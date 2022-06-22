Войлок: из национального символа — в экономический ресурс 22.06.2022 09:00 Ботагоз АЛДОНГАРОВА Общество 86 0 Руководитель Центра ремесленников Qazaq Oner Айгуль Жансерикова о том, что в стране, где развито овцеводство, всего две фабрики по переработке шерсти и то, работающие с перебоями Посмотреть на RuTube Похожие материалы: Особенности национального автокредитования В Новый Казахстан с чемоданом нерешённых проблем Историю творили личности, верные призванию и чести Виртуоз дарит стране уникальные концерты Конституционный Франкенштейн