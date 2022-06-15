«К чему привели три года правления Токаева». «Может ли Токаев стать следующим «елбасы»?». «О назначениях и отставках в Администрации президента». «Как ЕАЭС причастен к сахарному коллапсу в Казахстане». «Как подружить науку, образование и экономику Казахстана?»

Сетевой Казахстан 15 июня 2022г.

EXCLUSIVE . KZ . Еркин ИРГАЛИЕВ — «К чему привели три года правления Токаева» — Прошло ровно три года, как Казахстаном правит второй президент после 30 лет бессменного Елбасы. С первых дней Токаеву пришлось принимать сложные решения, последним из которых стало проведение референдума. Теперь у страны есть, как минимум, три варианта развития событий. Какой из них будет реализован?

AZATTYQ . ORG . ««Элита Токаева» и «водораздел». Специалист по Центральной Азии о том, почему Казахстан больше не стабилен» — С тех пор как Касым-Жомарт ТОКАЕВ стал президентом, прошло три года. Однако считается, что реальную власть он получил после январских событий, а недавний референдум юридически закрепил его единовластие. Изменит ли Токаев систему, созданную Назарбаевым? Что на самом деле произошло в стране в начале января? Может ли Токаев стать следующим «елбасы»? Об этом Азаттык поговорил с Лукой АНЧЕСКИ, профессором Университета Глазго в Великобритании, занимающимся исследованиями Центральной Азии.

TURANPRESS . KZ . Андрей ЧЕБОТАРЕВ – «Состоялось ли гражданское общество в Казахстане?» — С одной стороны, к настоящему времени в стране сформировался гражданский негосударственный сектор, в который входят политические партии, неправительственные организации (НПО), профессиональные союзы, этнокультурные и религиозные объединения, независимые СМИ и т.д. С другой стороны, есть ряд критических моментов, которые позволяют задать вопрос, вынесенный в заголовок настоящей статьи. При этом среди широкой общественности Казахстана однозначного ответа не него нет. Одни ее представители считают, что гражданское общество в стране существует; другие – процесс его формирования еще не завершен; третьи – оно есть, но ему не дают должным образом проявлять себя, в частности, из-за бюрократизации госаппарата и несовершенства действующего законодательства.

NOMAD . SU . Данияр АШИМБАЕВ – «О назначениях и отставках в Администрации президента» — В соответствии с изменениями и дополнениями в основной закон должность государственного секретаря упразднена и учрежден новый пост государственного советника. Как уже говорилось, должность госсекретаря, введенная Конституцией 1995 года, не имела строго очерченного круга полномочий, которые определялись каждый раз под конкретную личность. Как правило, в функционал госсекретаря включалась выработка рекомендаций по внутренней (и иногда внешней) политике. С приходом на пост госсекретаря Ерлана КАРИНА, основной функцией госсекретаря была определена выработка для президента стратегических предложений в сфере внутренней политики. Это стало более логичным, чем вопросы внешней политики, обороны или, скажем, спорта.

AZATTYQ — RUHY . KZ . «Как ЕАЭС причастен к сахарному коллапсу в Казахстане» — Сахарная эпопея длится в Казахстане вот уже четвертый месяц. В магазинах разгораются целые баталии – люди дерутся друг с другом в попытке урвать лишний пакетик. Кондитерские фабрики и цеха останавливают работу и распускают сотрудников. Продавцы нещадно поднимают ценники, видя такой ажиотаж. Благодарить за такую картину следует ЕАЭС и в особенности Россию, которая подсадила Казахстан на свою сахарную «иглу». Можно ли избавиться от этой зависимости и как, рассуждали эксперты…

QMONITOR . KZ . «Как подружить науку, образование и экономику Казахстана?» — В минувшую субботу в Казахстане произошло «долгожданное» разделение Министерства образования и науки на два ведомства – Министерство просвещения и Министерство науки и высшего образования. Идея эта давно высказывалась в экспертных кругах, но помимо сторонников, которые ратовали за необходимость разгрузить эту громоздкую структуру, увязшую в неэффективных реформах, у нее было и есть много противников, которые считают, что от перемены мест слагаемых сумма не изменится. Во всяком случае, до тех пор, пока не будут пересмотрены сами подходы к решению проблем. О том, насколько оправдан уход от «многовекторности» в данной сфере и позволит ли он вытащить из состояния застоя конкретно науку, мы беседуем с политологом Данияром АШИМБАЕВЫМ.

«Уроки английского. Казахам иностранные языки не особо нужны?» — Министерство образования и науки РК, а с субботы уже Министерство просвещения, решило отказаться от существующей сейчас практики, когда школьники уже с 1-го класса изучают три языка. На днях оно объявило, что, начиная уже с предстоящего учебного года, в казахских школах «перваши» сосредоточатся на «ана тілі», во втором классе дети приступят к освоению русского, а английский добавится лишь в третьем. В тех же учебных заведениях, где образование дают на русском языке, в первых двух классах будут уроки казахского, а изучать English учащиеся начнут тоже только на третий год обучения.

KAZPRAVDA . KZ . «По дороге в Новый Казахстан – интервью с главой ЦИК РК» — Прошедший референдум, изменивший Конституцию нашего государства, стал своеобразным водоразделом между прежним и Новым Казахстаном. Главный организатор всенародного голосования – Центральная избирательная комиссия – успешно завершила возложенную на нее миссию Центральной комиссии референдума. В то же время ЦИК выполняет еще одну роль, связанную с обновлением избирательной системы страны. Подробнее рассказать об этом редакция попросила нашего гостя – председателя ЦИК РК Нурлана АБДИРОВА.

TIME . KZ . «Бывало и хуже» — Казахстан завершит год с двузначной инфляцией — в лучшем случае она составит 13 процентов. Такой неутешительный прогноз сделал глава Нацбанка Галымжан ПИРМАТОВ во вторник на заседании правительства.

«На игле зависимости» — Отечественная фармпромышленность закрывает потребность казахстанцев в лекарствах и медизделиях только на 24 процента. Все остальные препараты в клиниках и аптеках — импортные. При этом основную часть казахстанских лекарств производят из зарубежного сырья, констатировала министр здравоохранения Ажар ГИНИЯТ, выступая на заседании правительства во вторник.

«Свет в окне» — Тарифы на комуслуги будут расти из-за удорожания угля и повышения… зарплат энергетиков. Министр энергетики Болат АКЧУЛАКОВ посетил Алматы, чтобы лично ознакомиться с тем, как продвигаются дела по переводу главной городской ТЭЦ с угля на газ. И нашел время пообщаться с журналистами.

TENGRINEWS . KZ . ««Работаю, чтобы оплачивать детсад». Как повышаются расходы с появлением детей» — Самые молодые мамы живут в Туркестанской области: средний возраст женщин при рождении первенца составил 22,5 года. Такие данные исследования опубликовали на Ranking.kz. При этом с рождением первого ребенка не спешат в Нур-Султане и Алматы, где, согласно статистике, самый высокий уровень денежных расходов на семью. В 2021 году в Туркестанской области траты на одного человека составили 45 737 тенге в месяц, в столице — 81 822 тенге, в Алматы — 93 896 тенге. В продолжение серии публикаций Tengrinews.kz о расходах казахстанцев сегодня рассказываем о тратах, связанных с рождением и содержанием детей. Мамы одного, двух и трех детей рассказали о ежемесячных расходах и о том, почему они не могут не работать в декретном отпуске.

LITER . KZ . «Безопасность в угоду деньгам: стоит ли вводить налог на тонировку в Казахстане?» — Накануне автоблогер Талгат ИТАЕВ заявил, что чиновники якобы рассматривают введение налога на тонировку боковых автостекол. Вопрос неоднозначный, учитывая, что пока затемнять пленкой окна машин в стране запрещено из соображений безопасности. Насколько это мероприятие будет прибыльным для госказны и выгодным для автолюбителей, выяснял корреспондент…

KURSIV . KZ . «В Казахстане стало слишком много сайгаков» — За последние десять лет, благодаря охранным госпрограммам, численность сайгаков в Казахстане выросла в 60 раз. Теперь на территории страны обитает более 1,3 млн особей этих млекопитающих. Такая высокая популяция сайгаков несет свои риски для сельского хозяйства, поэтому в Министерстве экологии, геологии и природных ресурсов РК приняли решение причислить данный вид животных к регулируемым. Но вопрос с разрешением на охоту пока не решен.

FORBES . KZ . «На берегу Капшагая построят курорт мирового уровня» — Анализ строительного бума показал, как молодые новаторы вызывают особый интерес, предлагая перегретому рынку уникальные продукты. Артем СОКОЛОВ, основатель архитектурно-строительной компании BAAS GROUP, рассказал о создании своих проектов, не имеющих аналогов в Казахстане.

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