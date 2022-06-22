Войлок: из национального символа — в экономический ресурс

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Руководитель Центра ремесленников Qazaq Oner Айгуль Жансерикова о том, что в стране, где развито овцеводство, всего две фабрики по переработке шерсти и то, работающие с перебоями