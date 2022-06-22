Война Миров. ПМЭФ-2022 как зеркало противостояния России с Западом

Казахстану трудно сидеть на геополитическом шпагате, но он старается

В России стадионом гостей на каком-нибудь мероприятии не удивишь, и Петербургский международный экономический форум здесь не рекордсмен. Зато он явный лидер по количеству топ-чиновников, топ-менеджеров перворанговых компаний государственного и квазигосударственного сектора. По лицам участников юбилейного ПМЭФа был физически виден транзит от мышления мирного времени к военному. Бюрократическая машина медленно и со скрипом, зато всей своей мощью переходит на новую фазу противостояния с коллективным Западом в плане осознания окружающей действительности.

Одним из технических измерений ПМЭФ-2022 было знакомство функционеров из ЛДНР с представителями российских регионов. В этом смысле форум идеально подходил для налаживания горизонтальных связей. На вышитой «Карте России», подаренной мероприятию правительством Чувашской Республики, ЛНР и ДНР нет, зато людей из Луганска и Донецка можно было наблюдать повсеместно. Их не требовалось каким-то образом выискивать на специальных сессиях – слух ловил обрывки фраз с безошибочной идентификацией носителей в фоновом режиме.

Отменили заседание секции, на которой «большие люди в теме» должны были рассказывать как они обходят санкции в вопросах машиностроения. С точки зрения логики противостояния коллективному Западу совершенно правильно, хотя любому журналисту такое интересно. Когда управленцы, за которыми стоят коллективы в десятки тысяч людей, говорят «по Индии товарооборот увеличился на 40% и мы его на себе ощущаем» или «у нас 53 марки различных удобрений (12 инновационные), в планах 100», то это воспринимается как-то доходчиво.

«В существующей глобальной финансовой системе слишком много дисбалансов и несправедливости», – отмечает Сергей Сторчак, старший банкир ВЭБ. Когда перед этим наглядно показали, что Россия крупнейший поставщик энергоносителей и продовольствия на мировой рынок, то становится понятно, что за усилиями по превращению мира в более справедливый (в понимании россиян) стоят достаточно мощные ресурсы.

Гостей из-за рубежа хватало от края и до края. Испанская речь слышалась постоянно, а гости из Черной Африки легко определяются визуально. Представителей с Ближнего Востока вряд ли спутаешь с узбеками. Восточная Азия, скорее всего, была представлена китайцами, ведь Япония в разряд дружественных стран не входит. Все это многообразие растворялось в делегациях российских регионов, стратегических компаний и разнообразных проектов вроде Арктического.

У любого времени есть свой ритм. Исходя из этого четко видно, что эксперты (как обобщенное явление) лучше всех чувствуют происходящее и ближайшие горизонты. Они в кулуарах говорили не только о ноябрьских промежуточных выборах текущего года в США и зиме 2022-23гг. в Европе. Прогнозы делались еще и на зиму 2023-24 гг., которая для ЕС обещает быть полным трэшем. У этих людей мы поинтересовались последствиями для Казахстана в связи с виртуозным выступлением Касым-Жомарта Токаева. Наш лидер накануне в интервью «Россия-24» заявил, что победа России в идущем конфликте выгодна Казахстану, а на главном заседании форума отказался признавать ДНР и ЛНР.

Немного объясним контекст. Если перевести официальные стратегические документы и заявления Российской Федерации с бюрократическо-дипломатического языка на понятный, то из них следует, что после Украины Кремль возьмется за прибалтийских «тигров». А из информационной вакханалии во всевозможных национал-патриотических пабликах можно составить представление, будто Казахстан проскочит перед прибалтийскими карликами вне очереди. Эксперты успокоили: с президентом Токаевым никакой «внеочередности» не будет.

Правда, как-то очень быстро в ходе XXV Петербургского международного экономического форума в порту Новороссийска нашли десятки неразорвавшихся немецких бомб и торпед со времен Великой Отечественной войны. Гипотетически ничего паранормального в этом нет – гитлеровские морские мины даже в Обской губе не так давно убирали (в свое время установила подлодка кригсмарине). Но все-таки по КТК идет 80% экспорта казахстанской нефти и разминирование Нур-Султану влетает в копеечку из-за перебоев в отгрузке «черного золота».

Журналисты, по крайней мере «форумские», достаточно близко следуют за экспертным корпусом в плане ритма времени. Это относится не только к российским, но и к зарубежным, вращающимся в русскоязычном поле. Один латвийский журналист, которого в силу прецедента с Кириллом Федоровым назвать не могу, сообщил, что в Латвии сейчас паника из-за внесения в Госдуму законопроекта об отзыве признания независимости Литвы со стороны Москвы. В Риге опасаются, что очень быстро пойдут вторым темпом вслед за Вильнюсом.

В прибалтийских странах гипертрофированно трепетно относятся ко всевозможным юридическим бумажкам с печатями, подписями и регистрационными номерами. Тот факт, что Литва устроила транспортную блокаду Калининградской области с суши, здесь ничего не меняет. Да, Вильнюс нарушил все соглашения с Россией, в том числе по линии Евросоюза. Но если ему в ответ прислать бумагу с вензелями и двуглавыми орлами, что независимой Литвы больше нет, то это будет иметь колоссальный психологический эффект. Правда, бумажка не действует сама по себе – ее нужно «качать» в информационном поле.

Прибалтийскую матрицу нельзя распространять на другие страны. В Беларуси, к примеру, справка Светланы Тихановской, выданная литовским сеймом о том, что она является руководителем государства, ничего кроме хохота не вызывает. Над журналисткой из Молдовы коллеги подтрунивали на предмет того, что их президент имеет гражданство другого государства. Вместе с тем, молдаванка-гагаузка сообщила, что посадка в СИЗО экс-президента Игоря Додона даже для видавшего виды населения Молдовы стала перебором.

Третья группа – это представители российской бюрократии (тоже по совокупности параметров). Эти по ритму времени идут за журналистами. С одной стороны заметно их дистанционное отставание от второй группы, а с другой – курс все-таки адекватный. Поэтому тем наблюдателям, которые ожидали в выступлении Владимира Путина каких-то прорывов, нужно сразу объяснить, что целевой аудиторией речи были чиновники. Для ряда из них реально прозвучали откровения. Главное из которых можно сформулировать по названию военного художественного фильма «Обратной дороги нет».

Большой самостоятельной заметной группой, но несколько поперек к Форуму, выступали волонтеры. Их было не слишком много, но и не мало – оптимально. Могли ответить на любой вопрос, а если он находился не в их компетенции, то сразу перенаправляли на тех, кто в курсе. Люди на масштабном мероприятии не могут находиться вне системы. Значит, по молодежи в лице волонтеров можно судить о том, что организационный ресурс в России заметно набрал в качестве. В конечном итоге, как говорит теоретик фантастики Сергей Переслегин, война – это всего лишь экстремальная разновидность управленческих практик. Кампания на Украине остается только частью управленческого процесса, тогда как основной массив управленческих вопросов Российской Федерации связан с гражданскими задачами, что ПМЭФ-2022 продемонстрировал основательно и наглядно.

«Изнародные» вопросы хозяину Кремля на главном заседании Петербургского международного экономического форума задавала журналистка Маргарита Симоньян, в Казахстане в последние недели больше известная благодаря своему супругу. Формат более чем понятный, поскольку у кого власть, с того и спрос. Владимир Путин отвечал внятно и по существу. В основном все упиралось в формулу «одно необходимее другого», где важно не ошибиться в приоритетах стратегически. А люди вроде олигарха и любителя собирать черешню Олега Дерипаски всему этому прилежно внимали.

На вопрос когда же по Украине будет нанесен «удар в челюсть», российский лидер попросил оставить данную сферу на усмотрение военно-политического руководства государства. В общем, заявил о себе как о компетентном лице и по факту взял груз ответственности.

Из Алматы судить об адекватности российской стратегической линии сложно. Но последствия от нее можно наблюдать на улицах южной столицы Казахстана в человеческом измерении. Здесь перестали быть редким явлением не только русские российского происхождения, которые заметно отличаются от казахстанских русских, но и украинцы, чья манера одеваться и держаться вообще резко бросается в глаза. Видимо, Касым-Жомарт Токаев обо всем этом тоже знает, из-за чего неутомимо продолжает двигаться между струйками нарастающего геополитического шторма.

Тем казахским экспертам, от которых слышал, что война на Украине закончится сдачей Россией Крыма, а в 2023 году Российская Федерация развалится, ничего утешительного сообщить не могу. На XXV ПМЭФ никаких признаков для реализации подобных сценариев наблюдать не довелось.

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