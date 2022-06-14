Программа японских аграриев поможет казахстанцам 14.06.2022 16:04 Ботагоз АЛДОНГАРОВА Экономика 155 0 Председатель Совета деловых женщин Палаты предпринимателей Жамбылской области Айгуль Акчалова о программе «Одно село - один продукт» и роли женщин в развитии нового Казахстана Посмотреть на RuTube Похожие материалы: Льготное кредитование – реальный шанс для аграриев Птица Самрук с золотыми яйцами Симбиоз упаковки и IT-технологий – эффективное решение сложных задач Возвращение миллиардов предполагает аресты Как Украина раскалывает Казахстан