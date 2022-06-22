Почему депутаты не отправили правительство в отставку

Поддержав заведомо провальный отчет правительства, депутаты снова дали ему карт-бланш

Не крутите пестрый глобус, не найдете вы на нем… Попытались, покрутили, не нашли. Знаковый документ — Отчет правительства об исполнении республиканского бюджета за 2021 год – не опубликован ни на сайте правительства, ни на сайте Министерства финансов.

И даже новость о том, что министр финансов выступил с докладом об исполнении республиканского бюджета за 2021 год, проиллюстрирована тремя куцыми слайдами: обложка, сообщение о росте четырех секторов да общая информация по доходам и расходам – дескать, план по доходам перевыполнили, а «расходы бюджета направлялись по 56 стратегическим направлениям (впечатляет) и были достигнуты 263 индикатора планов развития» (загадка на загадке). На этом – все!

Краткость – сестра таланта? Или, может быть, сестра таланта не говорить о главном?

В общем, Отчет правительства существует только в устном чиновничьем творчестве. Это очень удобно. Выступил министр Ерулан Жамаубаев, он же и заместитель премьера, поняли – не поняли, неважно. Поговорили, что называется, и забыли. Словно и не было никакого бюджета 2021 года.

Главное, сосредоточиться только на позитивных моментах – растем, увеличиваемся, безработицу и инфляцию держим в узде. Поступления получены – расходы сделаны. И ни слова — за счет чего и как.

А это очень важно. И эти детали раскрывает не правительство – оно же не враг себе, а Счетный комитет по контролю за исполнением республиканского бюджета.

И хотя дуэль разворачивается на одной и той же трибуне, в парламенте, депутаты принимают Отчет правительства без каких-либо сомнений и оговорок. Формальность здесь уже давно стала доброй традицией.

«Мы живем не по средствам»

«В 2021 году обеспеченность расходов республиканского бюджета (16,3 трлн. тенге) чистыми доходами (не считая гарантированный и целевой трансферты из Нацфонда и поступления займов) составила 50%. Это и есть наши реальные возможности без учета сырьевого сектора», — заявила председатель Счетного комитета Наталья Годунова.

А ведь министр финансов за пять минут до этого вещал, что в его танковых частях – полный порядок.

Но это – лишь прелюдия настоящей драмы. Оказывается, несмотря на то, что возможности бюджета ограничены, правительство в прошлом году начинает более 1 100 новых проектов! За счет чего, спросите? Но ведь у нас же есть народная кубышка! В итоге 90% инвестиционных проектов финансировалась за счет средств Национального фонда.

Наталья Годунова сообщила, что 64 проекта оказались, несмотря на планы, незавершенными. И это в условиях, когда прогнозы развития мировой экономики неблагоприятны.

«В этом году нас спасает высокая цена на нефть. Однако, больше половины средств, выделенных из Нацфонда, мы направляем на текущие мероприятия!», — отметила эксперт.

Она убеждена в том, что необходимо покончить с порочной практикой и прежде всего формировать текущий бюджет и лишь потом, если есть излишки, формировать бюджет развития.

«Рассчитываем, что Минфин будет придерживаться этой позиции. Чтобы в середине финансового года не ставить ребром вопрос о выделении средств из Национального фонда», — заявила Наталья Годунова в Сенате на прошлой неделе.

А из ее выступления в понедельник на совместном заседании палат парламента стало понятно, что ситуация в 2022 году может ухудшиться.

Дело в том, что в 2021 году произошло изменение системы государственного планирования: от государственных программ перешли на 10 национальных проектов, которые собирались обеспечить приоритетным бюджетным финансированием и инвесторскими вложениями. И, как оказалось, идет повальное недофинансирование – 43%!

«Мы очень рассчитывали, что это позволит не распылять государственные ресурсы и сосредоточиться на решении главных задач в каждой отрасли. Были приняты национальные проекты. Но, по сути, мало что изменилось. Большинство из них просто подменили собой государственные программы», — Наталья Годунова называет все вещи своими именами.

Выходит, что великий комбинатор, с чьим именем связаны вот такие трансформации, опять всех объегорил – год сидел на высокой зарплате и обещал «золотые горы», а сейчас, чтобы снять с себя ответственность, вернулся на прежнее рабочее место.

А мы в итоге не получим ни инвестиций, которые уже значатся в проектах, ни очередного «казахстанского чуда».

Национальные проекты, видимо, теперь будут скорректированы под реальные финансовые возможности. Очередная гигантомания потерпела фиаско.

Куда ни кинь – всюду клин

Госдолг растет неконтролируемо. «Несколько лет мы говорим о тенденции роста госдолга. И что же? В 2021 году привлечено внешних займов на 1,1 трлн. тенге. Это в 4 раза больше, чем в 2020 году (297 млрд. тенге)», — вот цитата от Годуновой.

Теневая экономика увеличилась. Если до пандемии, по данным Бюро национальной статистики, эта цифра не многим превышала 20%. То теперь «она возвращается близко к 30%».

Межбюджетные отношения перекошены. Регионам-донорам устанавливают больше изъятий, но дают еще больше трансфертов. За последние 5 лет (2017-2021 годы) изъятия в регионах-донорах составили 1,6 трлн. тенге. При этом объем целевых трансфертов им же на 500 млрд. тенге превысил изъятия и составил 2,1 трлн. тенге!

«В текущем году при плане изъятий в сумме 490 млрд. тенге, в регионы-доноры планируется направить 712 млрд. тенге целевых трансфертов (на 45% больше). То есть, для дотационных регионов ситуация не изменилась, а даже ухудшилась», — делает вывод глава Счетного комитета.

О диверсификации экономики все благополучно забыли. Доля обрабатывающей промышленности в ВВП за последние 10 лет выросла лишь с 11% до 13,3%. А строительство дорог и инфраструктуры не дает мультипликативного эффекта без развития обрабатывающей промышленности.

И это несмотря на то, что в качестве господдержки были выделены значительные ресурсы, предоставлены сотни миллиардов налоговых льгот и инвестиционных преференций.

Нет ожидаемой отдачи от политики импортозамещения. «Отечественные товаропроизводители не смогли восполнить потребности Казахстана даже в базовых продовольственных товарах. А мы — страна с высоким аграрным потенциалом. Ситуация такова, что где-то выгоднее вывозить сырье, чем развивать переработку. В итоге импортируем продукты питания, в том числе и из нашего сырья», — разве не этими вопросами должно заниматься правительство?

Эффективность квазигоссектора необходимо повышать. «Медленными темпами, но участие государства в экономике сокращается», — отметила Наталья Годунова. Однако пояснила, что есть вопросы к приватизации таких объектов. Ниже рыночной стоимости продано почти 40% объектов в общей сложности дешевле на 23,5 млрд. тенге.

«Все также высоки объемы финансирования квазигоссектора из республиканского бюджета – 722 млрд. тенге. Наверное, уже пора проявить в этих вопросах самостоятельность. Государство ждет прибыли и развития. По факту убытки 203 млрд. тенге, 93% из них приходится на акционерные общества – организации, которые должны приносить прибыль и призваны генерировать доходы», — с сожалением констатировала глава комитета.

А 0,5 трлн. тенге недополучено государством в качестве дивидендов.

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Раньше Счетный комитет выявлял финансовые нарушения и грехи тех, кто был ответствен за использование средств республиканского бюджета. С приходом в ведомство Натальи Годуновой эта работа продолжилась, но она, как руководитель, берет на себя смелость давать и серьезную аналитику – кто еще так смело, на государственном уровне, постоянно говорит о системных проблемах, которые должно решать правительство?

Депутаты эти вопросы поднимают лишь изредка, нет у них целостного видения, как и что должно делать правительство, если они с легкостью всегда дают ему «одобрям-с» и запросам на очередные траты и трансферты, и вот на такие отчеты, которые, кажется, сделаны за полчаса до выхода к микрофону.

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