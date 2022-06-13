«После проведения референдума президент начал проводить самостоятельную политику». «Фантомы ФИИР: как страна оказалась у «разбитого корыта». «Конец офшоров: сколько миллиардов долларов и когда вернут в Казахстан?». «Рейтинг банков Казахстана – 2022»

Сетевой Казахстан 13 июня 2022г.

NOVGAZ . COM . Амиржан КОСАНОВ – «Свои люди, сочтутся…» — Как мы и прогнозировали, сразу же после проведения референдума президент начал проводить самостоятельную политику. Ибо, после 5-июня, он формально избавился от прямого влияния НАЗАРБАЕВА (хотя в нашей ситуации говорить о полном избавлении от договоренностей с ним нельзя). Похоже, ТОКАЕВ недоволен состоянием дел в государстве и работой своих подчиненных: общая ситуация в экономике и социальной сфере ухудшается, и одни оправдания внешними причинами уже не срабатывают, впору называть причины внутренние.

AZATTYQ . ORG . «Общественные советы в «новом Казахстане»: что изменилось?» — В «послании народу» 16 марта президент Казахстана Касым-Жомарт ТОКАЕВ заявил о необходимости «модернизировать традиции степной демократии», которые, как он выразился, «стали основой нашего единства», и предложил укреплять общественные советы — консультативно-совещательные органы при госорганах и акиматах. Затем из центра в регионы стали поступать «предложения» по составу общественных советов. Однако, по мнению эксперта, общественные советы, не обладающие полномочиями, остаются «декоративной диалоговой платформой».

VLAST . KZ . «Депутаты мажилиса: из года в год обсуждаем проблемы госбюджета, но ничего не меняется» — Ежегодное обсуждение отчетов правительства и счетного комитета об исполнении республиканского бюджета напоминает бесконечный «день сурка», заявили во время пленарного заседания депутаты мажилиса. На этот раз парламентарии рассмотрели итоги использования средств за 2021 год и пришли к выводу – проблемы одни и те же, ситуация не меняется.

TURANPRESS . KZ . Данияр АШИМБАЕВ – «Первые выбранные акимы» — После референдума вступил в силу Указ Президента о создании новых областей — Абай, Жетысу и Улытау, после чего в новых регионах были созданы собственные маслихаты. Согласно закону о внесении изменений в конституцию и принятым 8 июня «Правилам дачи согласия депутатами маслихатов, расположенных на территории области, или маслихатов городов республиканского значения и столицы на назначение на должность акима области, города республиканского значения и столицы», за кандидатуры акимов голосуют депутаты не только областных, но и находящихся на территории области городских и районных маслихатов. Нужно отметить, что кандидатуры были представлены действительно альтернативные, и сразу хочу отметить, что некоторые проигравшие кандидаты могли бы стать не менее сильными руководителями, чем победители.

KAZVEDOMOSTI . KZ . Петр СВОИК – «Фантомы ФИИР: как страна оказалась у «разбитого корыта»» — Новая индустриализация Казахстана: между неизбежностью и неосуществимостью. Поговорим о возрождении индустриальной основы экономики Казахстана – возможно ли такое хотя бы в принципе? Заводов и фабрик давно нет, «красных директоров» благополучно вывели, инженерный потенциал разъехался-рассосался, рабочий – тем более. Менталитет – и тот у нас теперь совсем другой. Главное же – оставшиеся от советской индустриализации развалины – по ним ведь не война прошла, а нормальные рыночные реформы, с чего бы вдруг рынку давать задний ход? Между тем, назад хода, действительно, нет, но и вперед теперь придется идти совершенно по-новому.

INFORMBURO . KZ . «Данияр Ашимбаев: Популистских решений не ждите, тотальной национализации не будет» — Президент Казахстана Касым-Жомарт ТОКАЕВ обещает справедливое распределение доходов, честных полицейских и прокуроров, непредвзятых судей. А ещё национализировать всё незаконно приватизированное и вернуть деньги, незаконно выведенные за рубеж. О том, насколько всё серьёзно, в интервью рассказал политолог Данияр АШИМБАЕВ.

AZATTYQ — RUHY . KZ . «Конец офшоров: сколько миллиардов долларов и когда вернут в Казахстан?» — Еще в феврале в Казахстане была объявлена война тем, кто прячет миллиардное состояние в офшорах. Чиновникам дали несколько месяцев на то, чтобы придумать четкий, а главное действенный план по возвращению этих денег. Однако все сроки прошли, а никаких набросков, не говоря уже о плане, все нет. Насколько может затянуться весь этот процесс и вообще, реально ли вернуть утекшие денюжки? Об этом корреспондент поговорил с экономистом Муратом КАСТАЕВЫМ.

QMONITOR . KZ . «Как курсовые скачки отразятся на экономике Казахстана и доходах граждан?» — После начала «спецоперации» в Украине и последовавшими за ней антироссийскими санкциями курсы доллара и евро резко взлетели по отношению к рублю и тенге. Как следствие, резко подорожали многие товары, особенно импортные, а также недвижимость. И хотя потом маятник качнулся в другую сторону, и российская, а за ней и казахстанская валюты отыграли все свои потери, причём даже с лихвой, цены на товары и недвижимость, увы, откатились назад лишь незначительно. И что нас ожидает в ближайшие месяцы, к чему следует готовиться? Нурбек ИСКАКОВ, аналитик компании Esperio.

FORBES . KZ . «Рейтинг банков Казахстана – 2022» — Если проанализировать банковский сектор с января 2021-го по март 2022 года (начало процесса фактически новой «сборки»), можно констатировать, что он просто пышет здоровьем. По итогам 2021 года активы БВУ в 37,6 трлн тенге достигли исторического максимума. Кредитный портфель вырос на 27,9%, сохраняя высокое кредитное качество: займы с просрочкой платежей сократились как в относительном, так и в абсолютном отношении. А просрочка свыше 90 дней в 3,3% стала минимальной за последние 15 лет.

ORDA . KZ . «Цены, дороги, аренда: оправился ли рынок «Алтын Орда» от потрясений» — Полтора месяца прошло с момента смены власти на скандально известном рынке «Алтын Орда». Тогда же новая администрация дала слово корреспонденту Orda.kz полностью разобраться с проблемами, вызванными предыдущим владельцем. Чем же сейчас живёт рынок, который критиковал президент и народ?

CARAVAN . KZ . «Не сладкая жизнь: кто мешает Казахстану обеспечивать себя сахаром» — Чтобы обеспечить себя своим сахаром, Казахстану надо вырастить 5 миллионов тонн сахарной свеклы. В принципе – цифра реальная. Сейчас мы получаем чуть меньше половины этого объема. Фермеры могут нарастить производство буквально за десять лет. Но при одном условии: если они смогут продавать свеклу по цене, которая обеспечит нормальную прибыль. Вместо этого крестьяне переходят на более простые культуры без головной боли.

TIME . KZ . «Сначала женщины, потом мужчины?» — Призыв вернуть казахстанкам прежний пенсионный возраст прозвучал теперь уже и в сенате. В интервью “Времени” парламентарий Дана НУРЖИГИТ призналась, что обратилась со своим депутатским запросом к премьер-министру в том числе на основе публикаций в нашей газете.

«Вымогательство или обман?» — Экс-акима Шымкента Абдрахимова, бывшего председателя КНБ Масимова и двух их подельников обвиняют в мошенничестве. Громкий скандал на 3,5 миллиона долларов разгорается вокруг высокопоставленных чиновников. На этот раз обвинения против Габидуллы АБДРАХИМОВА и Карима МАСИМОВА в совершении сразу нескольких преступлений выдвинул известный бизнесмен, входящий в список 50 самых успешных предпринимателей страны по версии журнала Forbes, Сайдулла КОЖАБАЕВ.

365 INFO . KZ . «Суициды в армии остановит ее открытость и прозрачность» — Быт и досуг рядовых должны быть под контролем общественных институтов и парламента. Смерти солдат-срочников в воинских частях стали частым явлением в Казахстане. Кто-то погибает при загадочных обстоятельствах, кто-то совершает самоубийство. Нередко случается, что солдаты перед последним трагическим шагом звонят домой и просят родных перечислить им деньги, не объясняя причин…

LITER . KZ . ««Бесполезная келин!»: почему растет число бездетных пар в Казахстане» — Все больше казахстанских семей годами не могут завести детей. Причем сейчас эта проблема может коснуться не только возрастных, но и молодых пар. В силу менталитета и других навязанных стереотипов в первую очередь под раздачу разъяренных родственников, требующих подарить им наследника, зачастую попадают девушки. Однако врачи констатируют, что мужское бесплодие в этой гонке за семейным счастьем порой становится преградой не меньшей, чем женское, а где-то даже и опережает. Почему бездетность молодеет и что делать, чтобы не упустить шанс стать родителями…

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