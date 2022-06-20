Особенности национального автокредитования 20.06.2022 13:00 Ботагоз АЛДОНГАРОВА Общество 47 0 Главный редактор журнала «За рулем Казахстан» Алексей Алексеев об обновлении автопарка Казахстана на 12% и других изменениях в транспортном секторе Посмотреть на RuTube Похожие материалы: В Новый Казахстан с чемоданом нерешённых проблем Почему судья не видит самозахвата? Тема голодомора активизировалась в 30-ый год независимости Виртуоз дарит стране уникальные концерты Коррупция разрушает и государство, и язык