний, в первую очередь компаний фонда “Самрук-Қазына”, из рук чиновников в прямую собственность народа, – заявил после всеобщего голосования председатель Народной партии Казахстана (НПК) Ермухамет ЕРТЫСБАЕВ.

По его подсчетам, с 2008 года в уставной капитал фонда “Самрук-Қазына” из бюджета страны поступило 1,8 трлн тенге, а дивидендов в бюджет он выплатил всего на 450 млрд тенге. Любопытный подход к наполнению государственного кошелька у холдинга, созданного для повышения национального благосостояния республики.

По мнению лидера Народной партии, необходимо остановить запланированную приватизацию “самруковских” компаний, а также пересмотреть итоги приватизации, несправедливо проведенной ранее. Кроме того, нужно до конца года вернуть в страну незаконно вывезенные за рубеж 140 млрд долларов, которые также должны стать собственностью народа. Теперь, когда страна становится Новым Казахстаном, народные активы должны работать не на олигархов, а на всех граждан республики.

Данияр АШИМБАЕВ – «Референдум: итоги агитационной работы» — Помимо итогов референдума нужно подвести итоги и проведенной агитационной работы. Безусловно, основной вклад принадлежит самому президенту Касым-Жомарту ТОКАЕВУ. Из первых лиц активно выступали спикер Сената Маулен АШИМБАЕВ и госсекретарь Ерлан КАРИН. Свой вклад внес и первый президент Нурсултан НАЗАРБАЕВ.

Непосредственную работу выполняли общественные штабы, созданные на базе партии «Аманат» (республиканский штаб возглавлял лидер партии и спикер Мажилиса Ерлан КОШАНОВ). Конечно, в разьяснительной партии участвовали практически все партии (в первую очередь, «Ак Жол»), но основная тяжесть легла на «аманатовцев».

Нужно понимать, что в условиях фактического отсутствия монополии государства на информационное пространство, снижение роли традиционных масс-медиа (газет, телевидения, даже сайтов) и расцвете социальных сетей и мессенджеров добиться максимального охвата аудитории (а ей в данном случае выступало все взрослое население страны) можно только активной, комплексной работой с населением, включая и информационные каналы, и социальные ресурсы, и личные встречи (прежде всего, с крупными коллективами).

Партии «Аманат» в контексте референдума пришлось проделать огромную работу, презентуя не только поправки в основной закон, но саму себя, своих депутатов, свои результаты. В ходе кампании были задействованы аналитический проект «Әлеумет», экспертно-дискуссионная площадка «Talqylau», активизирована сеть общественных приемных, в т.ч. с подключением юристов к работе с населением и разъяснению поправок.

Представляется, что с этой задачей партия справилась и к будущим парламентским выборам вполне готова. Главное — не выпасть из процесса и воспользоваться импульсом референдума для постоянной активности и — что не менее важно — эффективности.

«Поправки к будущему Казахстана: почему референдум стал важным событием для страны» — 7 июня ЦИК Республики #Казахстан (РК) обнародовал итоги прошедшего 5 июня референдума по внесению изменений в Конституцию страны. Поправки поддержали 77,18% граждан, принявших участие в голосовании. Как это отразится на будущем политической системы РК, что означает для самих казахстанцев, и как укладывается в контекст современной истории государства – в материале Александры ПЕРМИНОВОЙ.

Январские события в Казахстане называют кризисом, который запустил важные политические процессы – смена элит, усиление контроля за деятельностью чиновников, подготовка к выстраиванию сильной парламентской модели. Исключение из Конституции статуса первого президента и запрет близким родственникам лидера страны занимать должности на госслужбе стали, наверное, самыми обсуждаемыми изменениями в Основном законе РК.

Референдум по поправкам в Конституцию, инициированный президентом Токаевым, показал, что казахстанцы поддерживают власть в этом курсе на перемены. Пускай даже происходящие, казалось бы, по ускоренному сценарию.

По мнению ряда экспертов, именно стремительность реализации реформ может стать угрозой для стабильности в государстве. Однако это изначально неверная оценка. Исторически развитие идет либо революционным, либо эволюционным путем. Власть Казахстана, как и народ, выразивший поддержку лидеру страны в январе и в рамках референдума по поправкам, показали, что голосуют «за» эволюционный путь.

В казахстанском обществе сейчас высок запрос на политическую и экономическую стабильность. Такую эволюционность развития можно обеспечить путем внедрения поправок в жизнь, причем как де-юре, так и де-факто.

С одной стороны, поправки должны воплотиться в новых законах, а с другой – зафиксированные изменения в Конституцию должны нести еще понятную для населения практическую ценность. Например, поправка по закреплению принадлежности земли, недр, воды казахстанскому народу, а не государству. Земельный вопрос не раз становился поводом для недовольства населения РК, выливаясь в митинги и уличные столкновения. Негативную реакцию вызывает и деятельность транснациональных компаний, добывающих нефть в Казахстане.

Есть еще один важный контекст – символический, когда на уровне смыслов перекрываются дальнейшие возможные спекуляции о «двух президентах» в стране. Так, в интервью, которое Нурсултан Назарбаев дал в конце мая известному казахстанскому политологу Данияру Ашимбаеву, первый президент в очередной раз четко проговаривает свою позицию по поддержке действующему лидеру страны и его реформам, высказывается в пользу текущих преобразований и осуждает зачинщиков январских событий. А в день референдума Нурсултан Назарбаев лично участвовал во всенародном голосовании.

С другой стороны, важно понимать и последовательный характер истории, в том числе политической. Речь не может идти о том, чтобы выстраивать «Новый Казахстан», отказываясь от предыдущих 30 лет содержательного и фактического наполнения государственности при первом президенте. Вычеркивание какого-либо периода в современной истории Казахстана, властных группировок или представителей высших эшелонов власти не принесет пользы.

***

© ZONAkz, 2022г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.